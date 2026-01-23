Channel 4 News: Británie: Politikové včetně premiéra Starmera, vojáci a osiřelé matky zuří nad strašlivými výroky Donalda Trumpa
23. 1. 2026
Na rozdíl od zahraničních vojáků české mrtvé z Afghánistánu nikdo nehájí...
Trump: Řeknou, že poslali nějaké jednotky do Afghánistánu nebo tak něco. A to také udělali. Zůstali trochu pozadu, trochu mimo frontovou linii.
Britský premiér Keir Starmer: Proto považuji výroky prezidenta Trumpa za urážlivé a upřímně řečeno za otřesné.
Moderátorka, Channel 4 News, pátek 23. ledna 2026, 19 hodin: Sir Keir Starmer se postavil proti tvrzením Donalda Trumpa, že britští a NATO vojáci se zdržovali na v Afghánistánu mimo frontovou linii. Navrhuje, aby se prezident omluvil. Dobrý večer.
Často je Starmer obviňován z toho, že je bez emocí, ale dnes Sir Keir Starmer zněl téměř rozzlobeně a jeho terčem byl prezident Trump. Ve svém dosud nejostřejším vystoupení proti muži, kterého se snažil neprovokovat, řekl, že Trumpovy výroky o britských a NATO vojácích jsou upřímně řečeno otřesné, a dokonce navrhl, aby se prezident Trump omluvil.
Downing Street poskytla ověření faktů, že jediný případ, kdy byly NATO jednotky povolány na podporu spojence, byl po 11. září 2001 ve prospěch USA. Britský princ Harry, který dvakrát sloužil v Afghánistánu, se připojil k rostoucí vlně odsuzování a řekl, že oběti více než 450 vojáků, vojáků, kteří zemřeli, si zaslouží, aby se o nich mluvilo pravdivě.
Takže se nikdo neomluvil. Místo toho Bílý dům zdvojnásobil falešné tvrzení Donalda Trumpa, že britské a jiné jednotky NATO se vyhýbaly frontové linii v Afghánistánu. Uprostřed všeobecného rozhořčení nad těmito výroky britský premiér řekl, že nikdy nezapomene na odvahu, statečnost a obětavost britských vojáků, kteří zahynuli, a stejný názor dnes večer vyjádřil i princ Harry, který řekl, že tisíce životů se navždy změnily. Amelia Jen podává zprávu.
Reportérka: Jen několik dní poté, co prohlásil, že nenapadne vojensky Grónsko, které je koneckonců také územím NATO, prezident Trump opět otestoval trpělivost aliance až na samou hranici, když včera večer v Davosu řekl ve Fox News:
Trump: Budou tam, když je budeme potřebovat? A to je opravdu ta nejdůležitější zkouška. Nikdy jsme je nepotřebovali. Nikdy jsme je o nic nepožádali. Řeknou, že poslali nějaké jednotky do Afghánistánu s tím a tím. A to také udělali. Zůstali trochu pozadu, trochu mimo frontovou linii. Ale my jsme byli k Evropě a mnoha dalším zemím velmi dobří.
Reportérka: Slova, která nyní znějí v uších těch, kteří truchlí nad ztrátou svých blízkých, kteří padli v boji na frontové linii války v Afghánistánu. Ve skutečnosti to byl jediný případ, kdy členská země NATO uplatnila článek 5, který stanoví, že útok na jednoho je útokem na všechny, Tou zemí byly Spojené státy americké po 11. září a útocích Al-Káidy na New York City a Pentagon.
Bush: Buď jste s námi, nebo jste s teroristy.
Tony Blair: Vláda Spojených států vznesla konkrétní požadavek, aby byla řada britských vojenských prostředků použita v operaci, která nyní začala, a já jsem dal svolení k nasazení těchto prostředků.
Reportérka: Dvacet čtyři členských států NATO, které se operace zúčastnily, utrpělo ztráty. Nejvyšší počet obětí po USA zaznamenalo Spojené království, kde během následujících dvou desetiletí přišlo o život 457 vojáků. Obrazy jejich rakví repatriovaných letadly RAF a převážených skrz jejich zdrcené komunity se vryly do národní paměti.
