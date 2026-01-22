Zelenskyj přebírá Carneyho myšlenky a překládá jejich význam pro Evropu v naléhavém projevu v Davosu, který je výzvou k probuzení
Byl to velmi silný projev Zelenského, skutečné evropské pokračování virálního projevu Marka Carneyho z úterý, ve kterém kanadský premiér hovořil o hrozbách, které nová, vznikající světová moc představuje pro „střední mocnosti“.
Zelenskyj šel ještě o krok dál a tyto myšlenky převedl do praktických příkladů pro současnost a konkrétně pro Evropu, přičemž bolestivě poukázal na to, kdy kontinent nemohl nebo nechtěl smysluplně reagovat na některé významné události, často se topil v procesech nebo hledal pomoc jinde, zejména v USA: Írán, Bělorusko, Ukrajina, Rusko.
V kontextu posledních týdnů je Zelenského varování před slepou vírou Evropy, že USA jí vždy přijdou na pomoc, obzvláště naléhavé.
„Pokud se Putin rozhodne obsadit Litvu nebo zaútočit na Polsko, kdo zareaguje? NATO existuje díky víře, že Spojené státy budou jednat, že nebudou stát stranou a pomohou. Ale co když to neudělají?“ zeptal se.
Také bolestivě, ale opatrně poukázal na neschopnost EU jednat dostatečně rychle, aby mohla utvářet, a ne jen sledovat, světovou agendu a reagovat na cokoli, co přijde. Obzvláště ostré byly jeho komentáře o tom, že EU je v „grónském režimu“ a jen čeká, co udělají USA.
Je možné pochopit jeho frustraci, když se ptal, proč USA mohou rychle zasáhnout ve Venezuele a zabavit tankery v mezinárodních vodách, zatímco Evropa nečiní totéž s ruskou stínovou flotilou, která pluje „přímo podél evropských břehů“ a financuje Moskvu ve válce proti Kyjevu a Putinovu „nemocnému“ programu.
Správně zdůraznil, že „nelze vybudovat nový světový řád pouze slovy“, a zdálo se, že je frustrován nekonečnými prohlášeními vyjadřujícími „znepokojení“ nebo solidaritu, ale málokdy skutečně vedoucími k nějaké změně.
„Neměli bychom se degradovat na vedlejší role, ne když máme šanci být společně velmocí,“ řekl.
Mnohé z těchto vět nepochybně utkví v paměti mnoha lídrů, kteří se dnes večer sejdou v Bruselu na nejnovějším z řady mimořádných summitů EU.
Nebo, jak tvrdil Zelenskyj, alespoň by měly.
Ukrajina, USA a Rusko budou tento víkend jednat, oznámil Zelenskyj po setkání s Trumpem
Zelenskyj dále uvádí, že americká delegace odložila cestu do Moskvy, aby se nejprve setkala s ním, a hovoří o trojstranných technických jednáních Ukrajiny, USA a Ruska ve Spojených arabských emirátech, která se uskuteční koncem tohoto týdne.
Říká, že to bude první trojstranné setkání tohoto druhu a že doufá, že Rusko bude připraveno na kompromisy, což povede k ukončení války.
„Přesně takový druh odhodlání je potřeba“, aby se zastavilo financování ruské války ropou, říká Zelenskyj o zadržení tankeru Francií
Mezitím se Zelenskyj vrací k zadrženému tankeru a na sociálních sítích rychle vyjadřuje uznání francouzskému prezidentovi Macronovi, když říká: „To je přesně ten druh odhodlání, který je potřebný k zajištění toho, aby ruská ropa již nefinancovala ruskou válku.“
„Ruské tankery operující v blízkosti evropských břehů musí být zastaveny. Sankce proti celé infrastruktuře stínové flotily musí být tvrdé. Plavidla musí být zadržena. A nebylo by spravedlivé zabavit a prodat ropu přepravovanou těmito tankery?“ říká.
Trump zpochybňuje odhodlání evropských spojenců z NATO pomáhat USA a říká, že v Afghánistánu „zůstali trochu pozadu“
Pokud jde o závislost Evropy na USA a NATO, zejména za vlády Trumpa, očekávejte, že se určitá pozornost bude věnovat Trumpovým komentářům pro Fox News z dnešního dne.
