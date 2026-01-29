Kanada varuje před hrozbou podobnou té v Donbasu, Trump podněcuje separatismus v Albertě
29. 1. 2026
Zlomový bod nastal v Davosu.
Premiér Mark Carney přednesl projev, který byl široce oceněn v celé Evropě i mimo ni. Byl klidný, věcný a zaměřený na budoucnost. Carney jasně hovořil o reakci Kanady na měnící se obchodní politiku USA a nastínil vizi demokratické spolupráce, globálních partnerství a domácích investic. V ostrém kontrastu s tím Donald Trump přednesl projev, který mnoho pozorovatelů popsalo jako nesouvislý a nepřátelský. Trump byl široce vysmíván a zesměšňován. Kontrast byl tak zřejmý, že vyvolal celosvětové zpravodajství a, jak řekl Angus, Trumpa ponížil.
Toto ponížení zřejmě vyvolalo odvetu.
Krátce po Davosu vystoupil Trumpův ministr financí Scott Bessent v médiích příznivých režimu a nepravdivě tvrdil, že se premiér Carney omluvil za své výroky a „vzal je zpět“ během soukromého telefonátu s Trumpem. Bessent tvrdil, že Carney uznal, že se mýlil a že Kanada je příliš závislá na Spojených státech, aby mohla nastavit nezávislý kurz.
Byla to lež.
Carney se k tomu vyjádřil přímo a veřejně. „Aby bylo naprosto jasno,“ řekl Carney, „myslel jsem to, co jsem řekl v Davosu, vážně.“ Vysvětlil, že Kanada chápe změnu v obchodní politice USA a reaguje na ni budováním partnerství v zahraničí, investicemi doma a redefinováním svých ekonomických vztahů prostřednictvím legitimních diplomatických kanálů. Carney dal jasně najevo, že se neomluvil a neustoupil.
To, co následovalo, odpovídá známému autoritářskému vzoru, před kterým jsme varovali.
Trumpův režim rychle eskaloval od rétoriky k provokaci. Když Kanada důrazně odmítla Trumpovy opakované výhrůžky „51. státem“ a hrozby represivními cly, Trumpův režim a jeho mediální spojenci začali prosazovat něco mnohem nebezpečnějšího: myšlenku rozbít Kanadu zevnitř.
Konkrétně začali zesilovat krajně pravicová separatistická hnutí v Albertě.
Angus, který cestuje po Albertě v rámci Meidas Canada Resistance Tour, byl nekompromisní. „Toto je scénář z Donbasu,“ řekl s odkazem na strategii Vladimira Putina destabilizovat Ukrajinu podporou separatistických hnutí a poté využít uměle vyvolané nepokoje jako ospravedlnění pro nátlak a územní agresi. Angus varoval, že Trumpovi spojenci se pokoušejí o stejnou strategii, zasévají chaos, dezinformace a rozdělení, aby oslabili Kanadu zevnitř.
V rámci pravicově extremistického programu ve Spojených státech Bessent otevřeně spekuloval o odtržení Alberty od Kanady, chválil její přírodní zdroje a naznačoval, že by pro ni mohlo být lepší spojit se s USA. Odkazoval se na zvěsti o referendu a vykreslil Albertu jako „přirozeného partnera“ Ameriky. Tyto komentáře nebyly spontánní. Byly záměrné.
Podle Anguse se separatistické skupiny z Alberty scházejí ve Washingtonu a tvrdí, že mají k dispozici masivní finanční podporu pro své úsilí. „Nejsou to důvěryhodní lidé,“ řekl Angus. „Je to umělá iniciativa. Je to zahraniční vměšování maskované jako grassroots hnutí.“
Angus zdůraznil, že nebezpečí nespočívá v tom, že by tyto hnutí reprezentovala vůli obyvatel Alberty. To totiž nedělají. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Angus popsal masivní shromáždění v Calgary a Edmontonu, kde lidé drtivou většinou odmítli separatismus a potvrdili svou oddanost Kanadě. „V této zemi nenajdete žádné místo, kde by byli lidé hrdější na to, že jsou Kanaďané, než v Albertě,“ řekl.
Nebezpečí spočívá v tom, že autoritářům na legitimitě nezáleží.
Důležité je provokování.
Angus poukázal na příklady z Gruzie, Moldavska, Donbasu a Doněcku, kde byly uměle vyvolané krize použity k ospravedlnění represe nebo agrese. „Nezáleží na tom, zda jsou tito lidé legitimní,“ varoval. „Důležité je, že to autoritářům dává záminku k jednání.“
Proto je Alberta právě teď v první linii.
Angus vysvětlil, že krajně pravicová provinční vláda Alberty pod vedením premiérky Danielle Smithové kopíruje strategii hnutí MAGA. Uvedl jako příklady gerrymandering, útoky na soudce, ohrožení veřejného zdravotnictví a snahy o privatizaci základních služeb. Alberta, kdysi vzor v oblasti veřejného zdravotnictví a vzdělávání, nyní bojuje s epidemiemi a systémovým zhoršováním situace způsobeným ideologickým extremismem.
Zároveň Smithová podpořila ústavně nelegitimní referendový proces zaměřený na podkopání kanadské jednoty, přičemž ignorovala legitimní snahy občanské společnosti, které potvrdily místo Alberty v rámci Kanady. Angus poznamenal, že domorodé národy kategoricky odmítly separatistické snahy a poukázaly na to, že jejich smlouvy s korunou jsou mnohem starší než samotná Alberta.
Angus zasadil reakci Kanady do širšího globálního kontextu. Zatímco Trump útočí na spojence a obklopuje se autoritářskými silnými muži, demokratické národy prohlubují vzájemné vazby. Kanada rozšiřuje partnerství v Evropě a Asii. Evropská unie a Indie oznámily významné obchodní dohody. Posilují se transpacifické a transatlantické rámce. Země spojují tečky a tečky, které jsou vyloučeny, jsou Rusko a Spojené státy pod vedením Trumpa.
„Kanada je v současné době vnímána jako světový lídr,“ řekl Angus. Poukázal na bojkot obyčejných Kanaďanů, který způsobil skutečné ekonomické škody zájmům spojeným s hnutím MAGA, a na diplomatické vedení Carneyho na světové scéně. „To je děsí,“ řekl Angus. „Nechtějí, aby demokratická, inkluzivní země, kde vládne právní stát, na jejich hranicích ukazovala jinou cestu.“
Tento strach vysvětluje eskalaci.
Angus se ve svém vzkazu Trumpovi nevyjadřoval diplomaticky. Popisoval Trumpa jako člověka, který si ukousl příliš velké sousto, a varoval, že Kanaďané, zejména obyvatelé Alberty, jsou mnohem tvrdší, než si Trump uvědomuje. Vzpomněl na rozhovory v Evropě, kde se vzpomínalo na oběti kanadských vojáků, kteří pomáhali osvobodit vesnice během druhé světové války. „Jsme tvrdý národ,“ řekl Angus.
Ujasnil, že v sázce je mnohem víc než jen Kanada.
„V současné době Kanada drží linii svobodného světa,“ řekl Angus. Tato linie je zkoušena dezinformacemi, zastrašováním a úmyslným pokusy o rozbití demokratických společností. Odpovědí musí být podle něj jasnost, solidarita a odpor.
Kanada vytyčila svou linii.
A neustoupí.
