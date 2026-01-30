Komentář aliance Šance pro budovy k vyjádření ministra Macinky o plánovaných změnách programu Nová zelená úsporám – snížení alokovaných finančních prostředků
Pozornost věnovaná důležitosti a významu renovací rodinných a bytových domů by neměla klesat spolu s odlivem dotačních finančních prostředků. Lidé renovovat chtějí a potřebují. Renovace jsou jedním z nejrychlejších nástrojů, jak lidem reálně zlevnit bydlení a zároveň podpořit českou ekonomiku. Považujeme tedy za důležité zdůraznit, že renovace nejsou konkurencí dostupného bydlení, ale jeho přímou součástí. Komplexní renovace dokážou trvale snížit provozní náklady budov o desítky procent – a to je pro domácnosti často stejně důležité jako samotná pořizovací cena nemovitosti.
Zužující se finanční prostor musí nutně vést k zefektivnění nastavení celého programu NZÚ. Vedle přímých dotací existuje celá řada alternativních cest, jak renovace financovat: nejrychlejší je posílit model kombinace nízké investiční podpory se zvýhodněným úvěrem a systematicky zapojit bankovní sektor a stavební spořitelny. Současně dává smysl otevřít debatu o daňových pobídkách pro energetické renovace, které mohou být administrativně jednodušší než dotace a dlouhodobě udržitelnější. U veřejných budov pak dává smysl více využívat metodu EPC (Energy Performance Contracting), kde se investice splácí z garantovaných úspor energie a tlak na rozpočty je nižší.
Závěrem bychom rádi upozornili na ne zcela férové praktiky některých výrobců, kteří již v tuto chvíli nabízí zájemcům pomoc s čerpáním dotace NZÚ. Připomínáme, že nové podmínky programu jsou ještě předmětem diskusí a nebyly zveřejněny. Tyto účelové nabídky jsou tak zaměřeny čistě na čerpání dotace, nikoliv na primární cíl, kterým by měly být energetické úspory.
Marta Gellová, ředitelka oborové aliance Šance pro budovy
