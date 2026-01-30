Izraelská armáda přijala údaje palestinského ministerstva zdravotnictví, že zabila více než 71 000 Palestinců
30. 1. 2026
Ačkoli mnoho mezinárodních odborníků uznává údaje palestinského ministerstva zdravotnictví jako spolehlivé a dokonce konzervativní ve srovnání se skutečným počtem obětí, Izrael dosud odmítal uznat údaje ministerstva zdravotnictví.
IDF nyní přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, že během války mezi Izraelem a Gazou bylo zabito přibližně 71 000 Palestinců, přičemž poznamenala, že tento počet nezahrnuje pohřešované obyvatele, kteří jsou potenciálně pohřbeni pod troskami.
IDF také uvedla, že v současné době analyzuje údaje o mrtvých, aby zjistila, kolik z nich jsou bojovníci a kolik civilisté. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války 7. října 2023 zabito 71 667 obyvatel Gazy palbou IDF.
Ministerstvo ve svém přehledu zahrnuje pouze osoby zabité přímo izraelskou vojenskou palbou, nikoli osoby, které zemřely hlady nebo na nemoci zhoršené válkou.
Záznamy zveřejněné ministerstvem zdravotnictví v Gaze identifikují více než 90 procent těl podle jména a identifikačních čísel, ale nerozlišují mezi militanty a civilisty.
Údaje zveřejněné ministerstvem zdravotnictví o mrtvých a zraněných v pásmu Gazy byly od začátku války prověřeny mnoha mezinárodními organizacemi, vládami, médii a výzkumníky a panuje široká shoda, že jsou spolehlivé. Izrael však tyto údaje nikdy oficiálně neuznal a ministerstvo zahraničí je dokonce označilo za „zavádějící a nespolehlivé“.
Pohřeb v hromadném hrobě v Khan Younis, listopad 2023. Zdroj: Mohammed Dahman / AP
Izrael však tyto údaje nevyvrátil protichůdnými informacemi a několik studií dokonce naznačuje, že počet obětí v Gaze je ještě vyšší, než uvádí palestinské ministerstvo zdravotnictví. V červnu 2025 byla zveřejněna studie, která dospěla k závěru, že do ledna téhož roku zemřelo během války násilnou smrtí asi 75 200 obyvatel Gazy, což je v rozporu s počtem asi 55 000 mrtvých, který uvádí ministerstvo zdravotnictví. V té době stále více mezinárodních odborníků dospělo k závěru, že údaje ministerstva zdravotnictví jsou spolehlivé a mohou být dokonce velmi konzervativní.