Claire Waterworth strávila v roce 2012 sedm měsíců bojem v Afghánistánu:
"Myslím si tedy, že stejně jako všichni, kteří tam sloužili, všichni, kteří tam sloužili, rodiny těch, kteří tam sloužili, rodiny těch, kteří tam ztratili své blízké, rodiny těch, kteří tam byli zraněni, a ti, kteří nadále žijí s dopady své služby tam, jsou lidé těmito komentáři hluboce zraněni a hluboce rozrušeni."
Reportérka: V pátek odpoledne v neplánovaném prohlášení z úřadu premiéra vyslal Starmer přes Atlantik neobvykle tvrdou výtku:
Starmer: Nejprve bych chtěl vzdát hold 457 příslušníkům našich ozbrojených sil, kteří přišli o život v Afghánistánu. Nikdy nezapomenu na jejich odvahu, statečnost a oběť, kterou přinesli pro svou zemi. Mnozí byli také zraněni, někteří tak, že to změnilo jejich život. Proto považuji výroky prezidenta Trumpa za urážlivé a upřímně řečeno za otřesné.
Reportérka: Princ Harry, který absolvoval dvě mise v Afghánistánu, řekl, že tisíce životů se navždy změnily a že tyto oběti si zaslouží, aby se o nich mluvilo pravdivě a s úctou. Není to poprvé, co tato administrativa urazila spojence kvůli jejich vojenským záznamům. V loňském roce JD Vance popsal navrhovanou evropskou mírovou misi vedenou Francií a Velkou Británií těmito slovy:
Vance: "Nějaká náhodná země, která nevedla válku už 30 nebo 40 let."
Reportérka: Trumpem nedávno přejmenovaný ministr války Pete Hegseth také hovořil o evropském parazitování. Dnes Bílý dům reagoval na Starmerovu kritiku a řekl, že Trump má pravdu. Příspěvky Ameriky do NATO zastíňují příspěvky ostatních zemí. Trump dlouho bojoval za vyšší vojenské výdaje členských zemí aliance a vynutil si je, ale jeho poslední výroky byly příliš silné pro premiéra, který se snažil ze všech sil udržet zvláštní vztah a který se dnes rozhodl, že už toho má dost.
Moderátorka: Amelia je teď tady. Amelie, byly mimořádné komentáře amerického prezidenta, ale stejně mimořádná reakce premiéra.
Reportérka: A to o to více, že jeho vztah s americkým prezidentem byl tak pečlivě naplánován. Vždy se snažil ho nekritizovat. Jeho dosavadní politika spočívala v zachování klidu a lichocení, i když Trump vyhrožoval obchodní válkou, i když vyhrožoval invazí na Grónsko. Ale tento týden se to změnilo. V pondělí řekl, že se Trump mýlí ohledně Grónska. Ve středu řekl, že v této věci neustoupí. Neustoupí tlaku, který na něj Trump vyvíjí. A dnes překročil Rubikon, když použil mnohem silnější jazyk a popsal Trumpova slova jako otřesná a urážlivá. I když to udělal, trval na tom, že má s Trumpem stále dobré vztahy. Ale když se dnes jedna matka za druhou ozývá s chladnou zuřivostí, protože jejich synové zemřeli ve válce, do které je Amerika vtáhla, je těžké si představit, jak by Starmer nemohl nic říct. Vypadá to jako potenciálně zásadní moment ve zvláštním vztahu.
Moderátorka: Amelie, moc děkuji. Nyní se ke mně připojuje Jeanette Binney, matka Seana Binneyho, vojáka, který byl zabit v roce 2009 ve věku 22 let při hlídce v provincii Helmand v Afghánistánu. Jeanette Binney, moc děkuji, že jste dnes přišla. Chtěla bych se vrátit zpět k vaší okamžité reakci, když jste poprvé slyšela tyto výroky.
Jeanette Binney: Byla jsem zdrcená. Cítila jsem, že to je velmi ponižující pro mé dítě a všechny ostatní děti, které zahynuly, vojáci, vojákyně a veteráni. Absolutně odporné.
Moderátorka: Váš syn bojoval po boku Američanů. A teď tu máme amerického prezidenta, který naznačuje, že on a ostatní se nějak vyhýbali bojům. Je to samozřejmě urážlivé, tečka, ale jako matka, která ztratila syna, to musí být neuvěřitelně těžké.
Jeanette Binney: Je to jako by to znovu otevírali, jako by znovu rozškrábali ránu, pokud chcete. Nakonec moje dítě položilo život za svou královnu a zemi a za to, v co věřilo. A teď prezident Trump přijde a řekne, že oni nikdy nepožádali o pomoc naše spojence, že nás nikdy nechtěli, že jsme nikdy nebyli v první linii. No, je mi líto, ale můj syn pracoval a bojoval za svou královnu a zemi v dalekých zemích, včetně Afghánistánu, a tam také zemřel. Takže ano, byl velmi v první linii.
Moderátorka: A když vám vyprávěl, jaká ta první linie byla, jaký dojem vám zanechal z toho, čím procházel?
Jeanette Binney: Nebylo to to, co očekával. Bylo to mnohem drsnější, než čekal. Ale já jsem vždy měla takové motto, jako manželka vojáka a matka, víte, dokážete se přepnout, budeš v pořádku, a tvrdá láska. Upřímně řečeno, nemyslím si, že někdo z nás může kdy na 100 % pochopit nebo prožít to, co oni tam prožili.
Moderátorka: Keir Starmer dnes vystoupil a jak jsme slyšeli, je to jeho dosud nejsilnější zásah proti Donaldu Trumpovi, který je prezidentem a vůdcem, kterého se zjevně snažil neprovokovat. Je to, co dnes řekl, správné? Je to pro vás dostatečně silné?
Jeanette Binney: Ne, není to dostatečně silné. Vím, že se musí omluvit, ale abych byla upřímná, myslím si, že je pozdě, že by jeho omluva padla na úrodnou půdu. Myslím si, že už napáchal škody, které jsou nenapravitelné.
Moderátorka: Takže kdyby se prezident Trump omluvil, nestačilo by to?
Jeanette Binney: Ne.
Moderátorka: Kdyby teď stál před vámi a před ostatními matkami, bratry a sestrami, kteří ztratili své blízké v Afghánistánu a Iráku, co byste mu řekla?
Jeanette Binney: Řekla bych mu, že on je hanba pro lidstvo. Ten muž se mnohokrát vyhnul odvodu. Nemá ponětí, co znamená velení vojsk. Víte, přijít a vyslovit se a říkat věci, o kterých nemáte úplné znalosti, je naprosto hanebné. Z mého pohledu je ten muž narcista.
Moderátorka: Samozřejmě, často se o něm říká, že to je prostě jeho styl. Je to ale přijatelná omluva pro takovéto komentáře?
Jeanette Binney: Ne, rozhodně ne. Takovým komentářem ublížil příliš mnoha lidem. Otevřel příliš mnoho ran. Způsobil příliš mnoho bolesti.
Moderátorka: A nakonec, pokud jde o tu bolest, váš syn měl pouhých 22 let a byl čerstvě ženatý. Představuji si, že je těžké vyčíslit ztrátu, kterou jste utrpěli vy a vaše rodina. Když na něj dnes vzpomínáte, co si myslíte?
Jeanette Binney: Jsem velmi pyšná. Jsem velmi pyšná matka. Vím, že můj syn udělal maximum, a jsem pyšná na vše, čeho dosáhl. Když se ale stane něco takového, když vím, že se mu nepodařilo prožít život s rodinou a mít s manželkou děti, které chtěl, když tu není, je to pro mě těžké, protože Sean má narozeniny 11. listopadu. Takže pro mě je to stále aktuální.
Moderátorka: Velmi, velmi těžký den pro vás, Jeanette. Moc děkujeme, že jste s námi mluvila. Moc děkuji.
Nyní se k nám připojuje také bývalý velitel 22. pluku SAS, podplukovník Richard Williams, který sloužil v Afghánistánu. Moc vám děkuji, že jste se k nám připojil. Jaká je vaše bezprostřední reakce na to, co jste slyšel?
