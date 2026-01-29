USA pořádají na Blízkém východě vojenské cvičení
Americké jednotky na Blízkém východě se účastní vojenských cvičení, aby demonstrovaly svou připravenost. USA se v této oblasti zapojily do významného vojenského posilování a prezident Donald Trump zvažuje řadu možností, jak provést případnou změnu režimu v Íránu, informuje na webu Antiwar Kyle Anzalone.
„Devátá letecká armáda bude provádět několikadenní cvičení, aby demonstrovala schopnost nasadit, rozptýlit a udržet bojovou leteckou sílu v oblasti spadající pod Centrální velitelství (CENTCOM),“ vysvětlilo v pondělí prohlášení CENTCOM. „Toto cvičení je navrženo tak, aby zlepšilo schopnost rozptýlení prostředků a personálu, posílilo regionální partnerství a připravilo flexibilní reakci v celé sféře CENTCOM.“
Rozsáhlé válečné hry přicházejí uprostřed významného napětí s Íránem. Trump vyhrožuje svržením vlády v Teheránu. Prezident zvažuje řadu možností, včetně ropné blokády a útoků zaměřených na vysoké úředníky v Islámské republice.
Írán prohlásil, že neusiluje o konflikt a je ochoten zahájit jednání s USA za podmínek, které budou respektovat jeho důstojnost. Islámská republika pohrozila odvetnými útoky proti americkým základnám na Blízkém východě a Izraeli v reakci na jakýkoli útok.
Prezident souhlasil, že Teherán upřednostňuje diplomacii před válkou. „Chtějí uzavřít dohodu. Vím to. Volali mi při mnoha příležitostech. Chtějí jednat,“ řekl Trump v pondělí. V posledních týdnech opakovaně vyhrožoval útokem na Írán. Ve svém prohlášení přirovnal vojenské posilování USA v Latinské Americe před útokem na Venezuelu k současné vojenské přítomnosti USA na Blízkém východě.
„Máme u Íránu velkou armádu. Větší než ve Venezuele,“ řekl prezident.
Trump zvažoval útok na Írán na začátku tohoto měsíce, ale nakonec rozkaz nevydal. Prezident se obával, že USA nemají na Blízkém východě dostatečnou vojenskou sílu, aby svrhly íránskou vládu a ochránily americké vojáky a Izrael před odvetnými útoky.
Od té doby se USA zapojily do masivního vojenského posilování své přítomnosti na Blízkém východě, včetně stíhacích letadel, úderné skupiny letadlových lodí a pokročilých systémů protivzdušné obrany.
Islámská republika se připravuje na americký útok. V úterý Írán vydal varování, že jeho síly budou provádět cvičení se střelbou v blízkosti Hormuzského průlivu.
Americké zpravodajské služby sdělují prezidentovi, že vláda v Teheránu je nyní v „nejslabším místě“.
