Mráz svírá ulice a noc je pro mnoho lidí bez domova delší a nebezpečnější než kdy jindy
13. 1. 2026
čas čtení 3 minuty
Jak je možné, že stát pro bezdomovce v ČR nic nedělá??
Milí dárci a podporovatelé Armády spásy,
poslední dny přinesly silné mrazy, které proměnily ulice v nehostinné místo, kde noc znamená skutečné ohrožení života. Teploty hluboko pod nulou neodpouštějí – studený beton, promrzlé lavičky a dlouhé hodiny tmy jsou realitou lidí bez domova, kteří nemají kam jít. Právě v těchto nocích se nocleženka stává světlem v zimní tmě. Je to okamžik, kdy se za člověkem zavřou dveře noclehárny, chlad zůstane venku a místo něj přijde teplo, klid a pocit bezpečí. Jedna noc v teple může znamenat rozdíl mezi vyčerpáním a odpočinkem, mezi nemocí a nadějí, někdy i mezi životem a smrtí. Díky vaší podpoře mohou lidé bez domova přečkat ty nejkrutější mrazivé noci v důstojném a bezpečném prostředí – a zima tak není jen časem přežívání, ale i prvním krokem zpět k lidskosti.
foto je pouze ilustrační
Příběh muže z nádraží – cesta od přežívání k novému začátku
Jeden z našich dlouholetých klientů trávil celé dny na nádraží. Měl tam své místo, svůj zaběhnutý režim i známé tváře. Terénní pracovníci Armády spásy – jak z nočního týmu, tak ze streetworku – za ním pravidelně docházeli, přinášeli základní pomoc, poskytovali informace o možnostech služeb a udržovali kontakt.
Jednoho dne však musel své místo opustit. Situace se změnila a s ní přišla nejistota. Psychicky na tom nebyl dobře a nevěděl, kam dál. Terénní pracovníci s ním proto začali intenzivněji pracovat – podporovali ho a motivovali, aby využil možnost azylového ubytování v nízkoprahovém denním centru a noclehárně Armády spásy v Malešicích. Nejprve měl obavy, nevěděl, co očekávat, ale nakonec se rozhodl dát službě šanci.
„Zpočátku byl velmi uzavřený a nejistý,“ vzpomíná Šárka Bauer, ředitelka Centra sociálních služeb Karla Larssona v Praze. „Bál se změny a měl strach, že ztratí alespoň ten malý kousek jistoty, který měl. Ale už po několika dnech bylo vidět, že mu prostředí služby dělá dobře – měl teplo, klid a věděl, že tu na něj někdo čeká.“
Postupně se stabilizoval a začal znovu plánovat své kroky. Dnes pravidelně dochází do denního centra, kde má zajištěné teplé jídlo, hygienu i sociální podporu. Společně s pracovníky pracuje na návratu do běžného života – chystá se vyřídit potřebné dokumenty, vybrat si vhodné oblečení a podat žádosti o zaměstnání.
Díky nocležence získal nejen místo, kde mohl znovu nabrat síly, ale především příležitost odrazit se ode dna. „Nocleženka mu dala šanci překročit hranici mezi pouhým přežíváním a skutečným životem,“ dodává Šárka Bauer.
Vaše pomoc dává lidem bez domova to nejcennější: bezpečí, teplo a pocit, že na ně někdo myslí. Velký dík za to, že pomáháte lidem i v tuto chvíli.
