Proč Čína zachovává chladnou hlavu uprostřed chaosu způsobeného Trumpem
29. 1. 2026
Zatímco USA vyvolávají nepokoje ve Venezuele, Íránu a Grónsku, Peking dává přednost strategické trpělivosti před konfrontací.
Na počátku roku 2026, kdy prezident Donald Trump upoutává pozornost celého světa na Venezuelu, Írán a Grónsko, se Peking zapojil do debat o těchto otázkách, píše Wenjing Wang.
Komentátoři tvrdí, že by to mohlo vyvolat potenciální třenice mezi Spojenými státy a Čínou ohledně regionálního vlivu v Latinské Americe, na Středním východě a v Arktidě. Peking však dosud z velké části zaujal vyčkávací postoj a místo toho se soustředil na zajištění dobrého startu svého 15. pětiletého plánu a na pokračování protikorupční kampaně, zejména v armádě. O uplynulém víkendu byli vyšetřováni další dva členové Ústřední vojenské komise Číny, včetně nejvyššího generála Zhang Youxia.
Zatímco Čína má tendenci jednat asertivně v otázkách, které považuje za klíčové pro svou suverenitu a bezpečnost, včetně Tchaj-wanu a Jihočínského moře, má důvody být zdrženlivější v otázkách mimo Asii.
Na jedné straně lze zdrženlivost Číny připsat prostému faktu, že z intervence má jen málo výhod, přestože podepsala strategická partnerství se zeměmi jako Venezuela a Írán. V případě Venezuely sice někteří tvrdí, že Čína je věřitelem a má ve Venezuele ekonomické zájmy, konkrétně ropu, ale ekonomické vazby mezi Čínou a Venezuelou již ochladly předtím, než USA zajaly Nicoláse Madura. Samotné partnerství nezaručuje, že Čína přijme aktivní opatření na pomoc Venezuele v krizi.
Vzhledem k ročnímu příměří, které bylo dosaženo během loňského summitu Trump-Si v Pusanu, je navíc nepravděpodobné, že by Čína přijala podstatná opatření ke konfrontaci se Spojenými státy v otázkách, které nespadají do její bilaterální agendy.
Čína se spíše než zaplétat do sporných otázek mimo Asii bude pravděpodobně prioritně zabývat domácími ekonomickými výzvami. Čína se totiž zdá být beneficientem napjatých vztahů mezi Spojenými státy a jejich tradičními spojenci. Vedle řady politik a opatření na podporu domácí spotřeby a posílení soběstačnosti Peking hostil několik zahraničních lídrů a podepsal dokumenty o spolupráci a memoranda s zeměmi včetně Jižní Koreje a Kanady. Čína a EU také dosáhly průlomu v oblasti elektromobilů uprostřed grónské krize.
Existují také vlastní omezení toho, co Čína může dělat. Od počátku existence Čínské lidové republiky se čínská zahraniční politika řídí pěti principy mírového soužití. Pokud princip „vzájemného respektování suverenity a územní celistvosti“ podpořuje čínské nároky na Tchaj-wan a další sporná území, pak princip „vzájemného nevměšování se do vnitřních záležitostí“ umožňuje Číně praktický přístup k různým typům režimů, avšak s velkou zdrženlivostí.
Zatímco Trump mohl zahájit vojenskou operaci v Caracasu, vyzvat Íránce, aby pokračovali v protestech, a slíbit, že koupí Grónsko, a to vše pod záminkou národní bezpečnosti a zájmů, Čína nemohla v souladu se zásadou nevměšování zahájit podobné strategie nebo taktiky. Čína spíše přizpůsobila svůj přístup situaci, jakmile byly vyřešeny nepokoje v zemích jako Venezuela a Írán, a upřednostnila zapojení po krizi před přímým zapojením.
Tento přístup vysvětluje zdrženlivost Číny v nedávných geopolitických krizích. Čína odsoudila USA za zadržení Madura a jeho manželky, zaujala opatrný přístup k Íránu, bránila své aktivity v Arktidě a zdůraznila podporu Charty OSN a mezinárodního práva, ale nešlo o nic víc než o levnou rétoriku.
Zásada nezasahování nevyhnutelně omezuje nástroje, které by Čína mohla za těchto okolností použít. Kritici mohou poukazovat na zvýšené používání ekonomického nátlaku a propagandistické infiltrace ze strany Číny, jak je patrné z neustále se zhoršujících čínsko-japonských vztahů. Poté, co japonská premiérka Sanae Takaichi loni v listopadu poznamenala, že čínský útok na Tchaj-wan by mohl představovat „existenční hrozbu“ pro Japonsko, Čína zahájila řadu kampaní proti Japonsku, včetně zákazu zboží dvojího užití, cestovních varování a využívání veřejného mínění, psychologické a právní války.
Tato opatření se však většinou uplatňují v přímých bilaterálních vztazích a v otázkách, které Čína považuje za červené linie, jako je Tchaj-wan. Naproti tomu Čína je opatrnější v uplatňování podobných donucovacích taktik proti nepokojům ve třetích zemích mimo své hlavní zájmy, kde by takové akce jasněji porušovaly její zásadu nezasahování.
A kromě své ekonomické síly a takzvaných taktik šedé zóny nemá Čína vojenskou paritu se Spojenými státy, což vylučuje možnost vojenských operací k udržení pořádku ve světě.
Čína nechce a ani nemůže převzít větší odpovědnost za otázky, které přesahují její zájmy. Pokud však budou narušení mezinárodního řádu pokračovat, může Čína čelit velké zkoušce své zdrženlivosti a být v pokušení rozšířit svůj globální vliv prostřednictvím donucení a síly uprostřed zesílené rivality velmocí.
V nejnovější sérii Qiushi, oficiálního teoretického časopisu Komunistické strany Číny, byla zveřejněna analýza americké národní bezpečnostní strategie (NSS), v níž se uvádí, že strategická úprava v NSS signalizuje „začátek dlouhodobé, vleklé vyčerpávající války“. Čína musí zachovat strategický klid a odhodlání, uvádí se v ní.
Peking si je vědom zkoušky, které čelí. Spíše než se poučit z příkladu Spojených států, že „moc dává právo“, Čína pravděpodobně zůstane strategicky zdrženlivá a bude se hlásit k dodržování pěti principů mírového soužití, dodržování Charty OSN a mezinárodního práva. Je však třeba mít na paměti, že pokud Spojené státy přesunou svou pozornost na Asii tím, že se aktivně zapojí do probíhajících čínsko-japonských napětí nebo otázek týkajících se Tchaj-wanu, strategický kalkul Číny by se mohl výrazně změnit.
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse