Historické setkání obětí zneužívání v církvi s prezidentem republiky se uskuteční 5. února ve 13:30
30. 1. 2026
Zásadní požadavky: Konec klerikalismu a nezávislé šetření
Oběti se obrátily již před delším časem na představitele české katolické církve s výzvou obsahující jasně definované body, které jsou nezbytné pro očistu církve:
Vyvození osobní odpovědnosti: Rezignace biskupů, kteří vědomě kryli predátory. Požadavek míří zejména na pražského arcibiskupa Jana Graubnera (za kauzu kněze Františka Merty), ale i na biskupa Vlastimila Kročila z Českých Budějovic.
Nezávislá expertní komise: Požadavek na vznik instituce složené z nezávislých odborníků (nikoliv církevních úředníků), která např. po vzoru Francie dostane plný přístup k církevním archivům pro zmapování skutečného rozsahu zneužívání v ČR. Takový přístup církev uplatňuje v řadě západních zemí.
Autoři svou výzvu spolu s 2000 podpisy předali apoštolskému nunciovi Jude Thaddeu Okolo loni 28. února. I přes ujištění nuncia o předání podkladů papeži dodnes nedostali autoři od představitelů katolické církve žádnou odpověď. Proto se oběti obrátily na prezidenta Petra Pavla, aby se jich zastal. Prezident reagoval kladně a nabídl navíc obětem osobní setkání.
„To, že nás prezident přijme, má pro mě obrovský význam, nejen symbolický. Cítím vděčnost a příležitost být přijat a vyslechnut, ale i stud za církev v ČR, která kvůli alibismu a zbabělosti není v tuto chvíli schopna adekvátně řešit sexuální zneužívání a s tím související záležitosti,“ uvádí Adam Hnida, jedna z obětí znásilnění knězem.
„My jako zástupci obětí, kteří jsme přišli za prezidentem, tvoříme pověstnou špičku ledovce z obrovské masy stovek a tisíců případů. Právě okamžik, kdy jsem se dozvěděl, že nejsem sám, ale že v naší rodině jsou minimálně další dvě oběti církevního zneužívání, mi otevřel oči,“ říká Ladislav Koubek, psycholog a člověk, který si prošel zneužíváním v církvi. „Vnímám pozitivní změnu společenské atmosféry. Stále více zodpovědných lidí si uvědomuje, že před náročným tématem zneužívání nelze zavírat oči,“ doplňuje.
"Oběti zvláště starších a promlčených kauz nemají v České republice možnost, jak své kauzy důstojně řešit. Církev odmítá nezávislou vyšetřovací komisi i fond odškodnění obětem a z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že proti obětem, které se ozvou, si zpravidla najímá právníky na svoji obranu, což je neomluvitelné, skandální a neodpovídá to přístupu prosby za odpuštění a zadostiučinění vůči obětem, jak to opakovaně ukázali papežové posledních let”, uvádí další z obětí, která byla zneužívána pachatelem z církevního řádu dominikánů.
Setkání se symbolicky zúčastní i několik obětí církevního zneužívání ze Slovenska, protože tamní situace je ještě více bezútěšná než u nás.
Vatikánská smlouva: Legalizace mlčení?
Oběti rovněž varují případnou před ratifikací Vatikánské smlouvy v jejím navrhovaném znění. Kritizují zejména článek rozšiřující zpovědní tajemství na tzv. „pastorační pracovníky“. Podle nich hrozí, že se církev stane „státem ve státě“, kde bude možné legálně krýt trestnou činnost pod rouškou mlčenlivosti. O souladu Vatikánské smlouvy s ústavním pořádkem nyní rozhoduje Ústavní soud.
