Doktorand obviněn z plánování teroristického útoku na Den Austrálie
26. 1. 2026
Sepehr Saryazdi, 24 let, údajně plánoval útok na pondělní oslavy v Queenslandu, aby podpořil novou fázi civilizace poháněnou umělou inteligencí.
Je obviněn z útoku na akci na Gold Coast, údajně online zveřejnil, že povede "nepokoje" během Dne Austrálie na oblíbené turistické ulici.
Saryazdi požádal o kauci u Magistrátního soudu v Brisbane poté, co byl obviněn z přípravy nebo plánování teroristického činu.
Mezi 4. a 9. lednem si koupil lahve alkoholu, balicí papír a deku na přípravu útoku, podle soudních dokumentů.
Státní zástupkyně Ellie McDonald byla proti kauci a uvedla, že v chatu na Facebooku učinil "velmi znepokojující" komentáře.
"Říká: 'Povedu nepokoje na Gold Coast 26. ledna,' řekla.
"'Pokud znáte někoho v Melbourne, dejte jim vědět, aby mohli začít kupovat lahve vodky včas a hromadit zásoby'."
Saryazdi údajně uvedl, že očekává, že zemře během útoku na Gold Coast, pokud nebude zabit nebo lobotomován australskou zpravodajskou službou ASIO.
Údajně dodal, že jeho činy byly "čistě logické vzhledem k vývoji této země".
"Doporučuji naučit se střílet na střelnici, dokud můžete," údajně napsal na Facebooku.
Saryazdi údajně policii řekl, že vládu vnímá jako "tyranskou" a chce ji nahradit "kybernetickou" alternativou, kde by společnost byla řízena umělou inteligencí a analýzou dat.
Údajně měl dokument nazvaný "Budoucí kybernetická vláda Austrálie, další fáze civilizace".
Podle jeho online profilů má Saryazdi titul Master of Mathematical Sciences z University of Sydney.
Také se popisoval jako doktorand v oddělení CSIRO pro data a digitální technologie a Australském centru pro robotiku.
Saryazdi měl v úmyslu dostat se do celostátních zpráv a přitáhnout pozornost lidí k jeho zklamání z vlády, uvedla jeho právnička z Legal Aid Hellen Shilton.
Žil velmi izolovaným životem a ztratil kontakt s rodiči od doby, co se přestěhoval z jiného státu do Brisbane, uvedla.
"Trochu ho ovlivnili noví lidé, se kterými se stýkal. "Díval se na videa z protestů," řekla Shilton.
"Přiznává, že byl emocionálně dost zmatený. Cítil, že by měl něco udělat s tím, kam se svět ubírá... nikdy neměl v úmyslu nikomu ublížit."
V době, kdy údajně kupoval alkohol a další věci, začala na něj doléhat realita a udělal hloupá rozhodnutí ohledně své věci, uvedla jeho právnička.
"Nikdy se neúčastnil žádných protestů, je zjevně zmatený," řekla Shilton.
Saryazdiho argument pro kauci se zdál být v rozporu s jeho výpovědí policii, uvedla soudkyně Penelope Hay.
"Na rozdíl od přiznání, které učinil, že hodlá na Den Austrálie hodit Molotovův koktejl na veřejné místo a svrhnout vládu," řekla.
Hay Saryazdimu kauci odmítla kvůli zjevné síle obžaloby a jeho údajné vážné vazbě na násilné trestné činy.
Byl vzat do vazby a má se znovu postavit před soud 20. února.
Zdroj v angličtině: ZDE
