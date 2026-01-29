Donald Trump zvažuje opatření vůči Íránu, včetně blokády a leteckých úderů
29. 1. 2026
Prezident Donald Trump zvažuje řadu možností, jak vynutit změnu režimu v Íránu. Podle webu Middle East Eye arabští představitelé uvedli, že Washington zvažuje letecké údery proti vysokým cílům v Teheránu. Bývalý americký zpravodajský důstojník obeznámený s interními debatami v Bílém domě vysvětlil, že prezident Donald Trump stále usiluje o změnu režimu.
Jerusalem Post uvádí, že druhou možností je uvalení blokády na dodávky íránské ropy. Trump nařídil podobné embargo na venezuelskou ropu již loni. USA poté zabavily několik tankerů přepravujících venezuelskou ropu a unesly prezidenta Nicolase Madura, připomíná na webu Antiwar Kyle Anzalone.
Ministr financí Scott Bessent tlačí na Trumpa, aby ke svržení íránské vlády použil ekonomické páky. Věří, že pokud se ekonomická situace v Islámské republice stane dostatečně zoufalou, íránský lid svrhne svou vládu.
Další členové Trumpova kabinetu, včetně viceprezidenta JD Vance, tlačí na prezidenta, aby zahájil útoky zaměřené na íránskou vládu a armádu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podporuje vojenskou akci, pokud povede k pádu íránské vlády.
Na začátku tohoto měsíce Trump odmítl zaútočit na Írán z obavy, že USA nemají na Blízkém východě dostatek vojenských prostředků ke svržení vlády v Teheránu. Bývalý americký úředník řekl Middle East Eye, že podle nich je útok na Írán nyní pravděpodobnější než na začátku tohoto měsíce.
Prezident nařídil významné posílení vojenské přítomnosti v regionu, která zahrnuje údernou skupinu letadlových lodí, stíhací letouny a pokročilé systémy protivzdušné obrany.
