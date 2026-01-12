Sýrie: Kurdské síly opouštějí Aleppo
Poslední kurdské síly přítomné v Aleppu spolu s řadou civilistů byly po dosažení příměří se syrskou vládou přepraveny autobusy, uvedla syrská státní tisková agentura s potvrzením kurdského velitele.
Od úterý zuřily boje v největším syrském městě uprostřed napětí ohledně toho, jak začlenit různé militantní skupiny do nové vojenské struktury.
Při střetech bylo zabito nejméně 22 lidí a více než 140 000 bylo vysídleno.
Vládní síly byly nasazeny v čtvrtích, které byly během syrské občanské války po léta pod kontrolou Kurdy vedených Syrských demokratických sil (SDF).
Co kurdské síly řekly o evakuaci z Aleppa?
"Prostřednictvím mezinárodního zprostředkování zastavení útoků a porušování práv vůči našim lidem v Aleppu jsme dosáhli porozumění vedoucího k příměří a bezpečné evakuaci mučedníků, raněných, uvězněných civilistů a bojovníků z čtvrtí Achrafíja a Šejk Maksúd do severní a východní Sýrie," uvedl velitel SDF Mazlúm Abdí v příspěvku na X.
Dále vyzval "mediátory, aby dodrželi své sliby zastavit porušování a pracovat na bezpečném návratu vysídlených do jejich domovů."
Reportéři agentur Reuters a Associated Press uvedli, že viděli muže, ženy a děti, jak je syrské armádní jednotky usazují do autobusů, aby je odváželi do táborů pro vysídlení.
Reuters také uvedla, že do autobusů bylo nasazeno asi 100 mužů, identifikovaných jako vnitřní kurdské bezpečnostní síly Asajš. Asajš později popřel, že by muži byli bojovníky, a řekl, že šlo spíše o násilně vysídlené civilisty.
Jak USA reagovaly na střety v Aleppu?
Příměří přichází poté, co se americký zvláštní vyslanec pro Sýrii Tom Barrack v sobotu setkal se syrským prezidentem Ahmadem al-Šaráou a dalšími vysokými představiteli v Damašku.
Vyzval obě strany konfliktu, aby boje ukončily.
"Násilí hrozí podkopáním pokroku dosaženého od pádu Asadova režimu a vyzývá k vnějšímu zásahu, který neslouží zájmům žádné strany," uvedl Barrack v komentářích zveřejněných na X.
"Vyzýváme všechny strany, aby projevily maximální zdrženlivost, okamžitě ukončily nepřátelství a vrátily se k dialogu," dodal.
Americký vyslanec zopakoval, že cílem Washingtonu "zůstává suverénní, sjednocená Sýrie — v míru sama se sebou i se svými sousedy — kde jsou rovnost, spravedlnost a příležitosti rozšířeny na všechny její obyvatele".
Zdroj v angličtině: ZDE
