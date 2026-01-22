Studie ukazuje, že polovina světových emisí CO2 pochází pouze od 32 firem zabývajících se fosilními palivy
Kritici obviňují přední firmy ze sabotování opatření na ochranu klimatu, ale tvrdí, že data se stále častěji používají k tomu, aby je přivedly k odpovědnosti.
Podle zprávy bylo v roce 2024 za polovinu globálních emisí oxidu uhličitého, které způsobují klimatickou krizi, odpovědných pouze 32 společností zabývajících se fosilními palivy, což je o 36 méně než o rok dříve.
Saudi Aramco byla největším státem kontrolovaným znečišťovatelem a ExxonMobil největším znečišťovatelem ve vlastnictví investorů. Kritici obvinili přední společnosti zabývající se fosilními palivy ze „sabotáže opatření na ochranu klimatu“ a z toho, že „stojí na špatné straně historie“, ale uvedli, že údaje o emisích se stále častěji používají k tomu, aby tyto společnosti byly volány k odpovědnosti.
Státní producenti fosilních paliv tvořili 17 z 20 největších emitentů ve zprávě Carbon Majors, která podle autorů podtrhuje politické překážky v boji proti globálnímu oteplování. Všech 17 je kontrolováno zeměmi, které se v prosinci na klimatickém summitu OSN Cop30 postavily proti navrhovanému postupnému ukončení používání fosilních paliv, včetně Saúdské Arábie, Ruska, Číny, Íránu, Spojených arabských emirátů a Indie. Více než 80 dalších zemí plán postupného ukončení používání fosilních paliv podpořilo.
Saudi Aramco bylo zodpovědné za 1,7 miliardy tun CO2, z čehož velká část pocházela z exportované ropy. Kdyby se jednalo o zemi, Aramco by bylo pátým největším znečišťovatelem uhlíkem na světě, hned za Ruskem. Produkce fosilních paliv společnosti ExxonMobil vedla k 610 milionům tun CO2 – byla by devátým největším znečišťovatelem, před Jižní Koreou.
Od krátkodobého poklesu během pandemie covidu vedlo pokračující spalování fosilních paliv k tomu, že emise uhlíku opět každoročně rostou na rekordní úrovně. Emise by musely do roku 2030 klesnout o 45 %, aby byl splněn cíl Pařížské dohody o 1,5 °C, který je nyní považován za nemožný. Omezení překročení tohoto limitu je však podle odborníků zásadní, protože každá desetina stupně oteplení zhoršuje dopady klimatu na společnosti.
Emmett Connaire z think tanku InfluenceMap, který vedl přípravu zprávy, uvedl: „Každý rok se globální emise stále více koncentrují mezi zmenšující se skupinou producentů s vysokými emisemi, zatímco celková produkce nadále roste.“
Mezi nedávné fúze v ropném sektoru patří akvizice společnosti Pioneer Natural Resources společností ExxonMobil a akvizice společnosti Hess společností Chevron.
Tzeporah Berman z iniciativy Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative uvedla: „Tato nejnovější analýza potvrzuje krutou realitu: mocná, koncentrovaná skupina společností zabývajících se fosilními palivy nejen dominuje globálním emisím, ale také aktivně sabotuje opatření v oblasti klimatu a oslabuje ambice vlád.“
Cílem této iniciativy je zajistit mezinárodní spolupráci, která zastaví expanzi fosilních paliv a zahájí spravedlivý přechod od uhlí, ropy a zemního plynu. Berman uvedl, že dubnové setkání 80 zemí podporujících postupné ukončení využívání fosilních paliv v Kolumbii bylo důležitým krokem k zajištění udržitelné budoucnosti.
Christiana Figueres, bývalá šéfka OSN pro klima, uvedla: „Nejnovější údaje Carbon Majors opět ukazují, že velcí producenti emisí jsou na špatné straně historie. Zatímco čistá energie a elektrifikace již celosvětově dostávají téměř dvojnásobné investice než fosilní paliva, velcí producenti uhlíku se drží zastaralých, znečišťujících produktů. Údaje však poskytují nástroj pro rostoucí většinu, která se spojuje, aby prosazovala vědecky podložená řešení a odpovědnost.“
Databáze Carbon Majors podpořila nedávnou analýzu, která přímo spojila emise uhlíku od největších světových společností zabývajících se fosilními palivy s desítkami smrtících vln veder, které by jinak byly prakticky nemožné. Data také umožnila další studii, která přiřadila biliony dolarů ekonomických ztrát souvisejících s extrémním teplem jednotlivým společnostem zabývajícím se fosilními palivy.
Databáze také poskytla důkazy v soudních případech, jako je Lliuya v. RWE, přelomový německý soudní spor týkající se klimatu, a zákony o klimatickém superfondu v New Yorku a Vermontu, které vyžadují, aby velké společnosti zabývající se fosilními palivy platily za projekty na ochranu občanů před dopady klimatu, jako jsou povodně a extrémní vedra.
Rebecca Brown, vedoucí Centra pro mezinárodní environmentální právo, uvedla: „Důkazy se stále hromadí. Mezinárodní soudní dvůr a soudy po celém světě stále více propojují souvislosti mezi výrobou fosilních paliv a ničením klimatu a jasně dávají najevo, že velcí znečišťovatelé musí fosilní paliva postupně vyřadit a zaplatit. A když jsou fakta jasná a zákon je jednoznačný, musí následovat odpovědnost.“