O spojencích v NATO řekl
„Ale vždy jsem říkal, … budou tam, když je budeme potřebovat? A to je opravdu ta nejdůležitější zkouška. A tím si nejsem jistý. Vím, že my bychom tam byli nebo tam budeme, ale budou tam oni?
A doufejme, že se to nikdy nestane.
Nikdy jsme je nepotřebovali. Nikdy jsme od nich nic nechtěli, víte, řeknou, že poslali nějaké jednotky do Afghánistánu, nebo to či ono, a to také udělali. Zůstali trochu pozadu, trochu mimo frontovou linii.“
Trump tuto větu opakuje – což mnozí považují za otevřeně neuctivé – navzdory tomu, že mu mnoho vůdců, včetně generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, i tento týden opakovaně výslovně řeklo, že spojenci budou vždy stát při USA.
A jistě si pamatujete, že nejde jen o hypotetickou otázku: v Afghánistánu zahynulo přes 800 evropských vojáků, kteří pomáhali USA v „válce proti teroru“ poté, co byla aktivována článek 5 NATO, který byl použit pouze v tomto jediném případě.
Francouzské námořnictvo zadrželo údajný tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, říká Macron
Zajímavé je, že právě v souvislosti s tvrzením Zelenského o neschopnosti Evropy zasáhnout proti ruským ropným tankerům francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil – právě v okamžiku, kdy ukrajinský prezident hovořil – že francouzské námořnictvo zadrželo jeden takový tanker.
V příspěvku na X Macron uvedl, že tanker „podléhal mezinárodním sankcím a byl podezřelý z plavby pod falešnou vlajkou“.
Dodal:
„Operace byla provedena na volném moři ve Středozemním moři za podpory několika našich spojenců. Byla provedena v přísném souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu.
Bylo zahájeno soudní vyšetřování. Plavidlo bylo odkloněno.“
Místní námořní úřady citované agenturou AFP uvedly, že námořnictvo zadrželo ropný tanker s názvem „Grinch“ mezi Španělskem a Marokem.
Zelenskyy je dotázán, jak mohou lidé pomoci Ukrajině, a odpovídá, že obrana země je „velmi nákladná“, přičemž vyzývá podnikatelské lídry, aby se mobilizovali a otevřeli kanceláře na Ukrajině, aby pomohli ekonomice země.
S nadsázkou připouští, že podnikání na Ukrajině je spojeno s „malým“ rizikem, ale říká, že to ukazuje „skutečnou podporu“ prostřednictvím „pracovních míst, peněz, investic“ pro Ukrajinu, jejíž obyvatelé brání svůj nezávislý způsob života.
Zelenskyj také zmiňuje nedávné ruské útoky na energetickou infrastrukturu a říká, že „jejich cílem je způsobit výpadky elektřiny na Ukrajině“ a zasáhnout civilisty.
„Toto je tvář Ruska. A ve skutečnosti je to tvář této války,“ říká.
Říká, že připomněl americkému prezidentovi Trumpovi nutnost posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu.
„Nemohu říci, že nás tyto útoky posilují, protože jde o naše lidi. Lidé, myslím tím, přežívají, ... ale jsou to hrdinové, civilisté i vojáci. ... Bojují za své rodiny, domovy a samozřejmě za svobodu.“
Říká, že to bude první trojstranné jednání tohoto druhu a že doufá, že Rusko bude připraveno ke kompromisům, což povede k ukončení války.
„Poslední míle“ je „obtížná“, ale Zelenskyj chválí „dobré“ rozhovory s Trumpem
V otázkách a odpovědích Zelenskyj říká, že měl „dobré“ setkání s Trumpem a doufá, že se blíží k míru.
Poznamenává však, že „poslední míle“ je vždy „velmi obtížná“.
„Při jakémkoli dialogu s jakýmkoli prezidentem musím hájit zájmy své země. Proto dialog možná není jednoduchý, ale dnes byl. Byl pozitivní,“ říká.
Další otázky na toto téma však odmítá s tím, že „to stačí“, a publikum na to reaguje smíchem.
