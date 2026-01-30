„Ani mrtví nebyli ušetřeni“: Izraelské znesvěcení Gazy prohlubuje smutek
Activists document the destruction at al-Batsh cemetery in Gaza City’s Tuffah neighbourhood after the Israeli army dug up graves during an extensive search for remains of the last Israeli captive, Ran Gvili. pic.twitter.com/E8BgtF5YTg— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 28, 2026
Na hřbitově se nachází hrob jejího manžela, který byl zabit během genocidní války Izraele proti Gaze, spolu s tisíci dalších hrobů patřících rodinám z celého zdevastovaného území.
Fatima, matka tří dětí, popsala nesnesitelné napětí, které pociťovala, když věděla, že pátrací operace izraelské armády se soustředily na tento hřbitov.
„Všichni jsme byli nervózní... věděli jsme, že operace probíhá na hřbitově al-Batsh, a všichni se báli, že příště bude na řadě hrob jejich blízkých. Představovala jsem si, jak se stroje blíží k hrobu mého manžela, a řekla jsem: ‚Ne, Bože.‘“
Fatimin manžel, Mohammad al-Shaarawi, byl zabit při izraelském útoku dronem 11. prosince 2024. Útok byl namířen proti němu a skupině jeho přátel v Tuffahu. V té době byly Fatima a její děti vysídleny na jihu Gazy.
„Nešetřili ani mrtvé,“ říká Fatima a popisuje porušení posledního zbytku jejich práva truchlit a zachovat si důstojnost.
„Rozházené mrtvoly, kosti, odhozené pytle... buldozery rozrývaly hroby a vyhazovaly ostatky, jako by to nic nebylo.“
Během pátrání a záchrany zajatého izraelského policisty Rana Gviliho bylo v krátké době prozkoumáno asi 250 hrobů pomocí těžké vojenské techniky a buldozerů.
Operace vedla k exhumování starých i nových hrobů, zničení mnoha náhrobků a významné změně vzhledu hřbitova, jak dokazují letecké snímky místa.
„Vždycky jsem ho navštěvovala. O svátcích, v den jeho narozenin, s dětmi. Zvláštní je, že moje děti neměly pocit, že jdou na smutné místo; měly pocit, že opravdu jdou navštívit svého otce,“ říká Fatima.
Po nucené hromadné evakuaci desítek tisíc lidí ze Shujaye v Gaze uprostřed intenzivních izraelských útoků v červnu 2024 se Fatima již nemohla dostat na hřbitov, který byl obklopen troskami, sutinami a vojenskou technikou.
Riziko přetrvávalo i po vyhlášení příměří v říjnu 2025, protože hřbitov leží poblíž takzvané „žluté linie“ pod izraelskou vojenskou kontrolou.
„Nikdo neví, co vzali, jaké ostatky vrátili... jestli vůbec nějaké,“ říká Fatima a doufá, že druhá fáze příměří jí umožní navštívit hřbitov a zkontrolovat hrob svého manžela.
„My, obyvatelé Gazy, jsme neměli ani ten luxus, abychom mohli řádně truchlit, a teď nám po smrti vzali i hroby našich blízkých,“ dodává.
Historie znesvěcování hřbitovů Izraelem
Izraelská armáda v průběhu let několikrát bezohledně bombardovala, buldozerem zničila a znesvětila palestinské hroby v Gaze, což vyvolalo odsuzující reakce lidskoprávních organizací jako flagrantní porušení mezinárodního humanitárního práva.
Organizace Euro-Med Human Rights Monitor zdokumentovala, že izraelská armáda zničila nebo vážně poškodila přibližně 21 z 60 hřbitovů v Gaze, exhumovala ostatky, smíchala je nebo způsobila jejich ztrátu, čímž tisíce palestinských rodin uvrhla do drtivé nejistoty ohledně osudu těl svých příbuzných.
Mezi příklady izraelského ničení patří:
Hřbitov Beit Hanoon v severní Gaze
Hřbitov Al-Faluja v Jabalii, severní Gaza
Hřbitov Ali Ibn Marwan, město Gaza
Hřbitov Sheikh Radwan, město Gaza
Východní hřbitov Al Shuhadaa, město Gaza
Tuniský hřbitov, město Gaza
Hřbitov kostela sv. Porfyriuse, město Gaza
Hřbitov Khan Younis v rakouské čtvrti
Válečný hřbitov v Gaze v Tuffahu, na kterém jsou pohřbeni padlí vojáci z Velké Británie a několika zemí Britskéhpo společenství národů z první a druhé světové války, utrpěl podle místních odhadů značné škody v důsledku izraelského bombardování, ale zatím není zcela zničen. Škody byly hlášeny také na válečném hřbitově Deir el-Balah.
