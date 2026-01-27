S Novou zelenou úsporám rozpočet nepočítá. Přijdou občané o pomoc s úsporami, kterou jim Andrej Babiš slíbil?
27. 1. 2026
Hnutí ANO ve svém volebním programu pokračování programu Nová zelená úsporám slíbilo, když uvedlo: „Budeme pokračovat v úspěšném programu Nová zelená úsporám a podpoříme energeticky úsporné projekty pro další statisíce domácností v rodinných i bytových domech včetně paneláků.“
Program Nová zelená úsporám pomáhá občanům modernizovat své domovy tak, aby byly energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Celkově od vzniku programu bylo podpořeno zhruba 600 000 domácností. Rozpočet SFŽP na rok 2026 však předpokládá nulovou podporu z programu HOUSENERG v rámci Modernizačního fondu. Počítá pouze s půjčkami v programu Oprav dům po babičce, to však lidem v bytových domech ani niźkopřijmovým domácnostech nijak nepomůže. Podle tabulky vypořádání připomínek z meziresortního řízení přitom původně SFŽP plánoval pokračování programu NZÚ z výnosů aukcí emisních povolenek. To však bylo na základě připomínky Ministerstva financí vyškrtnuto.
Pokud MŽP a SFŽP nenajdou jiné zdroje, program NZÚ skočí a stát po mnoha letech přestane pomáhat se zateplování bytových a rodinných domů či instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel. Přitom pro řešení energetické chudoby je nezbytné program naopak rozšiřovat, aby byl ještě více sociálně zaměřený, zejména přístupný i pro energetické renovace nájemního bydlení rodin s nižšími příjmy.
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
„Nová zelená úsporám je populární, protože úspěšně pomáhá lidem snižovat účty za energie. Babišovo Hnutí ANO před volbami slibovalo, že program bude pokračovat. Nyní ovšem návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí slibuje domácnostem na zateplováním čistou nulu. Vyzýváme proto vládu, aby to rychle napravila, podporu lidem znovu nabídla, a to včetně podpory energetických renovací bytů pro nájemní bydlení.”