„Vatikánská smlouva v navrhované podobě může sloužit jako nebezpečný nástroj pro nespolupráci s policií. Nedobří lidé ji budou používat jako argument, proč nevydat dokumenty nebo neposkytnout svědectví o zneužívání dětí,“ uvádí zástupce obětí Jan Rozek, který byl soudcem církevního soudu v Brně, ale kvůli svým aktivitám ve prospěch obětí byl ze soudu odvolán. Jeho příběh ukazuje, na to, že kdo poukáže na nepravosti, je často v české církvi vyčleněn. „Představte si církev jako uzavřenou kastu. Ve chvíli, kdy někdo upozorní na problém, který se týká jejích privilegovaných členů, stává se pro systém nepřítelem. Oni se cítí být něčím víc než běžní občané a my jsme tu dnes proto, abychom ukázali, že zákon musí platit pro každého, i pro muže v sutaně,” doplňuje Jan Rozek.
Chronologie volání po pravdě
Cesta obětí k prezidentovi byla lemována sliby, které nebyly dodrženy, a ignorancí ze strany Vatikánu:
10. února 2024: Oběti zveřejnily ostrou výzvu k odstoupení arcibiskupa Jana Graubnera a zřízení nezávislé komise. Reakce církve byla nulová.
28. února 2025: Došlo k zásadnímu setkání s apoštolským nunciem Jude Thaddeem Okolem. Nuncius tehdy vyjádřil obdiv ke statečnosti obětí a přislíbil, že se osobně zaručí za to, aby se jejich žádost dostala přímo na stůl papeže jako jedna z prvních.
Březen 2025 – leden 2026: Navzdory ujištění nuncia uplynul téměř rok bez jakékoli odpovědi z Vatikánu či České biskupské konference (ČBK).
19. ledna 2026: Během návštěvy Vatikánu prezident Petr Pavel osobně intervenoval u papeže a dotázal se na stav petice obětí. Tento krok prolomil diplomatické mlčení a vyústil v pozvání obětí na Hrad.
České a slovenské oběti podpoří vzácný host z Itálie Francesco Zanardi
Francesco Zanardi je jedním z nejvýznamnějších evropských aktivistů a předních světových odborníků na problematiku sexuálního násilí v katolické církvi. Sám jako oběť dlouholetého zneužívání ze strany kněze založil v roce 2010 organizaci Rete L’Abuso (Síť zneužívání), která je první a největší asociací přeživších v Itálii. Zanardi je autorem unikátních databází mapujících tisíce případů zneužívání napříč diecézemi a díky své neúnavné investigativní činnosti a právním bitvám s Vatikánem se stal klíčovou postavou v boji za transparentnost a legislativní změny v celé Evropě. Jeho účast na pražském setkání přináší obětem v Česku a na Slovensku mezinárodní odborné zázemí a potvrzuje, že požadavek na nezávislé vyšetřování a otevření církevních archivů je standardem moderní demokratické společnosti.
Setkání s prezidentem pro oběti znamená zejména:
1. Potvrzení solidarity: Setkání se účastní i oběti ze Slovenska, kde je situace v církvi ještě méně transparentní. Chceme jim být oporou v jejich boji za uznání pravdy.
2. Trváme na nezávislém vyšetřování: Požadujeme otevření církevních archivů mezinárodním odborníkům, nikoliv pouze církevním komisím, které postrádají důvěru.
3. Vatikánská smlouva: Velmi vítáme stanovisko pana prezidenta, které zaslal Ústavnímu soudu ve věci Vatikánské smlouvy. Velmi sdílíme jeho obavy. Trváme na tom, že její současné znění a o rozšíření mlčenlivosti na „pastorační pracovníky“ je legalizací mlčení o zločinech na dětech.
4. Výzva k rezignaci: Symbolickým aktem u Arcibiskupského paláce hned po setkání s prezidentem chceme připomenout, že biskupové, kteří prokazatelně kryli predátory a umožňovali jim další působení (například v kauzách kněží Františka Merty, Jana Slívy, Jaroslava Štancla nebo Vendelína Zboroně), nemohou nadále zůstávat v úřadu. To se týká zejména pražského arcibiskupa Jana Graubnera a českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila.
Děkujeme panu prezidentovi, že se stal naším hlasem. Boj za spravedlnost a bezpečí budoucích generací dětí tímto dnem nekončí, ale dostává novou naději.
