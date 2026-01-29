Odborníci: Masivní vojenské posilování naznačuje možné nové údery USA na Írán
29. 1. 2026
Ačkoli se mnoho nových nasazených prostředků jeví jako obranné, zesilující se vojenské posilování USA kolem Íránu zvyšuje možnost brzkého omezeného útoku USA na Teherán, ne-li širší kampaně.
Včera připlula letadlová loď USS Abraham Lincoln a válečné lodě, které ji doprovázejí, do širšího regionu Středního východu. Tato letadlová loď se připojuje k dalším americkým prostředkům vyslaným do této oblasti v posledních týdnech, včetně raketových systémů THAAD a Patriot a stíhacích letounů F-15E Strike Eagle.
Izraelská síť Ynet informovala o přítomnosti námořních hlídkových letadel P-8A Poseidon, dronů MQ-9 Reaper, tankovacích letadel a nákladních letadel C-17. Samotná USS Lincoln přepravuje významné vojenské prostředky, včetně útočných letadel F/A-18E/F Super Hornets a F-35 a letadel EA-18G Growlers, která mohou rušit nepřátelskou technologii, píše na webu Responsible Statecraft (RS) Stavroula Pabst.
Na začátku tohoto měsíce USA zřídily středovýchodní protivzdušnou obranu – Combined Defense Operations Cell na letecké základně Al Udeid v Kataru, čímž posílily svou integrovanou protivzdušnou a protiraketovou obranu v regionu.
Jennifer Kavanagh, vedoucí výzkumná pracovnice a ředitelka vojenské analýzy v organizaci Defense Priorities, řekla RS, že pokud je krátká izraelská válka s Íránem letos v létě nějakým vodítkem, mnoho prostředků přesunutých do regionu pomůže USA v případě útoku chránit to, co tam již mají.
„Když se Spojené státy v červnu rozhodly bombardovat íránská jaderná zařízení na Blízkém východě, nespoléhaly se při těchto útocích příliš na vojenské prostředky v regionu. Spoléhaly se na bombardéry z USA a stíhací letouny a letecké tankery převážně z Evropy,“ řekla Kavanaghová RS. „Vojenské prostředky v regionu byly použity převážně k obranným operacím, k ochraně amerických základen a sil a k pomoci Izraeli bránit se proti íránské odvetě.“
„Očekával bych, že jakákoli budoucí kampaň bude podobná. Prostředky přesunuté do regionu se zdají být určeny spíše k obraně amerických sil, základen a vojenského vybavení než k ofenzivním útokům na Írán,“ řekl Kavanagh.
Ředitel íránského projektu Crisis Group Ali Vaez napsal na X, že současné posilování sil může být pouze odstrašujícím prostředkem: „Hrozba odvetných opatření a ochrana majetku/spojenců brání íránské vládě v tom, aby učinila první krok, a zároveň zvyšuje tlak sankcí a diplomatickou izolaci,“ napsal.
Vaez však uvedl, že jsou možné i ofenzivnější plány USA, možná v duchu „vysoce hodnotného, ale omezeného úderu“ nebo dokonce „podstatné kampaně“ proti Íránu, která by mohla být zaměřena na vůdce nebo jiné strategické cíle.
Sebastian Bruns, člen Královské švédské společnosti pro námořní vědy, uvedl, že připlutí letadlové lodi na Blízký východ, který sice není novinkou, naznačuje, že Washington má v úmyslu jednat.
„Historicky, přinejmenším od vytvoření US CENTCOM... byly americké vojenské prostředky v této oblasti silné, s určitými výkyvy v obdobích vysokého napětí... Vzhledem k nedostatku připravených letadlových lodí se USA později rozhodly vzdát se trvalé přítomnosti letadlových lodí v regionu a znovu se zaměřit na Čínu,“ řekl Bruns pro RS. „Letadlová loď tedy není v této oblasti novinkou, ale je to známka demonstrace síly, a pokud je Venezuela nějakým vodítkem, Trumpova administrativa to myslí vážně, když ji nasazuje.“
„K ochraně lodi je však zapotřebí řada prostředků, protože Írán má schopnější obranu než kdy měla Venezuela,“ řekl Bruns RS. „Proto lze tento stav udržet po určitou dobu, ale nakonec bude nutné loď stáhnout nebo nějakým způsobem využít. To do hry vnáší faktor času.“
Jiní pozorovatelé mezitím považují údery za pravděpodobné.
„Celková pozice sil naznačuje, že USA mají v úmyslu provést úvodní úder s cílem neutralizovat klíčové cíle, jako jsou protivzdušná obrana a letecké základny (pravděpodobně pomocí kombinace letounů B-2, F-35C a EA-18G), po kterém by následovaly další údery trvající několik dní nebo dokonce týdnů... s využitím letounů F-15E a dalších prostředků,“ uvedl Jon, vedoucí redaktor britského časopisu Defence Journal a vojenský analytik na @DefenceGeek na X, v e-mailu pro RS. Tyto operace by podporovaly přítomné tankery a nákladní letouny.
„Během počátečních útoků předpokládám, že budou použity F-15E... jako stíhačky protivzdušné obrany pro daný region – vybavené kombinací tradičních raket vzduch-vzduch pro obranu proti íránským řízeným střelám a řízenými raketami APKWS pro použití proti jakýmkoli nepřátelským dronům v dané oblasti,“ předpověděl.
Úředník z Perského zálivu sdělil Middle East Eye, že USA zvažují již tento týden provedení vysoce přesných úderů v Íránu. CENTCOM dnes oznámil, že Air Force Central bude v nejbližších dnech provádět cvičení vojenské připravenosti. Írán prohlásil, že jakýkoli útok proti němu bude považovat za „totální válku“.
