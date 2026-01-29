Davos, Carney a inscenovaná revolta proti americké hegemonii
29. 1. 2026
„Dosud jsme se snažili nového prezidenta v Bílém domě uklidnit,“ řekl belgický premiér Bart De Wever a poukázal na loňskou obchodní dohodu mezi EU a USA, která byla široce kritizována jako kapitulace Bruselu před Washingtonem. „Ale nyní je překračováno tolik červených čar. Být šťastným vazalem je jedna věc. Být nešťastným otrokem je něco jiného.“
„Není čas na nový imperialismus nebo nový kolonialismus,“ prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Tváří v tvář Trumpově agresivnímu unilateralismu „je čas využít této příležitosti a vybudovat novou nezávislou Evropu“, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Tyto poznámky byly do značné míry vyvolány Trumpovými opakovanými hrozbami vůči Grónsku – hrozbami, od nichž částečně ustoupil v Davosu, když se odvolal na blíže nespecifikovanou rámcovou dohodu NATO, která se údajně připravuje.
Nejvýraznější a nejdiskutovanější projev však přednesl kanadský premiér Mark Carney.
Konec „příjemné fikce“
„Dnes budu hovořit o rozpadu světového řádu, konci příjemné fikce a začátku tvrdé reality,“ prohlásil Carney, „kde geopolitika mezi velmocemi nepodléhá žádným omezením“.
Každý den nám připomínají, že žijeme v éře soupeření velmocí, že řád založený na pravidlech mizí, že silní mohou dělat, co chtějí, a slabí musí snášet, co musí. A tento aforismus Thúkydida je prezentován jako nevyhnutelný, jako přirozená logika mezinárodních vztahů, která se znovu prosazuje.
Nejvíce překvapivé je, že Carney otevřeně prohlásil takzvaný „mezinárodní řád založený na pravidlech“ za mrtvý – a dokonce zpochybnil, zda vůbec někdy skutečně existoval:
Po celá desetiletí prosperovaly země jako Kanada v rámci toho, co jsme nazývali mezinárodním řádem založeným na pravidlech. Připojili jsme se k jeho institucím, chválili jeho principy a těžili z jeho předvídatelnosti. Pod jeho ochranou jsme mohli prosazovat zahraniční politiku založenou na hodnotách. Věděli jsme, že příběh o mezinárodním řádu založeném na pravidlech je částečně nepravdivý. Že ti nejsilnější se z něj vyjmou, když se jim to hodí. Že obchodní pravidla jsou prosazována asymetricky. A že mezinárodní právo se uplatňuje s různou přísností v závislosti na identitě obviněného nebo oběti.
Tato fikce byla užitečná a zejména americká hegemonie pomáhala poskytovat veřejné statky: otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém, kolektivní bezpečnost a podporu rámců pro řešení sporů. Tak jsme umístili ceduli do výlohy. Účastnili jsme se rituálů. A do značné míry jsme se vyhýbali poukazování na rozdíly mezi rétorikou a realitou. Tato dohoda již nefunguje. Řeknu to na rovinu: nacházíme se uprostřed zlomu, nikoli přechodu.
Carney zde neříká pouze to, že „řád založený na pravidlech“ je mrtvý. Připouští, že tento řád byl vždy, alespoň částečně, fikcí – fikcí, v níž hegemon selektivně uplatňoval pravidla, aby prosadil své zájmy, zatímco podřízené mocnosti se této komedii přizpůsobily, protože z ní měly prospěch, zejména jejich subimperiální elity.
Carney však tvrdí, že tato dohoda se nyní zhroutila, protože hegemon obrátil své donucovací nástroje proti západním spojencům, přičemž nejviditelnějším příkladem je Grónsko, vedle Trumpových hrozeb vůči Kanadě a jeho agresivního používání cel.
V uplynulých dvou desetiletích odhalila řada krizí ve finančnictví, zdravotnictví, energetice a geopolitice rizika extrémní globální integrace. V poslední době však velmoci začaly využívat ekonomickou integraci jako zbraň, cla jako páku, finanční infrastrukturu jako donucovací prostředek a dodavatelské řetězce jako zranitelná místa, která lze zneužít. Nelze žít v lži vzájemného prospěchu prostřednictvím integrace, když se integrace stává zdrojem vaší podřízenosti.
Carney implicitně přirovnal současný úpadek hegemonie USA k posledním dnům Sovětského svazu a odvolal se na Václava Havla a jeho podobenství o obchodníkovi, který udržuje vyčerpaný systém tím, že nadále vystavuje komunistické slogany, kterým nikdo nevěří. Carney tvrdil, že tehdy, stejně jako dnes, je čas „přestat žít ve lži“:
Síla systému nepochází z jeho pravdivosti, ale z ochoty všech chovat se, jako by byl pravdivý, a jeho křehkost pochází ze stejného zdroje. Když i jen jeden člověk přestane hrát svou roli, když zelinář sundá svůj nápis, iluze se začne rozpadat. Přátelé, je čas, aby společnosti a země sundaly své nápisy.
