Otázky Václava Moravce pod tlakem
29. 1. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
Česká televize tiše odvolala Hanou Andělovou, dlouholetou dramaturgyni Otázek Václava Moravce, předního politického diskusního pořadu v zemi. Oficiální vysvětlení se soustředilo na porušení „zásad rovného přístupu“. Ale toto administrativní opatření, skryté v byrokratickém jazyce, představuje něco mnohem znepokojivějšího: pomalé narušování institucionálních norem, které udržují svobodnou společnost.
Pokusy o umlčení Václava Moravce a zásahy do jeho diskusního pořadu nejsou pouze vnitřní záležitostí České televize. Jde o součást širšího, systematického tlaku na nezávislost veřejnoprávního média, který může mít vážné následky pro svobodu slova a demokratickou diskusi v České republice. Pokud dnes mlčíme k těmto praktikám, zítra může být ohroženo celé veřejnoprávní zpravodajství.
Vedení ČT a někteří členové Rady ČT argumentují údajným porušením principu „rovného přístupu“. Tento princip je však interpretován účelově a neodpovídá zákonnému rámci. Česká televize má podle zákona zajistit vyváženost a pluralitu v celém svém vysílání, nikoli v každém jednotlivém pořadu. To je zásadní rozdíl. Pokud by každý diskusní pořad musel vždy hostit zástupce všech parlamentních stran, ztratil by svůj smysl a hloubku.
Navíc, jak upozorňují samotní tvůrci pořadu, politici jako Tomio Okamura (SPD) se v pořadech ČT objevují – ať už v jiných diskusích, nebo prostřednictvím svých místopředsedů. Důsledné vyžadování přítomnosti předsedy strany v konkrétním pořadu pak vypadá spíše jako politické vměšování do redakční práce než jako snaha o férovost.
Nejvážnějším kontextem celé kauzy je plánovaná změna financování České televize. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje zrušit koncesionářské poplatky a převést financování ČT přímo do státního rozpočtu. To by znamenalo, že od roku 2027 by o rozpočtu veřejnoprávní televize rozhodovali politici místo občanů. Takový krok by znamenal faktickou likvidaci nezávislosti veřejnoprávních médií. Když bude mít vláda přímou kontrolu nad penězi televize, bude mít i moc ovlivňovat její obsah. Kritické hlasy, jako je pořad Otázky Václava Moravce, by byly prvním terčem.
Když jsou vysílací společnosti závislé na příspěvcích občanů, i když jsou povinné, zachovávají si určitou míru autonomie. Peníze proudí nezávisle na dobré vůli vlády. Když financování pochází přímo ze státního rozpočtu – o kterém každoročně rozhodují politici – každá kritická reportáž, každý obtížný rozhovor, každé nepříjemné vyšetřování se odehrává ve stínu příštího ročníku.
Václav Moravec a jeho tým čelí koordinovanému tlaku, který má umlčet kritický hlas v České televizi. Odvolání dlouholeté dramaturgyně Hany Andělové, zákaz rozhovorů pro média a ultimáta ohledně hostů – to vše jsou varovné signály ohrožení svobody médií.
Češi, kteří se za komunismu naučili, co to znamená, když stát vlastní mikrofon, nyní stojí před otázkou, zda tento vzorec rozpoznají, když se vrátí v jiném hávu.