Richard Williams: No, nejprve bych řekl, že jsme šli do Afghánistánu, abychom zničili nebo pomohli zničit teroristickou sílu, která dokázala zabít 67 Britů při útocích z 11. září. Jedná se o největší masovou vraždu v době míru, která byla spáchána na britských občanech. A udělali jsme to pro Británii, ne pro alianci nebo kohokoli jiného. A každý britský voják, který tam sloužil v těch raných operacích a v těch, které se vyvinuly v operaci NATO s cílem zajistit tam bezpečnost, to udělal pro Británii. A měli by být neuvěřitelně hrdí na to, co udělali. A myslím, že by to mělo být řečeno a mělo by se to opakovat. Moje reakce na výroky prezidenta Trumpa, myslím, že jste to vystihli, je, že se podle mého názoru snaží šokovat Evropany a Spojené království, aby zvýšili své investice do obrany a dělali více. Je to kladivo? Určitě to tak vypadá. A pro ty, jako je ta milá dáma, která ztratila syna, o které jste mluvil před chvílí, je to přesně tak. Přesuneme se dál. Všichni bychom to měli cítit.
Moderátorka: Omlouvám se, že vás přerušuji, ale přejdeme k tomu, co se zdá být vaším argumentem, a to, že se snaží něco dosáhnout. Ale je to na úkor způsobení bolesti lidem, jako je Jeanette, a mnoha matkám a rodinám a vojákům, kteří přišli o život, a těm, kteří byli zraněni, vojákům a vojákům.
Richard Williams: Ano, ale možná je to proto, že běžné metody komunikace, diplomatické žádosti, jednání, lobbing, nefungují. Máme tady vládu, premiéra, který sedí a dnes prohlašuje, že je pobouřený kvůli veteránům, ale na začátku tohoto týdne prosadil v Dolní sněmovně nápravné opatření, které umožňuje pronásledovat veterány z konfliktu v Severním Irsku až do vysokého věku. Nemůžete mít obojí. A máte Američany, kteří poskytují největší příspěvek NATO a dalším vojenským operacím po celém světě a dlouhodobě požadují, abychom dělali víc. Ale to znamenalo urazit lidi, urazit lidi.
Moderátorka: Urazit lidi, aby se dalo něco zdůraznit, je těžké, že? Prostě to není správné, že?
Richard Williams: Je to určitě složité. Já bych to neudělal. Ale opět, ti z nás, včetně vás, kteří sledují Donald Trumpovu metodu přesvědčování a ovlivňování, víme, že je to navrženo tak, aby vyvolávalo poplach. A já s tím nesouhlasím. A velmi soucítím s těmi, kteří jsou tím rozrušeni. Ale důvodem, proč se to děje, je upozornit Británii. Neinvestuje dost do obrany. Neberou to dost vážně. A my bychom měli zintenzivnit naše úsilí.
Moderátorka: A myslím, že to je bod, který byl velmi jasně a velmi ostře zdůrazněn během minulého týdne, toto přeformulování starého řádu. A vy říkáte, že Spojené království a Evropa nyní musí zintenzivnit své úsilí jiným způsobem?
Richard Williams: Ano, opět se nechci pouštět do velmi zajímavé diskuse o přetváření nového řádu. Myslím, že mnoho z těchto slov se používá stejným způsobem, jakým je Trump používá pro šokující efekt. Ale ve skutečnosti, jak víte, již nějakou dobu Amerika, Trumpova administrativa 1.0, stejně jako tato administrativa a mnoho dalších uznávají, že Evropa, evropský příspěvek k NATO, musí být silnější. A zcela nedávno během diskusí v Davosu všichni, včetně šéfa NATO a našeho ministra obrany, jak jsem dnes viděl, uznali, že musíme v Arktidě udělat více. Může to být tedy silný impuls, který lidi pohání vpřed, a reakce jsou pochopitelné. Ale musíme udělat více a také musíme přestat říkat, že musíme udělat více, a zároveň pronásledovat naše veterány.
