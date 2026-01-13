Idi Amin Trump

13. 1. 2026 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

Was wir heute beobachten, ist keine Politik. Es ist Psychoanalyse ohne Couch und Macht ohne Scham. Trump regiert nicht die Vereinigten Staaten, er spielt Kindheitstraumata auf planetarer Ebene nach. Freud würde kündigen. Die Geschichte würden sich einen weiteren Drink bestellen.

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Das ist nicht rationaler Zynismus von Nixon, auch nicht die kalte Brutalität von Diktatoren, die zumindest Geometrie, Statistik oder Angst respektierten. Trump steht für etwas Obszöneres: die Infantilisierung von Macht. Das Oval Office hat sich in einen Spielraum verwandelt, in dem die Realität vertraglich ist und die Wahrheit eine lästige Erfindung von Feinden.





Er lügt nicht wie ein Stratege. Er lügt wie ein Kind, das sofort einen Keks haben will.





Wenn Trump behauptet, China habe keine Windparks, macht er keinen Fehler. Es drückt seinen Wunsch aus. Er sehnt sich nach einer Welt, in der die Dinge, die ihn nerven, einfach nicht existieren. Hohe Strukturen, die sich ohne Erlaubnis drehen, beleidigen seine Vorstellung von männlicher Unbeweglichkeit. Windmühlen bewegen sich. Trump mag keine Dinge, die sich bewegen, wenn sie ihn nicht zuklatschen.





Wenn er behauptet, dreimal in Minnesota gewonnen zu haben, fälscht er keine Geschichte; er schreibt seine emotionale Autobiografie um. In seiner inneren Geschichte ist Ablehnung unmöglich. Wenn die Welt "nein" sagt, liegt die Welt falsch. Wahlen sind keine kollektive Wahl – sie sind ein Beliebtheitswettbewerb, mit dem ausschließlich Trumps Selbstwertgefühl beurteilt wird.





Genau hier wird er zu einem Idi Amin mit WLAN.





Amin umgab sich mit Spiegeln und Medaillen. Trump umgibt sich mit Bildschirmen und Loyalisten, die wie Spielfiguren auf dem Armaturenbrett nicken. Amin benannte sich endlos um. Trump wiederholt seinen eigenen Namen, bis er zur Politik wird. Beide verwechseln Selbstliebe mit Souveränität.





Aber Trumps Diktatur ist grotesker, weil sie leer ist. Es gibt kein Projekt, keine Ideologie und kein erschreckender Zusammenhang. Es gibt nur ein Ego – aufgebläht, verletzt, nach Anerkennung als Gott schreiend, der die sozialen Medien alle drei Minuten checkt.





Er herrscht durch Groll. Er unterschreibt Dekrete, wie ein Kind Türen zuschlägt. Er greift Institutionen nicht an, weil sie ihn bedrohen, sondern weil sie ihn daran erinnern, dass die Welt nicht das Wohnzimmer seiner Eltern ist. Und diese Blase – ach, diese Blase! Stalin isolierte sich aus Angst. Salazar durch Schweigen. Trump durch Schmeichelei, was viel toxischer ist. Angst schärft zumindest den Verstand. Schmeichelei löst ihn auf.





Innerhalb der Trump-Blase sind Experten Feinde, Journalisten Verräter, Richter ein persönliches Problem und Fakten wählbare Ansichten. Das Land wird zur Kulisse seiner Stimmungen. Außenpolitik ist Klatsch. Wirtschaft ist ein Gefühl nach dem Mittagessen. Das ist die Pornografie der Macht: ein nackter Impuls ohne Verantwortung.





Trump will das Land nicht regieren. Er möchte, dass das Volk ihn verehrt. Und wenn die Verehrung nachlässt, bestraft es die Realität. Das ist die Psychologie des Kinderkönigs: "Wenn du mich nicht liebst, existierst du nicht."





Idi Amin hat die Wahrheit mit Gewalt ermordet. Trump erstickt sie mit Dummheit. Einer herrscht mit Schrecken, der andere mit Erschöpfung. Amen entsetzte die Welt. Trump ermüdet sie. Und das ist die Gefahr. Spott dämpft die Angst. Wir lachen, während Institutionen verrotten. Wir spotten, während die Normen zusammenbrechen. Wir verwechseln Absurdität mit Harmlosigkeit. Aber der Geschichte ist egal, ob Tyrannei in Stiefeln oder Turnschuhen kommt. Macht ohne Erwachsensein ist immer tödlich. Ein Kind mit Streichhölzern kann das Haus immer in Brand setzen.





Trump ist nicht das Ende der Demokratie. Er ist ihr Nervenzusammenbruch. Einer Zivilisation, die sich von Ungerechtigkeit, Impuls und verwundeter Eitelkeit leiten ließ.





Der Kaiser ist nicht nackt – sondern beleidigt. Und die Tragödie ist nicht, dass er an seine Fantasien glaubt. Die Tragödie ist, dass das mächtigste Land der Welt gezwungen ist, in ihnen zu leben.





0