Kromě toho Euro-Med na začátku tohoto měsíce vyzval k urgentní mezinárodní intervenci, „aby se zastavily zločiny rozsáhlého ničení a srovnávání hřbitovů se zemí, které provádí izraelská armáda v Rafahu na jihu pásma Gazy, dokud nebudou specializované týmy a potřebné vybavení moci vyzvednout těla obětí, identifikovat je a zajistit jejich důstojný pohřeb“.
Hamás také odsoudil exhumace stovek hrobů a označil tento čin za „neetický a nelegální, odrážející neschopnost mezinárodního systému přivést okupanty k odpovědnosti za jejich bezprecedentní zločiny v moderní době“.
Pohřbeni bez rozloučení
Pro Madeline Shuqayleh exhumace hřbitova al-Batsh znovu otevřela ránu v místě, kde byla pohřbena její sestra a neteř.
28. října 2023 byla její sestra Maram a její čtyřměsíční dcera Yumna zabity při izraelském útoku v centrální Gaze. Rodina se o jejich smrti nedozvěděla okamžitě, protože byla vysídlena v Deir el-Balah, zatímco její sestra zůstala na severu s rodinou svého manžela.
„Představte si, že víte, že vaše sestra byla zabita a pohřbena, aniž byste věděli, jak, kde nebo co se jí stalo. Byl to v každém ohledu zdrcující šok.“
Maram a její dcera byly pohřbeny na hřbitově al-Batsh. „Po velkém úsilí jsme to místo našli. Když jsme ho navštívili, hrob tam byl, náhrobek neporušený... bolest byla obrovská,“ dodala. „Ale teď, v tuto chvíli, nás o to připravili... jako by ji zabili znovu.“
Rodina stále neví, co se stalo s těly Maram a její dcery, ani zda byly exhumované hroby obnoveny.
OSN a mezinárodní organizace pro lidská práva zdokumentovaly několik případů pohřešovaných těl a poškození pohřebišť poté, co byly hřbitovy během izraelských vojenských operací zničeny buldozery.
Rola Abu Seedo zažila spolu se svou rodinou dvojnásobný smutek poté, co izraelská armáda zničila hrob jejího otce na dočasném hřbitově v al-Shifa.
Rola byla se svou matkou a čtyřmi sourozenci přesídlena na jih, zatímco její otec odmítl odejít a zůstal ve svém domě na severu až do své smrti.
Její otec zůstal v Gaze pod přísnou blokádou a v kolabujícím zdravotním systému, trpěl cukrovkou, vysokým krevním tlakem a předchozí mrtvicí a byl závislý na lécích, které již nebyly k dispozici.
„V té době panoval hladomor a nebyly žádné léky,“ řekla Rola. „Lékařská zpráva uváděla dýchací potíže a jeho stav se zhoršoval.“
28. dubna 2024 její otec zemřel a rodina se o jeho smrti dozvěděla až s odstupem. „Komunikace byla téměř přerušena; můj otec nemohl nabít svůj telefon, aby se nám ozval.“
Příbuzný provedl pohřeb a zachoval místo hrobu, umístil tam jednoduchý náhrobek a poslal ho rodině, která plánovala, že ho později, až se situace stabilizuje, přemístí na oficiální hřbitov.
Po dalším velkém izraelském vpádu do oblasti al-Shifa v březnu 2024 však buldozery hřbitov srovnaly se zemí a nezůstaly po něm žádné náhrobky.
„Naši příbuzní se po operaci vrátili, aby hrob našli, ale řekli, že ho nemohou lokalizovat a že oblast, kde byl pohřben, byla zničena buldozery,“ řekla Rola.
Asi před rokem, když se objevily zprávy o možném přesunu hrobů z al-Shifa do Beit Lahiya v severní Gaze, se výbor forenzních orgánů a Červeného půlměsíce zúčastnil vykopávek na základě svědectví obyvatel.
Rolaina rodina znovu hledala ostatky jejího otce, ale bez úspěchu.
„Kopali na místě, o kterém jsme byli přesvědčeni, že je to jeho hrob... ale tělo nenašli.“ Dodnes rodina neví, kde se ostatky jejího otce nacházejí.
„Stále nevíme, jestli těla odvezli, smíchali nebo přemístili,“ říká. „Můj otec dnes nemá hrob.“
