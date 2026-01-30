I po smrti je Palestincům upírána důstojnost
30. 1. 2026
Aby našel Rana Gviliho, Izrael znesvětil stovky palestinských hrobů a svět se o to nezajímá
V úterý izraelský premiér Benjamin Netanjahu oslavil to, co nazval „mimořádným úspěchem“. Izraelské síly vyzvedly tělo Rana Gviliho, izraelského muže, který zemřel 7. října 2023, z palestinského hřbitova v severní Gaze. Izraelská televize ukázala izraelské vojáky, jak na místě zpívají hebrejskou píseň. Západní média hovořila o významu této operace a o tomto „okamžiku národního uzdravení“.
V Gaze izraelská operace za účelem vyzvednutí těla šířila strach, bolest a smrt. Izraelští vojáci zabili čtyři Palestince v blízkosti hřbitova a znesvětili stovky palestinských hrobů. Stovky palestinských rodin nyní musí hledat a shromažďovat ostatky svých blízkých a čtyři rodiny musely vykopat nové hroby.
To, co bylo světu prezentováno jako „standardní vojenská operace“, bylo ve skutečnosti závažným zločinem podle mezinárodního práva. Znesvěcení hrobů představuje porušení klíčového ustanovení Ženevské úmluvy, které stanoví, že mrtvá těla a hroby musí být respektovány.
V palestinském kontextu je útok na hřbitovy další formou kolektivního trestu. Vysílá jasný vzkaz: palestinskému lidu bude upřena důstojnost i po smrti.
Není to samozřejmě poprvé, co Izrael spáchal zločiny proti palestinským mrtvým.
Během války Izrael útočil, buldozery ničil a vykopával hřbitovy po celém pásmu Gazy. Do ledna 2024 bylo podle CNN znesvěceno nejméně 16 palestinských hřbitovů v Gaze. Izrael své činy ospravedlňoval tvrzením, že Hamás hřbitovy využíval k „vojenským účelům“. Satelitní snímky a záběry odhalily, že celé hřbitovy byly srovnány se zemí a izraelské jednotky některé z nich přeměnily na vojenské pozice.
Výmluva, že palestinské hřbitovy jsou znesvěcovány pouze z vojenské nutnosti, však neobstojí. Palestinská pohřebiště na okupovaném Západním břehu jsou také pravidelně napadána. Jen na začátku tohoto měsíce izraelští civilisté vtrhli na muslimský hřbitov v Jeruzalémě a zničili hroby. V lednu 2023 byl v Jeruzalémě znesvěcen také křesťanský hřbitov, kde bylo pohřbeno mnoho vysokých křesťanských představitelů.
A Izrael neničí jen místa posledního odpočinku mrtvých. Terčem útoků jsou i samotná těla palestinských mrtvých. V loňském roce izraelská armáda poslala stovky těl Palestinců do Gazy. Mnohá z nich vykazovala jasné známky mučení, jiná byla tak zohavená, že je nebylo možné identifikovat, což místní úřady donutilo pohřbít je do hromadných hrobů.
V jiných případech izraelské úřady zadržely palestinská těla jejich rodinám jako další formu kolektivního trestu. V současné době Izrael zadržuje těla Palestinců, kteří zemřeli již během války v roce 1967. V roce 2019 izraelský Nejvyšší soud oficiálně povolil izraelskému státu zadržovat těla za účelem „vyjednávání“.
To vše – znesvěcení, exhumace, zohavení, zadržování mrtvých Palestinců a jeho legalizace – má za cíl vymazat památku na zemřelé a zabránit jejich blízkým v truchlení. Má to za cíl potrestat, má to za cíl ponížit. Ani po smrti nemají Palestinci bezpečnost a mír.
Všechny tyto zločiny proti palestinským mrtvým nezískaly ani zlomek mediální pozornosti, jaké se dostalo pohřbu mrtvých izraelských zajatců propuštěných z Gazy. Humanizující příběhy, rozsáhlé fotoreportáže, zprávy o oficiálních obřadech se palestinským obětem, jejichž těla Izrael vykopal a znesvětil, nedostalo.
Nebyly žádné zprávy o palestinských rodinách, které šly na hřbitov a zažily hrůzu při pohledu na rozházené ostatky svých blízkých. Nedočkaly se žádné globální sympatie k jejich utrpení a bolesti.
Dosud jsme viděli a zažili všechny druhy nepředstavitelných zločinů spáchaných Izraelem. To, co je ještě zhoršilo, bylo globální mlčení o nich.
Je tragické, že musíme svět připomínat, že hroby jsou posvátná a chráněná místa podle mezinárodního práva, včetně palestinských.
Zdroj v angličtině ZDE
