12. 1. 2026

Británie spolu s evropskými spojenci začalo diskutovat o možném nasazení kontingentu NATO v Grónsku. Plány, které jsou teprve v rané fázi, mohou zahrnovat nasazení britských vojáků, lodí a letadel k obraně ostrova.

Probíhají jednání na pozadí prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně hovořil o nutnosti nastolení americké kontroly nad Grónskem, což vysvětloval hrozbami ze strany Ruska a Číny. Evropské země doufají, že jejich zvýšená vojenská přítomnost v Arktidě přesvědčí Trumpa, aby opustil myšlenku anexe strategicky důležitého regionu.

V tomto případě by americký prezident mohl situaci prezentovat jako vítězství pro peněženky amerických daňových poplatníků a říct, že Evropa nese většinu nákladů na zajištění bezpečnosti v Atlantiku.

Britské vládní zdroje uvedly, že premiér Keir Starmer bere hrozby ze strany Ruska a Číny v Arktidě "extrémně vážně" a souhlasí, že je třeba jednat. "Sdílíme názor prezidenta Trumpa, že je nutné odradit rostoucí ruskou agresi na severu a posílit euroatlantickou bezpečnost," řekl jeden z komentátorů pro The Telegraph.

Myšlenka byla projednána na setkání spojenců NATO v Bruselu 8. ledna. Účastníci setkání pověřili velení NATO v Evropě, aby vypracovalo možné opatření. Operace by mohla zahrnovat jak plné nasazení jednotek, tak kombinaci cvičení, sdílení zpravodajských informací, vojenského posilování a přerozdělení obranných výdajů.

Jakákoliv mise pravděpodobně proběhne pod záštitou NATO a odděleně od stávajících operací v baltských státech a Polsku. Britští představitelé potvrdili, že ozbrojené síly země se připravují rozšířit svou roli při zajišťování bezpečnosti v Arktidě.

Současně Evropská unie připravuje plány sankcí proti americkým společnostem (včetně Meta, Google, Microsoft, X, bank a finančních institucí) pro případ, že Trump odmítne návrh na nasazení sil NATO. Radikálnější možností by bylo vyhnat americkou armádu z evropských základen, což by USA připravilo o klíčové opory pro operace na Blízkém východě a jinde.

