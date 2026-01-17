Donald Trump uvalil 10% clo na osm evropských zemí za to, že se postavily proti jeho ovládnutí Grónska
17. 1. 2026
🚨 JUST IN: In a stunning development, Denmark's streets explode into anti-American rage as thousands flood Copenhagen's City Hall Square, waving Danish and Greenlandic flags in a massive "Hands Off Greenland" showdown. Protesters scream "Greenland is NOT FOR SALE!" pic.twitter.com/g46WOnSK34— WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) January 17, 2026
Trump announces 10% tariff on European nations that oppose his Greenland plan as thousands across the island and Denmark protest his annexation threat. https://t.co/hSTjxPUaah— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 17, 2026
Donald Trump prohlásil, že uvalí 10% cla na země NATO – včetně Velké Británie, Francie a Německa –, které vyslaly vojáky do Grónska uprostřed hrozeb USA, že převezmou tento arktický ostrov.
V dlouhém příspěvku na Truth Social uvedl: „Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Velká Británie, Nizozemsko a Finsko se vydaly do Grónska za neznámým účelem“ a dodal: „Jedná se o velmi nebezpečnou situaci pro bezpečnost a přežití naší planety.“
Trump sdělil, že od 1. února budou uvalena 10% cla na veškeré zboží, které tyto země vyvážejí do Spojených států, a od 1. června pak 25% cla.
„Tato cla budou splatná a vymahatelná do doby, než bude dosaženo dohody o úplném a celkovém odkupu Grónska,“ dodal.
Trump zopakoval své varování, že „Čína a Rusko chtějí Grónsko“, a řekl, že „Dánsko s tím nemůže nic dělat“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron reagoval na nejnovější výhrůžky Donalda Trumpa a varoval, že „žádné zastrašování“ nepřesvědčí evropské národy, aby změnily svůj postoj k Grónsku.
Macron na sociálních sítích uvedl: „Francie se zavázala k suverenitě a nezávislosti národů v Evropě i jinde. To určuje naše rozhodnutí. Je to základem našeho závazku vůči Organizaci spojených národů a naší chartě.“
Dodal: „Z tohoto důvodu podporujeme a budeme i nadále podporovat Ukrajinu a vytvořili jsme koalici ochotných pro silný a trvalý mír, abychom bránili tyto principy a naši bezpečnost.
„Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli připojit se k cvičení, o kterém rozhodlo Dánsko v Grónsku. Stojíme za tímto rozhodnutím, zejména proto, že se týká bezpečnosti v Arktidě a na hranicích Evropy.
„Žádné zastrašování ani výhrůžky nás neovlivní, ať už na Ukrajině, v Grónsku nebo kdekoli jinde na světě, když se setkáme s takovými situacemi.“
Francouzský prezident označil Trumpovy hrozby zavedením cel za „nepřijatelné“ a dodal, že „v tomto kontextu nemají místo“.
Pokračoval: „Evropané na ně budou reagovat jednotně a koordinovaně, pokud budou potvrzeny. Budeme vědět, jak hájit evropskou suverenitu.“
Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že „koordinuje společnou reakci“ na oznámení Donalda Trumpa o clech.
„Můžeme říci, že Evropská unie bude vždy velmi pevně bránit mezinárodní právo, ať už se jedná o cokoli, což samozřejmě začíná na území členských států Evropské unie,“ řekl Costa.
„Prozatím koordinuji společnou reakci členských států Evropské unie na tuto otázku,“ dodal.
Hrozba Donalda Trumpa uvalit nová cla na osm evropských zemí – sedm členských států EU a Spojené království – je destruktivní ranou pro pečlivě vypracované dohody, které s těmito zeměmi uzavřel loni v létě.
Obchodní dohoda Spojeného království, jak byla označena loni v květnu, je ve skutečnosti dohodou o nízkých clech na omezený počet produktů, včetně automobilů, hovězího masa, leteckého průmyslu, etanolu a oceli, s 10% clem na ostatní vývoz, od lososa po kostní porcelán.
Dohoda EU je širší, ale také obsahuje výjimku pro automobily a 15% paušální clo na většinu ostatních produktů, včetně vína a lihovin.
Nejnovější výhrůžka bude vnímána jako další pokus muže – někdy spojence, někdy protivníka – vyhrát spor pomocí jedné ze svých oblíbených zbraní.
EU i Spojené království jsou uprostřed citlivých jednání o snížení cel, která již uvalil zejména na ocel – která jsou stanovena na 25 % pro britský vývoz a 50 % pro produkty EU.
Dnešní výhrůžka však podtrhuje nestabilní povahu jakékoli dohody s Trumpem.
