Nejen Británie, ale celá Evropa zuří nad sprostým Trumpovým výrokem, že evropští vojáci se v Afghánistánu "drželi tak trochu stranou"

24. 1. 2026

V Afghánistánu pro Ameriku zahynulo deset českých vojáků. Nikdo z české vlády se jim po šokujícím Trumpově výroku nepostavil na obranu.

Bývalý velitel britské armády, generál Lord Dannatt, kritizuje Trumpa za tvrzení, že jednotky NATO se vyhýbaly frontovým liniím v Afghánistánu: „Komentáře prezidenta Trumpa jsou naprosto neuctivé, nesprávné a pobuřující. Člověk si pak klade otázku, zda je skutečně vhodný pro funkci, kterou zastává.“



„Zůstali trochu pozadu, trochu mimo frontovou linii.“ Asi tři hodiny po pořízení této fotografie se mě někdo pokusil zastřelit před hlídkovou základnou v Nahr-e Seraj, ale jo, díky, Donalde.

Vojáci NATO „zůstali trochu pozadu od frontových linií“ v Afghánistánu – americký prezident Trump., Kanada 🇨🇦💪😭 byla v první linii! Jak jsem řekla – nechutné. A to od zbabělce, který se vyhnul vojenské službě. Bývalý velitel polských speciálních sil v Iráku a Afghánistánu odsoudil Donalda Trumpa za zpochybňování přínosu amerických spojenců. „To je cynismus zbabělce, který sám nikdy nebyl na frontě,“ řekl generál.RESPEKT! Princ Harry Trumpa naprosto převálcoval velmi jednoduchým prohlášením a ani se o něm vůbec nezmínil.V Afghánistánu bylo zabito více než tucet českých vojáků.

Zatím žádný komentář (pokud jsem ho nepřehlédl) od @AndrejBabis, @prezidentpavel ani @mzvcr se zatím nevyjádřili k mimořádně urážlivým poznámkám prezidenta Trumpa o spojencích NATO, kteří „zůstávají trochu mimo frontovou linii“.Snažím se přesvědčit sebe i své rodiče, že budu v pořádku, poté, co jsem bojoval trochu dál od frontové linie. „Považuji výroky prezidenta Trumpa za urážlivé a upřímně řečeno za otřesné.“

Premiér Keir Starmer vyzývá amerického prezidenta, aby se omluvil poté, co naznačil, že britské jednotky nebojovaly na frontě v Afghánistánu. Francouzští vojáci se vrátili z Afghánistánu, aniž by jakkoli pomohli USA.





