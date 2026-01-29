Švýcarská vláda chce referendum o zvýšení daní, čeští politici dělají dlouhodobě opak

29. 1. 2026 / Boris Cvek

Od ledna 2028 by měly ve Švýcarsku být zvýšeny daně, protože vláda této země, kterou nám česká krajní pravice dává stále za příklad, považuje bezpečnostní situaci ve světě ta špatnou – a to vyžaduje více peněz do státního rozpočtu, zejména na zbrojení. Švýcarsko přitom není zdaleka tak ohroženo Ruskem jako my, a to nejen z hlediska geografického, ale i z hlediska stability demokracie, společenské koheze, důvěry občanů ve stát.

Ale i tak je rozhodnutí švýcarské vlády logické: stát potřebuje v ohrožení více peněz na svou obranu a soudržnost, vyztužení institucí, důvěryhodnost jejich fungování atd. Švýcarsko chce kvůli zvýšení daní dokonce měnit ústavu! Česká republika dělá opak. Vláda Andreje Babiše chce v současném stavu světa a po snížení daní při rušení superhrubé mzdy (od roku 20201 je to půl bilionu korun, které republice chybějí) daně ještě snižovat. Konkrétně korporátní daně. Mělo by jít o mínus dvacet miliard v rozpočtu. Dokonce i pravicoví ekonomové, kteří by měli jásat, nevidí mezi firmami jasný požadavek mířící tímto směrem. Samozřejmě vydělá na tom byznys pana premiéra, prý stovky milionů ročně.

Vytáhne předseda Sněmovny Okamura do boje za zvyšování daní po vzoru švýcarské vlády, když je Švýcarsko jeho vzorem?

Zpráva o Švýcarsku:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/svet-se-stal-nebezpecnejsim-svycarsko-na-zbrojeni-da-stovky-miliard-navic-zvysi_2601290718_ako



K tomu ještě tato bilance výsledků Fialovy vlády, na kterou chce Babišova vláda navázat:

Helena Horská 8. září 2024, stopáž 33:30 druhé hodiny OVM, říká to se zmínkou, že všichni odborníci tohle vědí:

„Máme extrémně nízké majetkové daně, máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové, máme extrémně vysoký počet OSVČ kvůli daňové optimalizaci.“

Simona Hornochová 23. června 2025 pro Seznam Zprávy:

„Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší,“ vadí Hornochové.

Spravedlivě není podle šéfky Finanční správy nastavena ani daň pro právnické osoby. Obecně nastavení daní podle ní vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706

PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí:

„Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu

Nejchudší domácnosti odvádí na dani ze svých příjmů čtyřikrát až pětkrát více než nejbohatší.“

Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/zvyseni-dane-z-nemovitosti-dopadne-predevsim-na-chude-domacnosti/

PAQ Research o zvýšení odvodů OSVČ:

„Vládní návrh na úpravu odvodů OSVČ zatíží hlavně nízkopříjmové živnostníky, kteří mají reálně vysoké náklady. Těch se nejvíc dotkne zvýšení minimálních odvodů. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady – a motivaci ke švarcsystému – návrh téměř neřeší.“

Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/



