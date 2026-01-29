TikTok viní technické problémy poté, co si uživatelé stěžovali, že blokoval příspěvky kritizující ICE
29. 1. 2026
USA v rámci obrany před čínským vlivem donutila Tiktok k prodeji její části v USA.— Dan Priban (@DanPriban) January 28, 2026
Zní to jako rozumné bezpečnostní opatření.
Kdyby Tiktok USA nezačal s okamžitou cenzurou zpráv o ICE a dalšího nepohodlného obsahu.
Někteří uživatelé TikToku, včetně komičky Megan Stalterové,…
Někteří uživatelé obvinili aplikaci, že jim brání v publikování videí o imigrační a celní správě. Aplikace uvedla, že se jednalo o problém s výpadkem proudu.
Americká pobočka TikToku v pondělí v prohlášení uvedla, že výpadek proudu v americkém datovém centru bránil uživatelům v nahrávání nových videí.
Společnost TikTok v úterý uvedla, že její aplikace čelí technickým problémům poté, co uživatelé obvinili službu z potlačování příspěvků souvisejících s imigračními a celními orgány po zastřelení Alexe Prettiho v Minneapolis.
Americká pobočka společnosti TikTok v pondělním prohlášení uvedla, že výpadek proudu v americkém datovém centru bránil uživatelům v nahrávání nových videí. Uvedla také, že u některých videí se nesprávně zobrazovalo, že nemají žádné zhlédnutí ani lajky.
Někteří uživatelé TikToku, včetně komičky Megan Stalter, obvinili aplikaci, že jim brání v publikování videí o ICE nebo omezuje dosah těchto videí. Státní senátor Scott Wiener, demokrat z Kalifornie, který kandiduje do Kongresu, uvedl na X, že zveřejnil příspěvek o legislativě, která by umožňovala žaloby proti agentům ICE. Pan Wiener uvedl, že příspěvek „zůstal na nule zhlédnutí a nejsem jediný, komu se to stalo“.
Jedná se o první test aplikace poté, co její čínská mateřská společnost ByteDance minulý týden vyčlenila své americké operace do nového společného podniku kontrolovaného nečínskými investory. Mezi tyto investory patří firmy blízké prezidentu Trumpovi, jako je gigant v oblasti cloud computingu Oracle a emirátská investiční firma MGX. Spojení investorů s panem Trumpem vyvolalo u některých uživatelů TikToku obavy, že nový podnik bude obsah aplikace směřovat k konzervativnějšímu zaměření.
Mluvčí TikToku v úterý uvedla, že nová americká společnost od oznámení společného podniku svůj algoritmus neaktualizovala. V rámci dohody o vyčlenění nového podniku plánuje americká pobočka TikToku přeprogramovat algoritmus doporučování obsahu, který bude licencovat od ByteDance. Vytvoření amerického TikToku mělo za cíl vyřešit dlouhodobé obavy o národní bezpečnost související s vazbami ByteDance na Čínu.
V neděli senátor Chris Murphy, demokrat z Connecticutu, znovu sdílel příspěvek na X z doby před smrtí Alexe Prettiho, který obvinil TikTok z „cenzury“ obsahu kritického vůči panu Trumpovi a ICE. „Vím, že je těžké sledovat všechny hrozby pro demokracii, které v současné době existují, ale tato je na prvním místě seznamu,“ napsal Murphy ve svém příspěvku.
Mluvčí aplikace v e-mailu uvedla, že „je nepřesné tvrdit, že se jedná o něco jiného než o technické problémy, které jsme transparentně potvrdili“.
Uživatelé Facebooku, Instagramu a Threads také hlásili, že se nemohou dostat na odkazy na ICE List, webovou stránku, která údajně sdílí jména a další informace o imigračních úřednících.
Mluvčí společnosti Meta, která je vlastníkem těchto aplikací, potvrdila, že odkazy na ICE List nejsou na jejích platformách dostupné; společnost má zásadu odstraňovat obsah, který sdílí osobní informace prostřednictvím externích odkazů. O této situaci již dříve informoval Wired.
Verze tohoto článku byla otištěna 29. ledna 2026 v sekci B, na straně 5 newyorského vydání s titulkem: TikTok tvrdí, že technické problémy způsobily blokování příspěvků ICE.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse