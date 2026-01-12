Británie a země EU začaly jednat o nasazení jednotek NATO v Grónsku
12. 1. 2026
Probíhají jednání na pozadí prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně hovořil o nutnosti nastolení americké kontroly nad Grónskem, což vysvětloval hrozbami ze strany Ruska a Číny. Evropské země doufají, že jejich zvýšená vojenská přítomnost v Arktidě přesvědčí Trumpa, aby opustil myšlenku anexe strategicky důležitého regionu.
V tomto případě by americký prezident mohl situaci prezentovat jako vítězství pro peněženky amerických daňových poplatníků a říct, že Evropa nese většinu nákladů na zajištění bezpečnosti v Atlantiku.
Britské vládní zdroje uvedly, že premiér Keir Starmer bere hrozby ze strany Ruska a Číny v Arktidě "extrémně vážně" a souhlasí, že je třeba jednat. "Sdílíme názor prezidenta Trumpa, že je nutné odradit rostoucí ruskou agresi na severu a posílit euroatlantickou bezpečnost," řekl jeden z komentátorů pro The Telegraph.
Myšlenka byla projednána na setkání spojenců NATO v Bruselu 8. ledna. Účastníci setkání pověřili velení NATO v Evropě, aby vypracovalo možné opatření. Operace by mohla zahrnovat jak plné nasazení jednotek, tak kombinaci cvičení, sdílení zpravodajských informací, vojenského posilování a přerozdělení obranných výdajů.
Jakákoliv mise pravděpodobně proběhne pod záštitou NATO a odděleně od stávajících operací v baltských státech a Polsku. Britští představitelé potvrdili, že ozbrojené síly země se připravují rozšířit svou roli při zajišťování bezpečnosti v Arktidě.
Současně Evropská unie připravuje plány sankcí proti americkým společnostem (včetně Meta, Google, Microsoft, X, bank a finančních institucí) pro případ, že Trump odmítne návrh na nasazení sil NATO. Radikálnější možností by bylo vyhnat americkou armádu z evropských základen, což by USA připravilo o klíčové opory pro operace na Blízkém východě a jinde.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse