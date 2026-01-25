Jak je to možné?
25. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení < 1 minuta
72 procent Čechů považuje Trumpa za nepřijatelného. A přesto máme skrz naskrz trumpistickou vládu a v české politice není prakticky nikdo, kdo by se proti Trumpovi tvrdě vymezoval.
Podobně už asi 20 let 70 procent občanů podporuje sociální a dostupné bydlení a prakticky nic se v tom neudělalo, naopak bydlení je stále méně dostupné, konstatuje Boris Cvek.
Jak je to možné?
A jak to, že v ČR není žádná levicová strana a "vzdělaní" lidé hlasují pro mafiány z ODS?
405
Diskuse