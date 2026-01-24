Nejen Británie, ale celá Evropa zuří nad sprostým Trumpovým výrokem, že evropští vojáci se v Afghánistánu "drželi tak trochu stranou"
24. 1. 2026
Bývalý velitel britské armády, generál Lord Dannatt, kritizuje Trumpa za tvrzení, že jednotky NATO se vyhýbaly frontovým liniím v Afghánistánu: „Komentáře prezidenta Trumpa jsou naprosto neuctivé, nesprávné a pobuřující. Člověk si pak klade otázku, zda je skutečně vhodný pro funkci, kterou zastává.“
Nikolaj Martynov
Milan Štěrba
Radim Vaculík
Robert Vyroubal
Adrian Werner
David Beneš
Ivo Klusák
Libor Ligač
Jan Šenkýř
Jaroslav Lieskovan
Martin Marcin
Kamil Beneš
Patrik Štěpánek
Tomáš Procházka
Čest jejich památce!
Shame on him: “They stayed a little back.” pic.twitter.com/FQGwQxA2dr
Former head of the British Army, General Lord Dannatt, slams Trump for claiming NATO troops avoided the front lines in Afghanistan:
“The comments President Trump made are totally disrespectful, wrong and outrageous. It does make you wonder whether actually he fit for the job he… pic.twitter.com/xY79SgeWaD
„Zůstali trochu pozadu, trochu mimo frontovou linii.“
Asi tři hodiny po pořízení této fotografie se mě někdo pokusil zastřelit před hlídkovou základnou v Nahr-e Seraj, ale jo, díky, Donalde.
Vojáci NATO „zůstali trochu pozadu od frontových linií“ v Afghánistánu – americký prezident Trump., Kanada 🇨🇦💪😭 byla v první linii!
"They stayed a little back, a little off the frontlines."
About 3 hours after this photo was taken someone tried to shoot me in the face outside of a Patrol Base in Nahr-e Seraj but yeh cheers Donald pic.twitter.com/FDeC0L6XeU
Jak jsem řekla – nechutné. A to od zbabělce, který se vyhnul vojenské službě.
NATO troops 'stayed a little back from frontlines' in Afghanistan - US President Trump
Canada 🇨🇦💪😭 was the frontline!
Canada 🇨🇦💪😭 was the frontline! pic.twitter.com/iAr8lC1VfF
Bývalý velitel polských speciálních sil v Iráku a Afghánistánu odsoudil Donalda Trumpa za zpochybňování přínosu amerických spojenců. „To je cynismus zbabělce, který sám nikdy nebyl na frontě,“ řekl generál.
As i said- disgusting. And this from a draft dodging coward
RESPEKT! Princ Harry Trumpa naprosto převálcoval velmi jednoduchým prohlášením a ani se o něm vůbec nezmínil.
The former commander of Poland's special forces in Iraq and Afghanistan has condemned Donald Trump for questioning the contribution of America's allies
"This is the cynicism of a coward who hasn't been on the front lines himself," said General @PolkoRoman
"This is the cynicism of a coward who hasn’t been on the front lines himself," said General @PolkoRoman https://t.co/kElkAO5qX4
V Afghánistánu bylo zabito více než tucet českých vojáků.
RESPECT
Prince Harry totally owns Trump in a very simple statement and does not even mention him at all pic.twitter.com/YcVdXHGl8m
Zatím žádný komentář (pokud jsem ho nepřehlédl) od @AndrejBabis, @prezidentpavel ani @mzvcr se zatím nevyjádřili k mimořádně urážlivým poznámkám prezidenta Trumpa o spojencích NATO, kteří „zůstávají trochu mimo frontovou linii“.
Snažím se přesvědčit sebe i své rodiče, že budu v pořádku, poté, co jsem bojoval trochu dál od frontové linie.
Over a dozen Czech soldiers were killed in Afghanistan.
No comment yet (unless I've missed it) from @AndrejBabis, @prezidentpavel or @mzvcr to President's Trump's extraordinarily offensive remarks about NATO allies "staying a little off the front lines."
No comment yet (unless I've missed it) from @AndrejBabis, @prezidentpavel or @mzvcr to President's Trump's extraordinarily offensive remarks about NATO allies "staying a little off the front lines." pic.twitter.com/RXyjv9QKQh
„Považuji výroky prezidenta Trumpa za urážlivé a upřímně řečeno za otřesné.“
Trying to convince myself and my parents I'll be fine after fighting a bit further back from the front line.
Premiér Keir Starmer vyzývá amerického prezidenta, aby se omluvil poté, co naznačil, že britské jednotky nebojovaly na frontě v Afghánistánu.
Francouzští vojáci se vrátili z Afghánistánu, aniž by jakkoli pomohli USA.
'I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling'— Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) January 23, 2026
PM Keir Starmer calls on the US president to apologise after he suggested that British troops didn't fight on the frontlines in Afghanistan pic.twitter.com/BwObplADWD
French soldiers home from Afghanistan after doing nothing to help the USA #Trump
Je důležité nazývat věci pravými jmény. pic.twitter.com/XmdpPjynfr— KAFKAvTOKIU (@TomasVilimec) January 23, 2026
