Armáda agentů ICE vtrhla do Minnesoty. Podaří se jim zbavit zákonné moci?
29. 1. 2026
Užívají si Američané, kteří se účastní zákonných a pokojných protestů, ochrany americké ústavy?
Už ne, tvrdí Trumpova vláda, když schvaluje bezostyšné protiprávní jednání a smrtící násilí, které agenti ICE páchají na občanech v Minnesotě.
ICE vtrhla do státu Minnesota, aby Americe ukázala, že nic nemůže zastavit Trumpovu armádu násilníků. Ani Ústava. Ani zákony, které považují útoky a vraždy za trestné činy. Ani veřejné mínění. Ani tisíce občanů, kteří uplatňují svá práva, soudí Mitchell Zimmerman.
Ačkoli to zdaleka není první případ brutality ICE, vražda Renee Nicole Good šokovala národ jako jasný případ vraždy.
Vražda nebyla „sebeobranou“ – pokud se na vás opravdu řítí auto, nezastavíte se, abyste vytáhli zbraň, zamířili a vystřelili, protože víte, že střelba auto nezastaví. Utíkáte. Pitva paní Good potvrdila, že šlo o vraždu: smrtící kulka byla ta, která zasáhla levý spánek oběti, když agent ICE střelil přes okénko řidiče z boku auta.
V reakci na vraždu prezident Trump nepravdivě tvrdil, že agent byl přejet, a obvinil oběť ze „zločinu“, že byla „velmi neuctivá k orgánům činným v trestním řízení“; šéfka ministerstva vnitřní bezpečnosti označila paní Good za „domácí teroristku“, která údajně „sledovala ICE“ (což znamená, že je sledovala, aby pozorovala jejich chování); a ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování, nikoli vraždy, ale vdovy po oběti.
Mezitím viceprezident prohlásil, že ICE je beztrestná. O vrahovi Renee Good Vance prohlásil: „Ten člověk je chráněn absolutní imunitou.“
Toto tvrzení je z právního hlediska bezdůvodné, ale agenti ICE dostali signál, že mohou bez následků brutálně zacházet s lidmi a dokonce je bez soudu popravovat. A nyní, během několika týdnů, spáchali agenti ICE další vraždu, tentokrát Alexe Prettiho, občana, který byl zdravotníkem na jednotce intenzivní péče, a to salvou kulek do zad oběti, která ležela bezbranná na zemi.
Od té doby, co Nejvyšší soud schválil, že ICE může zastavovat osoby na základě rasového profilování, agenti ICE zadržují a často napadají osoby pouze proto, že vypadají jako Hispánci – nebo Hmongové nebo Somálci. Stejnou taktiku volně používají i v Minnesotě.
Nosíte s sebou doklad o občanství? Já také ne. Ale v ozvěně nacistického Německa agenti ICE požadují „vidět vaše doklady“, zejména pokud nejste běloši.
Zaměřují se na novináře a občanské pozorovatele. Oficiální politika vnikání do domů bez soudního příkazu. Zadržení dětí. Spoutávání osob, dokud nepředloží doklad totožnosti. Vytáhnutí lidí z aut bez pravděpodobného důvodu, že spáchali trestný čin. Útoky na podezřelé „nelegály“. Útoky na nenásilné, pokojné demonstranty pepřovými kuličkami, slzným plynem, gumovými projektily. Vyhrožování zbraněmi, střelba na auta a nyní i skutečné vraždy.
To jsou zneužití moci okupační armády vůči okupované zemi.
ICE, subjekt, který způsobuje tyto rány naší demokracii, není o nic více orgánem činným v trestním řízení než Hitlerovo gestapo. ICE je neomezený, rasistický, násilí vyhledávající gang, který se snaží vnutit Trumpovu vůli státu. Měl by být rozpuštěn.
Stovky tisíc obyvatel Minnesoty vyšly do ulic, aby statečně vzdorovaly zastrašování a násilí ICE, trvaly na svých právech podle zákona a vyjádřily solidaritu se svými sousedy, kteří jsou oběťmi ICE. A po celé zemi se tisíce lidí připojily na podporu.
Na jiných místech, kde byla ohrožena svoboda, se Američané a naši lídři ztotožnili s ohroženým lidem. „Jsem Berlíňan,“ prohlásil prezident Kennedy u Berlínské zdi v roce 1963. „Jsem Gróňan,“ říkají nyní někteří v reakci na hrozby prezidenta Trumpa, že napadne území spojence.
Hrozby a invaze se dostaly až k nám. Pokud nechceme, aby byla naše ústavní práva vymazána, musíme jednat s odvahou, kterou prokázali obyvatelé Minnesoty. „Jsem Minnesotan.“ To jsme všichni.
