Trumpova obranná strategie s intervencionistickými výhradami
29. 1. 2026
Trumpova administrativa zveřejnila svou Národní obrannou strategii, dokument, který v mnoha ohledech představuje ostrý odklon od intervencionistické ortodoxie posledních 35 let, ale sám o sobě vykazuje jasné militaristické tendence.
Z rétorického hlediska je zpráva zcela v souladu s realismem a zdrženlivostí a předpokládá více zaměřenou strategii USA, která se zbavuje dominance vojenské síly ve všech hlavních oblastech a soustředí se více na západní polokouli a indicko-pacifickou oblast. Zároveň však zachovává spíše status quo republikánského pohledu na Blízký východ, kdy Írán je vykreslován jako neústupný agresor a Izrael jako vzorový spojenec. Jeho silový přístup k západní polokouli může také vést k intervencionismu, proti kterému se zpráva údajně staví, soudí na webu Responsible Statecraft.
V souladu s rétorikou uvedenou v Národní bezpečnostní strategii dokument nejprve útočí na zahraniční politiku předchozích administrativ, které „promarnily naše vojenské výhody a životy, dobrou vůli a zdroje našeho lidu v grandiózních projektech budování národa a sebechvalných slibech dodržovat abstraktní principy, jako je mezinárodní řád založený na pravidlech“.
Dokument se zbavuje těchto kdysi posvátných zásad americké zahraniční politiky – liberálního intervencionismu a sociálního inženýrství maskovaného jako demokratizace – a navrhuje alternativní přístup založený na „flexibilním, praktickém realismu“. Tento přístup lze shrnout do čtyř pilířů:
Bránit území Spojených států. Odradit Čínu v indicko-pacifickém regionu silou, nikoli konfrontací. Zvýšit sdílení břemene s americkými spojenci a partnery. Posílit americkou obrannou průmyslovou základnu. Takové pořadí je samo o sobě velmi významné, protože naznačuje, že administrativa nyní považuje západní polokouli za nejdůležitější arénu americké zahraniční politiky. Takové odsunutí Indo-Pacifiku je výrazným odklonem od Trumpovy Národní obranné strategie z roku 2018, která identifikovala Čínu jako nejnaléhavější bezpečnostní hrozbu pro USA. Je však v souladu s Národní bezpečnostní strategií zveřejněnou v prosinci loňského roku.
Při zdůvodňování priority amerického území dokument definuje životně důležité zájmy USA takto:
„Tato strategie nespojuje zájmy Američanů se zájmy zbytku světa – že hrozba pro člověka na druhém konci světa je stejná jako hrozba pro Američana. Rovněž nepovažuje za nutné vnucovat náš způsob života silou. Nesnaží se řešit všechny problémy světa. Spíše se prakticky zaměřuje na skutečné, věrohodné hrozby pro bezpečnost, svobodu a prosperitu Američanů. Přitom uznává, že některé hrozby – jako například hrozby pro naši vlast – jsou přímější a závažnější než jiné.“
Jedná se o zásadně realistické hodnocení, založené na uvážlivém pochopení americké moci v multipolárním světě. Hrozby pro národní bezpečnost posuzuje na základě územní blízkosti a jejich škodlivého vlivu na americký lid, nikoli jako amorfní univerzální abstrakce.
Pokud jde o Čínu, zpráva nastiňuje strategii konkurence i spolupráce, přičemž výslovně odmítá dominanci a ponížení ze strany USA. Vyzývá k rozsáhlejší komunikaci mezi armádami s Lidovou osvobozeneckou armádou (PLA) jako součást širší politiky USA a Číny zaměřené na deeskalaci, odstraňování konfliktů a strategickou stabilitu.
Celkově je jejím přístupem k Indo-Pacifiku zachování rovnováhy sil s výzvami k „vybudování silné obrany podél prvního ostrovního řetězce (FIC)“, založené na zvýšeném sdílení obranných břemen regionálními spojenci USA. Je pozoruhodné, že dokument ani jednou nezmiňuje Tchaj-wan, což je nejvýraznější forma strategické nejednoznačnosti.
Ačkoli tato indo-pacifická strategie zcela nevylučuje přehnané ambice USA a v praxi by mohla udržet stejný rámec odstrašování jako v prvním funkčním období Donalda Trumpa, a pokračoval v něm i Biden, je to přesto rozumnější přístup založený na rovnováze sil, oddělený od bombastických prohlášení o údajném úsilí Číny převrátit mezinárodní „řád založený na pravidlech“.
Pokud jde o Korejský poloostrov, není zde žádná zmínka o „denuklearizaci“ Severní Koreje jako o politickém cíli. Dokument také vyzývá Jihokorejce, aby převzali primární odpovědnost za odstrašování Severní Koreje, což zřejmě předznamenává snížení počtu amerických vojáků v Jižní Koreji.
Toto sdílení břemene se vztahuje i na Evropu a Blízký východ, kde se vyzývají spojenci NATO, Izrael a partneři z Perského zálivu, aby převzali vlastní primární konvenční obranu. Dokument přeceňuje Rusko jako zvládnutelnou hrozbu pro Evropany a poukazuje na převahu Evropy nad Ruskem v ekonomické oblasti. Vyzývá k přehodnocení rozmístění amerických sil ve východní Evropě a na Blízkém východě a navrhuje pokračování v omezování vojenské přítomnosti v těchto regionech. Nedávné zprávy o plánech USA opustit Sýrii a Irák se zdají být odrazem této strategie.
Všechny tyto aspekty jsou v souladu s realismem a zdrženlivostí a odrážejí pozitivní korekci kurzu, která by v případě realizace snížila vojenskou přítomnost Ameriky ve světě, podpořila kooperativnější vztahy s Ruskem i Čínou a umožnila větší zaměření na domácí správu.
Ale pro dokument, který je pevně zakotven v realistických principech, postrádá jeho přístup k Íránu konkrétní postup a místo toho se zdá být poháněn ideologickým fanatismem. Ačkoli dokument vychvaluje údajný úspěch operace MIDNIGHT HAMMER, která měla „zničit íránský jaderný program“, uznává, že Írán má v úmyslu obnovit své konvenční ozbrojené síly, a tvrdí, že íránský režim „má na rukou krev Američanů a nadále usiluje o zničení našeho blízkého spojence Izraele“. Izrael je naopak prezentován jako „vzorový spojenec“, aniž by se zmiňovaly rozdíly mezi zájmy USA a Izraele nebo izraelská agresivita jako taková.
Taková rétorická zdobnost ohledně íránského chování značně odchyluje od dokumentu, který je jinak založen na emocionálně neutrálním, realistickém hodnocení hrozeb a zdánlivě vylučuje možnost diplomacie. Obnovená kinetická vojenská akce proti Íránu však není v souladu s praktickým realismem popsaným v této zprávě, zejména vzhledem k absenci jasně dosažitelných strategických cílů USA.
Je také třeba si dát pozor na Trumpův dodatek k Monroeově doktríně, který vyzývá ministerstvo obrany k obnovení americké vojenské dominance na západní polokouli. Prioritizace amerického území je, jak již bylo zmíněno, opatrným strategickým krokem, ale dominance na západní polokouli by se mohla stát grandiózním projektem sama o sobě, ospravedlňujícím neokonzervativní bažiny na našem zadním dvorku, spíše než v dalekých zemích. Vezměme si například nedávnou zprávu o machinacích USA, které mají do konce roku 2026 podnítit změnu režimu na Kubě.
Boj proti drogám, jeden z identifikovaných amerických zájmů v západní hemisféře, se také ukázal jako extrémně flexibilní podnik, od likvidace údajných drogových lodí v Karibiku až po odstranění vůdce Venezuely. Je znepokojivé, že tento boj proti drogám by se mohl stát věčným úsilím podobným boji proti terorismu, stále více se odklánějícím od jasných strategických cílů a prosyceným vlastními ideologickými předstíráními.
V Národní obranné strategii pro rok 2026 je mnoho pozitivního, ale obsahuje také rétorické nesrovnalosti a jasný sklon k nejistotě v západní polokouli. Uvidíme, co se stane v příštím roce, který bude podléhat rozmarům oranžově zbarveného muže v pozici vlivného kazatele.
Celý text v anglickém originále ZDE
Diskuse