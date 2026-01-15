Donald Trump tvrdí, že mu bylo řečeno, že „vraždění v Íránu ustává“
15. 1. 2026
Americký prezident při rozhovoru s novináři o trestu smrti pro protestujícího Erfana Soltaniho prohlásil, že „právě se k němu doneslo“, že „k popravě nedojde“.
Donald Trump v Oválné pracovně prohlásil, že mu bylo řečeno, že vraždění v rámci íránského potlačování celonárodních protestů ustává a že podle jeho názoru v současné době neexistují žádné plány na popravy.
„Neplánují se žádné popravy,“ řekl Trump s odkazem na trest smrti pro 26letého protestujícího Erfana Soltaniho, který podle zpráv nebyl ve středu popraven. Trump pohrozil vojenskou akcí, pokud by k popravám došlo.
„Jsem si jistý, že pokud k tomu dojde, budeme všichni velmi rozčarovaní,“ dodal americký prezident. „Ale to mě právě napadlo... k popravám nedojde.“
Údaje z FlightRadar24 ukazují, že letecké společnosti se vyhýbají íránskému vzdušnému prostoru.
Německá letecká společnost Lufthansa oznámila, že „do odvolání“ bude obcházet íránský a irácký vzdušný prostor, informuje agentura Agence France-Presse.
Skupina, která zahrnuje Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss a ITA Airways, uvedla v prohlášení, že obchází vzdušný prostor „kvůli současné situaci na Blízkém východě“.
Tato letecká společnost se stala první velkou leteckou společností, která signalizovala významný ústup z izraelského vzdušného prostoru, nařídila zaměstnancům, aby se připravili na odchod ze země, a oznámila rozsáhlé pozastavení letů kvůli rostoucím obavám o bezpečnost v regionu.
Sestřenice Erfana Soltaniho uvedla, že jí zavolala jeho rodina a sdělila jí, že íránské vězeňské úřady uvedly, že zatím nebyl popraven a že jeho poprava je odložena, aniž by poskytly další podrobnosti.
Rodina sestřenici sdělila, že od Erfana nemají žádné zprávy ani ho neviděli, aby mohli tuto informaci potvrdit, dodala.
Trump říká, že USA budou „pozorovat a čekat“, než vyloučí vojenskou akci v Íránu
Další zprávy z Oválné pracovny, kde Donald Trump odmítl vyloučit vojenskou akci proti Íránu a novinářům řekl, že ačkoli byl informován, že Írán „neplánuje popravy“, jeho administrativa bude čekat a sledovat vývoj situace.
„Budeme sledovat a čekat, jak se situace vyvine,“ řekl a dodal, že dostal „velmi dobré informace od lidí, kteří vědí, co se děje“.
Dříve během akce Trump řekl, že by byl „velmi rozčilený“, pokud by režim přistoupil k popravám protestujících, ale naznačil, že mu bylo řečeno, že k nim nedojde.
Navzdory zvýšeným hrozbám v posledních hodinách se situace zdá být pomalu uklidňovat. Podle deníku Haaretz izraelští představitelé dali svým íránským protějškům najevo, že Izrael neprovede preventivní úder, pokud nebude napaden jako první.
Tuto zprávu podle středečního vydání deníku Washington Post zprostředkoval ruský komunikační kanál. Diplomati a regionální představitelé citovaní v deníku uvedli, že Írán reagoval podobně a naznačil, že se rovněž zdrží preventivního útoku.
Zpráva uvádí, že zatím není jasné, zda vlna protestů, která v posledních týdnech zachvátila Írán, změnila kalkulace obou stran, nebo zda neformální dohoda mezi oběma zeměmi stále platí.
Íránský ministr zahraničí tvrdí, že vláda má „plnou kontrolu“
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že vláda má plnou kontrolu, zatímco úřady provádějí nejtvrdší represe protestů za poslední roky.
„Po třech dnech teroristických operací nyní panuje klid. Máme plnou kontrolu,“ řekl Araghchi v pořadu „Special Report“ americké televizní stanice Fox News.
Itálie a Polsko vyzývají občany, aby „okamžitě opustili Írán“
Polsko se připojilo k rostoucímu seznamu zemí, které vyzývají své občany, aby okamžitě opustili Írán, vzhledem k „nestabilní“ situaci v zemi.
V naléhavém varování vydaném ve středu večer polské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že všichni Poláci v zemi by měli „okamžitě opustit Írán“, a obecněji varovalo před „cestami do Perského zálivu a na Blízký východ a přes tyto oblasti“.
Itálie rovněž důrazně obnovila výzvu svým občanům, aby opustili Írán kvůli bezpečnostní situaci v zemi, uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém středečním prohlášení.
V Íránu se nachází asi 600 Italů, většina z nich v oblasti Teheránu, dodalo ministerstvo.
Spojené státy vydaly v posledních dnech několik varování, v nichž vyzývají americké občany – včetně osob s dvojím občanstvím – k opuštění Íránu a navrhují pozemní trasy do Turecka nebo Arménie, protože mezinárodní lety jsou rušeny.
USA a Velká Británie evakuovaly část personálu z vojenské základny v Kataru, protože Washington zvažuje zahájení vojenské akce proti Íránu, která by podle varování Teheránu vyvolala odvetné údery.
G7 hrozí Íránu „dalšími omezujícími opatřeními“ kvůli „brutálnímu“ potlačení protestů
Před krátkou dobou vydali ministři zahraničí zemí G7 nové prohlášení k situaci v Íránu, v němž zdůraznili, že jsou „vážně znepokojeni vývojem kolem pokračujících protestů“.
Ve svém prohlášení skupina odsoudila „úmyslné použití násilí, zabíjení demonstrantů, svévolné zadržování a zastrašovací taktiky“.
Uvedli, že „důrazně odmítají zesílení brutálního potlačování ze strany íránských úřadů“ a jsou také „hluboce znepokojeni“ vysokým počtem hlášených úmrtí a zranění.
Ministři vyzývají íránské úřady, aby „projevily plnou zdrženlivost, zdržely se násilí a dodržovaly lidská práva a základní svobody íránských občanů“.
Prohlášení dále uvádí:
Členové G7 jsou i nadále připraveni uvalit další omezující opatření, pokud Írán bude i nadále potlačovat protesty a nesouhlas v rozporu s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv.