Donald Trump řekl, že evropské země hrají „velmi nebezpečnou hru“, když odsoudil jejich rozhodnutí vyslat vojenský personál na Grónsko a oznámil novou vlnu celních sazeb proti nim.
Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Finsko budou od 1. února čelit 10% clům na zboží vyvážené do USA, přičemž sazba se 1. června zvýší na 25 %, uvedl Trump.
Připomeňme, že Velká Británie, Francie, Německo, Švédsko, Finsko, Norsko a Nizozemsko tento týden oznámily, že vyšlou vojáky do Grónska, aby se zúčastnili takzvané průzkumné mise.
Spojené království vyslalo jednoho vojenského důstojníka, zatímco Francie a Německo vyslaly 15 a 13 vojáků.
Ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že „první tým francouzských vojáků“ již byl vyslán na arktický ostrov, a dodal, že „v příštích dnech budou posíleni pozemními, vzdušnými a námořními silami“.
Donald Trump využívá Grónsko „jako zbraň k odvedení pozornosti od skutečných hrozeb“, jako je válka Ruska na Ukrajině, uvedl bývalý šéf NATO.
Anders Fogh Rasmussen, který v letech 2001 až 2009 působil také jako dánský premiér, řekl deníku Financial Times:
„Opravdu mě znepokojuje, že pozornost světa se nyní soustředí na něco, co nepředstavuje hrozbu ani pro Evropu, ani pro Spojené státy – konkrétně na Grónsko, přátelského spojence Spojených států –, místo aby se soustředila na to, co by mělo být v tuto chvíli v centru pozornosti: jak přimět Putina k jednání o Ukrajině?“
Rasmussen uvedl, že od dětství „považoval Spojené státy za přirozeného vůdce svobodného světa“.
„Dokonce jsem mluvil o USA jako o světovém policistovi,“ dodal. „Nyní vidíme, že Spojené státy používají jazyk, který se velmi podobá jazyku gangsterů."
Tisíce lidí se shromáždily po celém Dánsku a v Nuuku, hlavním městě Grónska, v rámci plánované akce „Hands Off Greenland“ (Ruce pryč od Grónska) na protest proti Donaldovi Trumpovi a jeho hrozbám převzít ostrov. „Demonstrujeme proti americkým prohlášením a ambicím připojit Grónsko. Požadujeme respekt k dánskému království a právu Grónska na sebeurčení,“ uvedla v prohlášení Camilla Siezing, předsedkyně Joint Association Inuit.Tyto protesty se konaly poté, co Donald Trump v pátek pohrozil uvalením cel na země, které „nesouhlasí“ s jeho plánem připojit Grónsko. Později tato prohlášení ještě zdůraznil, když na Truth Social zveřejnil svou fotografii s popiskem „Mister Tariff“ (Pan Clo) a „The Tariff King“ (Král lcel).
Mezitím delegace amerického Kongresu složená ze zástupců obou stran pokračovala v jednáních s dánskými a grónskými představiteli v Kodani, kde potvrdila svou podporu Grónsku i Dánsku, což je v přímém rozporu s prohlášeními Bílého domu.
Vzhledem k přítomnosti vojsk spojenců NATO v Grónsku se někteří obyvatelé Grónska nyní připravují na nejhorší, buď zásobují se zásobami, nebo se připravují na rychlý útěk.
Zatímco se tisíce lidí shromáždily a pochodovaly v Kodani na protest proti Donaldovi Trumpovi a jeho plánu převzít kontrolu nad Grónskem, v okolí Dánska byly naplánovány další demonstrace na podporu arktického ostrova.
:Protesty „Hands Off Greenland“ (Ruce pryč od Grónska) byly organizovány v Kodani, Aalborgu, Aarhusu a Odense. Další akce byla plánována také v Nuuku, hlavním městě Grónska.
Někteří obyvatelé Grónska řekli agentuře AFP, že zvažují drastická opatření, protože Donald Trump pokračuje ve svých plánech převzít kontrolu nad jejich domovem.Ulrikke Andersenová, která žije v hlavním městě Nuuku, řekla agentuře AFP, že pokud USA napadnou Grónsko, uteče se svou dcerou.
„Dříve jsem byla připravena zemřít za svou zemi, ale když jsem měla dítě, všechno se změnilo,“ řekla.
Jiní agentuře AFP řekli, že se připravují na nejhorší scénář – plní mrazáky, zásobují se vodou a benzínem a kupují generátory.
„Přemýšlím, kam se schovat a jaké léky si musíme nakoupit,“ řekl 35letý student Nuunu Binzer. „Ale ještě jsem to neudělal.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse