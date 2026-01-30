Čtení čajových lístků ohledně poslední Si Ťin-pchingovy vojenské čistky
30. 1. 2026
Minulý víkend čínské ministerstvo národní obrany oznámilo, že dva nejvyšší generálové země – Čang Jou-sia a Liou Čen-li – budou odvoláni z úřadu a budou vyšetřováni pro závažné disciplinární přestupky.
Čang byl nejvyšším generálem Lidové osvobozenecké armády od října 2022. Byl nejvýše postaveným vojenským členem politbyra Komunistické strany Číny, čtyřiadvacetičlenného výkonného orgánu této strany.
Čang byl také nejvyšším místopředsedou Ústřední vojenské komise, která řídí ozbrojené síly.
Liou byl bývalým velitelem pozemních sil PLA a naposledy vedl Společné štábní oddělení Ústřední vojenské komise.
Reakce na tyto události mimo Čínu vedla k dramatickým titulkům. Titulek BBC se zpočátku zaměřoval na "armádu v krizi", zatímco Australská vysílací společnost (Australian Broadcasting Corporation) to označila za "ohromující" čistku, která ponechá čínského vůdce Si Ťin-pchinga téměř samotného na vrcholu největší armády světa.
Rozhodně byly tyto kroky překvapivé. O vnitřním fungování vedení KS Číny, včetně Si Ťin-pchingova vztahu s kolegy v politbyru, je však známo tak málo, že interpretace těchto událostí je obtížná, ne-li nemožná.
Z historických a politických důvodů je PLA organizací komunistické strany. Obě spadají pod přímou pravomoc Si, který je předsedou Ústřední vojenské komise, generálním tajemníkem KS Číny a prezidentem země.
Odstranění Čanga a Lioua alespoň dočasně ponechává vojenské vedení pouze pod Si a generálem Čang Šeng-minem. Tři další členové Ústřední vojenské komise přišli o své funkce od roku 2024 a nebyli nahrazeni.
Ačkoliv je čínské vedení notoricky neprůhledné, je zřejmé, že v posledních letech došlo k disciplinárním problémům v armádě, zejména v souvislosti s korupcí a nákupem v technicky pokročilejších odděleních PLA. Od roku 2022 byly odvolány nebo vyšetřovány asi dvě desítky vysokých vojenských představitelů.
Čang a Liou byli poměrně nedávno jmenováními na ještě vyšší pozice. Oba byli také vnímáni jako osobní podporovatelé Siho. Otcové Sia a Čanga měli blízký vztah sahající až do počátků strany v 30. letech 20. století, před vznikem Čínské lidové republiky v roce 1949.
Navíc odvolání Čanga a Lioua proběhlo rychleji než u jiných vysokých vojenských odvolání v posledních letech – a varovných signálů bylo méně. Oba muži se objevili na veřejnosti teprve před měsícem.
Možná ještě větším překvapením je, že Wall Street Journal uvedl, že Čang je obviněn z poskytování informací Spojeným státům o čínském jaderném zbrojním programu, spolu s obviněními z přijímání úplatků a vytváření "politických klik".
Dosavadní praxe bezpochyby naznačuje, že jakmile vysoký představitel ztratí svůj status nebo je z jakéhokoliv důvodu propuštěn, jeho pád vede k obviněním z řady zločinů.
Politbyro také v minulosti zažilo svůj podíl intenzivní vnitřní politiky, i když přesné okolnosti takových konfliktů obvykle vycházejí najevo celá léta. Dobrým příkladem je záhadná smrt Lin Piaa v roce 1971, dalšího bývalého velitele PLA, který byl tehdy určeným nástupcem Mao Ce-tunga.
Vzhledem k širšímu kontextu, který zde hraje roli v řízení armády a rozvoji vládních programů v posledních letech, stejně jako k tvrzením, že Čang a Liou porušili "disciplínu a zákon", existují dvě možná vysvětlení jejich odvolání.
Oba mohli být přímo zapojeni do korupce, přijímat úplatky za jmenování úředníků nebo zajištění smluv pro dodavatele. Stejně pravděpodobně jsou považováni za odpovědné za korupci, která nepochybně nastala při vojenském nákupu pod jejich dohledem.
Pak je tu možnost rozdílu názorů v rámci Ústřední vojenské komise a politbyra ohledně toho, jak řešit korupci, zejména v armádě.
Si opakovaně zdůrazňuje důležitost boje proti korupci od doby, kdy se v roce 2012 stal generálním tajemníkem KS Číny.
V posledních týdnech učinil z této kampaně ještě důležitější kampaň v souvislosti s blížícím se oznámením 15. pětiletého plánu pro hospodářský a sociální rozvoj. Dne 12. ledna označil otázku korupce za "hlavní boj" ve svém projevu před nejvyšší čínskou protikorupční agenturou:
"V současnosti zůstává situace v boji proti korupci vážná a složitá [...] Musíme udržovat vysoký tlak bez váhání, rozhodně trestat korupci kdekoliv existuje, eliminovat všechny formy korupce a nenechávat žádné místo pro úkryt zkorumpovaných prvků."
Aby bylo dosaženo rozvojových cílů Číny, dodal, musí KSČ "nasadit kádry, které jsou skutečně loajální, spolehlivé, konzistentní a odpovědné".
Je těžké si představit, že by Čang a Liou nebo vůbec někdo jiný byl ochoten nebo schopen Siho vyzvat. Nebo dokonce že by se Si mohl okamžitě cítit ohrožen Čangem, Liouem nebo jinými. V tomto ohledu není Siho osobní pozice těmito odvolání ani posílena, ani oslabena.
Jiní analytici naznačují, že narušení způsobené odvoláním by mohlo snížit u Siho důvěru v jeho armádu. Někteří dokonce tvrdí, že potenciál invaze na Tchaj-wan byl nyní snížen.
Odstranění tolika vůdců může naznačovat, že se od PLA nyní očekává kulturní změna. Zároveň by bylo velmi přehnané naznačovat, že její vojenská kapacita, obecně nebo ve vztahu k Tchaj-wanu, byla buď posílena, nebo oslabena.
