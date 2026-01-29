Exkluzivně: Uniklá rezoluce „Rady míru“ nastiňuje plán USA na ovládnutí Gazy
Takzvaná Rada míru, jejíž činnost prezident Donald Trump oficiálně zahájil minulý týden ve švýcarském Davosu, vypracovává podle návrhu usnesení Rady rozsáhlé plány na správu Gazy pod záštitou USA.
Web Drop Site News získal nepodepsaný dokument, který je datován 22. ledna 2026 a nazván „Usnesení č. 2026/1“, od tří nezávislých zdrojů, které jsou všechny v pravidelném kontaktu s americkými a izraelskými úřady ohledně rekonstrukce Gazy. Zdroje potvrdily, že jeho obsah je v souladu s probíhajícími diskusemi v Izraeli a USA o zavedení plánovaných správních struktur pro pásmo Gazy.
Usnesení, které je prvním svého druhu od Rady míru, podrobně popisuje strukturu správní autority podporované USA, která by převzala plnou legislativní, výkonnou a soudní kontrolu nad Gazou, včetně „mimořádných pravomocí“. Deklarovaným cílem Rady míru je přeměnit Gazu na „deradikalizovanou a demilitarizovanou zónu bez terorismu, která nepředstavuje hrozbu pro své sousedy“.
Kopie dokumentu, kterou získal Drop Site, není podepsána. Pro podpis Donalda J. Trumpa v jeho funkci předsedy Rady míru je ponecháno prázdné místo. Zůstává nejasné, zda bylo usnesení formálně přijato, nebo zda přijatá verze odráží konečné znění.
Metadata naznačují, že dokument byl poprvé vytvořen v polovině prosince ministerstvem zahraničí – a datum na dokumentu odpovídá vystoupení prezidenta Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku, kde formálně předsedal oficiálnímu zahájení činnosti své rady. Ministerstvo zahraničí odmítlo komentovat dotaz Drop Site ohledně rezoluce.
Návrh rezoluce formalizuje hierarchickou strukturu Rady míru, s Trumpem jako předsedou a výkonnou radou, která má „stejnou autoritu“. Výkonná rada má pravomoc „přijímat nové zákony nebo měnit či rušit předchozí“ občanské a trestní zákony v Gaze.
Usnesení uvádí devět členů výkonné rady: sedm, kteří již byli oznámeni Bílým domem 16. ledna, a další dva, kteří dosud nebyli veřejně jmenováni. Dříve oznámení členové jsou: ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff, bývalý britský premiér Tony Blair, Trumpův zeť Jared Kushner, podnikatel Mark Rowan, prezident Světové banky Ajay Banga a zástupce národního bezpečnostního poradce Robert Gabriel. Dvě nová jména uvedená v dokumentu jsou Trumpova šéfka štábu Susan Wiles a Martin Edelman, realitní právník a zvláštní poradce vlády Spojených arabských emirátů.
Bude také zřízena výkonná rada pro Gazu, která bude zahrnovat několik stejných členů působících v poradní funkci.
Návrh rezoluce by také zřídil Národní výbor pro správu Gazy (NCAG), který je popsán jako „prověřený, technokratický, apolitický výbor“ Palestinců působící přísně pod dohledem vysokého představitele. Vysokým představitelem je jmenován Nickolay Mladenov, bývalý bulharský ministr obrany a zahraničí a bývalý vyslanec OSN na Blízkém východě. NCAG by vedl Ali Shaath, bývalý vládní úředník Palestinské samosprávy. Do Rady míru nebyli zařazeni žádní Palestinci, ačkoli Trump dal místo premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který je stále obviněn z válečných zločinů a je předmětem zatykače Mezinárodního trestního soudu. Rada, která je podle kritiků pokusem obejít jakýkoli smysluplný dohled OSN nebo dokonce se profilovat jako privatizovaná alternativa k této světové organizaci, předpokládá, že bude fungovat v prostředí, kde se zodpovídá výhradně Trumpovi.
„Je smutné, že ani Rada pro mír, ani její podřízené struktury nejsou reprezentativní ani ničemu zodpovědné. To lze vidět na neomezené moci předsedy, kterým je sám Trump,“ řekl Drop Site bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a nyní výkonný ředitel Mediation Group International Martin Griffiths. Dodal, že tato nerovnováha je nejviditelnější v přístupu rezoluce k Palestincům, jejichž zapojení je omezeno „na nejnižší a nejtechnickější úroveň“.
Návrh rezoluce uvádí, že „pouze osoby, které podporují a důsledně jednají“ ve prospěch vytvoření „deradikalizované Gazy bez terorismu, která nepředstavuje hrozbu pro své sousedy“, budou mít nárok „účastnit se správy, rekonstrukce, hospodářského rozvoje nebo humanitární pomoci v Gaze“. Z účasti vylučuje všechny osoby nebo organizace, o nichž se má za to, že „podporovaly nebo prokazatelně spolupracovaly, infiltrovaly nebo se nechaly ovlivňovat Hamásem nebo jinými teroristickými skupinami“. Není jasné, jak budou tato rozhodnutí učiněna, ale výkonná rada a vysoký představitel vytvoří „kritéria způsobilosti pro účast na rozvoji nové Gazy“ a budou je uplatňovat případ od případu po schválení Trumpem. Izrael i USA opakovaně bez věrohodných důkazů odsoudily agentury OSN a nevládní organizace jako krycí organizace Hamásu nebo podporovatele terorismu.
Návrh Rady míru by zavedl „humanitární zóny“ a „kontrolované koridory na ochranu civilistů“, které by hlídaly mezinárodní stabilizační síly (ISF). Přístup by byl omezen na osoby schválené výkonnou radou a vysokým představitelem, přičemž hranice by byly stanoveny podle nespecifikovaných „operačních a bezpečnostních požadavků“. „Dočasné“ ISF by vedl americký generálmajor Jasper Jeffers, přičemž předseda Rady (Trump) by měl výhradní pravomoc schvalovat nebo nahrazovat velitele a schvalovat budoucí lídry.
Ačkoli rezoluce uvádí, že „nikdo nebude nucen opustit Gazu“ a že „ti, kteří chtějí odejít, budou mít možnost tak učinit a svobodně se do Gazy vrátit“, také jasně stanoví, že přístup ke zdrojům, pomoci a politické účasti v Gaze bude podmíněn dodržováním „komplexního plánu“ a autority rady.
Griffiths kritizoval rezoluci za to, že Palestince redukuje na „vykonavatele rozhodnutí jiných“, čímž je „opět zbavuje možnosti rozhodovat o svém osudu“. Zatímco Izrael, jak řekl, „má místo u vrchního stolu“, Palestinci jsou „zbaveni práv a vyloučeni“. „Není je nikde vidět,“ dodal Griffiths, „kromě samého dna této pyramidy moci.“
Celý text v angličtině ZDE
