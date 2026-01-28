Muž zaútočil na americkou poslankyni Ilhan Omar neznámou látkou
28. 1. 2026
čas čtení < 1 minuta
Včera večer během veřejného setkání v Minneapolis postříkal muž kongresmanku Ilhan Omar neznámou látkou. Channel 4 News byl u toho a natočil, jak byl muž zadržen ostrahou. Prezident Trump kongresmanku opakovaně kritizoval, naposledy včera večer na shromáždění v Iowě. V Minneapolis pokračují protesty po zastřelení dvou amerických občanů federálními agenty.
A man sprayed an unknown substance on Congresswoman Ilhan Omar during a town hall in Minneapolis last night.— Channel 4 News (@Channel4News) January 28, 2026
Channel 4 News was at the event and filmed as the man was detained by security.
President Trump has repeatedly criticised the Congresswoman, most recently at a rally in… pic.twitter.com/kyJTuB0FmL
Diskuse