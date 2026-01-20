Dnes večer na České televizi: premiéra dokumentu Pachová stopa
20. 1. 2026
Dnes, 20. ledna 2026, od 20:45, uvede Česká televize v premiéře dokumentární film Pachová stopa režisérky Zuzany Piussi, vzniklý ve spolupráci se Spolkem Šalamoun.
Film se kriticky věnuje jednomu z nejproblematičtějších důkazních prostředků používaných v českém trestním řízení – pachové identifikaci, tedy situacím, kdy o vině či nevině člověka fakticky rozhoduje reakce psa.
Dokument Pachová stopa získal hlavní cenu za dokumentární film na festivalu Academia Film Olomouc (AFO) a současně dosáhl významného mezinárodního uznání v Itálii, kde obdržel cenu Premio Apoxiomeno za nejlepší celovečerní dokumentární film. Toto ocenění potvrzuje mimořádnou odbornou, společenskou i uměleckou hodnotu snímku.
Film má zároveň dlouhodobě velmi vysoké hodnocení diváků, na portálu ČSFD dosahuje přibližně 80 %, což je u investigativních dokumentů výjimečné.
Pachová stopa otevřeně a bez kompromisů ukazuje, že v řadě trestních kauz je klíčovým – a někdy dokonce rozhodujícím – důkazem metoda založená na chování psa, přestože její spolehlivost, kontrolovatelnost a soudní přezkoumatelnost jsou odborně i mezinárodně zpochybňovány.
Jde o film, který se netýká pouze justice, ale základních principů právního státu.
O tom, zda je přijatelné, aby lidský osud určoval pes.
Premiéra: dnes 20. 1. od 20:45 na ČT.
