Muž zaútočil na americkou poslankyni Ilhan Omar neznámou látkou

28. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

Včera večer během veřejného setkání v Minneapolis postříkal muž kongresmanku Ilhan Omar neznámou látkou. Channel 4 News byl u toho a natočil, jak byl muž zadržen ostrahou. Prezident Trump kongresmanku opakovaně kritizoval, naposledy včera večer na shromáždění v Iowě. V Minneapolis pokračují protesty po zastřelení dvou amerických občanů federálními agenty.



