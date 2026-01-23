Benefiční Aukce pro Palestinu 2025 vynesla přes 1 milion Kč na podporu Lékařů bez hranic v Gaze
23. 1. 2026
Tisková zpráva
Praha, 23. 1. 2026 – Ve středu 16. prosince 2025 se v prostorách Laichterova domu v Praze uskutečnila benefiční aukce na podporu Palestiny. Aukce spojila díla 162 tvůrců a tvůrkyň působících na poli umění a designu v České republice. Během živé aukce se podařilo vydražit přibližně 890 000 Kč a v následné online aukci bylo vybráno dalších 210 781 Kč. Celkový výtěžek aukce tak činí 1 080 925 Kč. Celá částka směřuje organizaci Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières), která poskytuje zdravotní, psychologickou a humanitární pomoc obyvatelům Pásma Gazy.
Hlavní aukční večer zahrnoval živou i tichou dražbu a palestinské občerstvení od Marka Čambory. Programem provedly Sirény – Hana Řičicová, Aneta Martínková a Linda Bartošová, které se ujaly role moderátorek i dražitelek. Dvě historická patra Laichterova domu byla proměněna v propojené aukční a výstavní místnosti, čímž vznikl jedinečný prostor pro prezentaci děl i samotnou dražbu.
Součástí večera byla také vystoupení Terezy Sachy a Terezy Wyn Haniakové, lékařek, které osobně působily v Pásmu Gazy. Ve svých promluvách sdílely přímé zkušenosti z terénu a přiblížily realitu poskytování zdravotní péče v podmínkách dlouhodobé izraelské okupace. I díky jejich svědectví byl opakovaně zdůrazněn význam humanitární práce Lékařů bez hranic, jimž je výtěžek aukce určen.
„Cílem aukce bylo propojit umění a design se solidaritou a přispět k pomoci obyvatelům Pásma Gazy. Humanitární pomoc, kterou Lékaři bez hranic poskytují, je pro místní obyvatele často otázkou života a smrti. Velmi si vážíme podpory všech zapojených tvůrců, tvůrkyň i dražitelů,“ uvedl organizační tým Aukce pro Palestinu.
V aukci byla zastoupena široká škála děl od předních osobností české i mezinárodní umělecké a designérské scény. Mezi zapojenými jmény jsou například ALEXMONHART, Anna Hulačová, Anna Tran, Čestmír Suška, Dick Wolf, Eliška Konečná, Ester Parasková, Eva Koťátková, Hynek Alt, Jakub Hošek, Jiří Thýn, LEEDA, Lenka Vítková, Maria Nina Václavková, Marek Šilpoch, Natálie Nepovímová, Pavla Sceranková, Selmeci Kocka Jusko, Veronika Holcová, Vladimír 518 a mnoho dalších.
Kompletní katalog všech 162 tvůrců a tvůrkyň zůstává dostupný online jako portfolio aukce.
Odkaz na fotografie večera od Prokopa Laichtera a Kristiny Blažkové najdete zde.
Instagram: @auction4palestine
E-mail: auction4palestine@gmail.com
Facebook událost: Aukce pro Palestinu 2025
Organizační tým Aukce pro Palestinu 2025:
Alžběta Tučková, Jakub Lerch, Marie Tučková, Mia Milgrom, Tamara Klusová, Yara Abu Aataya
