Jak je to možné?

25. 1. 2026 / Boris Cvek

72 procent Čechů považuje Trumpa za nepřijatelného. A přesto máme skrz naskrz trumpistickou vládu a v české politice není prakticky nikdo, kdo by se proti Trumpovi tvrdě vymezoval. 

Podobně už asi 20 let 70 procent občanů podporuje sociální a dostupné bydlení a prakticky nic se v tom neudělalo, naopak bydlení je stále méně dostupné, konstatuje Boris Cvek. 

Jak je to možné?
  
A jak to, že v ČR není žádná levicová strana a  "vzdělaní" lidé hlasují pro mafiány z ODS? 

