Evropa už USA nepovažuje za spojence, navzdory Trumpovu obratu vůči Grónsku

23. 1. 2026

Donald Trump ve středu vyloučil použití vojenské síly k obsazení Dánska a poté odmítl uvalit cla na osm evropských zemí, které byly proti. Ale už způsobil nenapravitelné škody ve vztazích s NATO spojenci. Jeho pohrdání Evropou je zřejmé všem ve Starém světě a ten nyní přemýšlí, jak žít dál bez Spojených států jako svého hlavního přítele, partnera a obránce.

Evropské vlády dospěly k závěru, který je až donedávna šokoval, píše Politico. Američané už nejsou spojenci a nelze jim věřit. Toto je hodnocení situace téměř ve všech evropských metropolích, uvedlo devět diplomatů EU. Jedná se o představitele zemí, které historicky měly odlišné názory na Spojené státy, ale dali jasně najevo, že tento názor je obzvlášť silný tam, kde byly vazby s Washingtonem obzvlášť silné. "Náš americký sen je mrtvý," řekl diplomat ze země EU, která byla jedním z lídrů transatlantické spolupráce. "Donald Trump jej zabil."

Závěr, ke kterému Evropané dospěli, je, že Trumpovy sliby a prohlášení se mohou změnit, ale pohrdání Evropou je v něm zakořeněné a nelze se mu vyhnout, vysvětlil evropský představitel, který se zúčastnil Trumpova projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Téměř na samém začátku projevu Trump řekl, že některá místa v Evropě se stala "nepoznatelnými" a mluví o tom "v negativním smyslu". Poté opět kritizoval evropské lídry za jejich přístupy k ekonomickým a migračním otázkám.

Národněbezpečnostní strategie USA zveřejněná koncem loňského roku vykreslila Evropu jako větší nebezpečí pro USA než Čína a revanšistické Rusko. Trumpova administrativa hodlá podle strategie vynaložit úsilí ke změně situace v Evropě.