Nápis, o kterém hovoří, je samozřejmě mýtus o vzájemně výhodném západním spojenectví vedeném USA.
„Co to znamená pro střední mocnosti žít podle pravdy?“ zeptal se Carney.
Za prvé to znamená pojmenovat realitu. Přestaňte se odvolávat na mezinárodní řád založený na pravidlech, jako by stále fungoval tak, jak se o něm hovoří. Nazývejte věci pravými jmény – systémem zesilujícího se soupeření velmocí, kde nejmocnější sledují své zájmy a využívají ekonomickou integraci jako donucovací prostředek.
Carney dochází k závěru, že střední západní mocnosti musí přerušit vztahy s hegemonií, koordinovat se mezi sebou a posílit svou suverenitu – svou schopnost odolávat vnějšímu tlaku.
Když jednáme pouze bilaterálně s hegemonií, jednáme ze slabé pozice. Přijímáme to, co nám je nabídnuto. Soutěžíme mezi sebou o to, kdo bude nejvstřícnější. To není suverenita. Je to předstírání suverenity při přijímání podřízenosti.
V širším smyslu se Carney zdál volat po novém, „upřímnějším“ řádu založeném na pravidlech a opírajícím se o to, co nazval „realismem založeným na hodnotách“, přičemž citoval finského premiéra Alexandra Stubba:
Ostatní země, zejména střední mocnosti jako Kanada, nejsou bezmocné. Mají schopnost vybudovat nový řád, který zahrnuje naše hodnoty, jako je dodržování lidských práv, udržitelný rozvoj, solidarita, suverenita a územní celistvost.
To podle něj vyžaduje „principiálnost a pragmatismus“ a přijetí „proměnlivé geometrie“ – různých koalic pro různé otázky – s odkazem na nová strategická partnerství s Katarem a Čínou. Je pozoruhodné, že tyto poznámky zazněly jen několik dní po Carneyho významné návštěvě Pekingu, první návštěvě kanadského lídra od roku 2017, během níž popsal Čínu jako „předvídatelnější“ než Spojené státy a hovořil o „novém světovém řádu“.
To se odrazilo i v jeho závěrech v Davosu:
Chápeme, že tento zlom vyžaduje více než jen přizpůsobení. Vyžaduje upřímnost ohledně světa takového, jaký je. Sundáváme ceduli z okna. Víme, že starý řád se nevrátí. Neměli bychom ho oplakávat. Nostalgie není strategie, ale věříme, že z tohoto zlomu můžeme vybudovat něco většího, lepšího, silnějšího a spravedlivějšího.
Co si máme myslet o Carneyho projevu, který podle New York Times byl přijat bouřlivým potleskem a souhlasnými reakcemi ostatních západních lídrů?
Mnoho kritiků amerického imperialismu jej označilo za historický. Geopolitický komentátor Arnaud Bertrand napsal:
Nenechte se mýlit, Carneyho projev v Davosu se může ukázat jako jeden z nejdůležitějších projevů, které kdy v posledních 30 letech pronesl nějaký světový lídr. Je to typ projevu, který si pravděpodobně zapamatují historické knihy i za stovky let. Nepřeháním: má potenciálně tak velký význam.
Uvědomte si, jak mimořádné to je. Jeden z nejbližších spojenců Ameriky – země G7, země Five Eyes, země NATO, její soused – přímo a oficiálně, na globální scéně, přirovnal americkou hegemonii k Sovětskému svazu a výslovně vyzval k jejímu ukončení.
Takové nadšení je pochopitelné. Je nepopiratelně významné, že vysoký západní představitel otevřeně zpochybňuje americkou hegemonii, odhaluje „řád založený na pravidlech“ jako fikci a vyzývá střední mocnosti k koordinovanému odporu – a zároveň sklízí potlesk západního establishmentu. Domnívám se však, že je třeba přistupovat k tomu s větší rozvahou a kritičtěji.
Poněkud selektivní kritika „řádu založeného na pravidlech“
První věc, kterou je třeba poznamenat, je, že navzdory všem svým výzvám k pravdivosti byl Carneyho projev pozoruhodně vyhýbavý. Přiznal sice, že „mezinárodní právo se uplatňuje s různou přísností v závislosti na totožnosti obviněného nebo oběti“, ale tato formulace je extrémním eufemismem.
Skutečně upřímný popis by pojmenoval realitu, která se za touto asymetrií skrývá: desítky let násilí páchaného na globálním Jihu prostřednictvím vykořisťování, nátlaku, podvracení, změn režimů a válek – násilí aktivně podporovaného vazaly USA, včetně Kanady.
Kanada hrála významnou roli ve válce vedené USA v Afghánistánu v letech 2001 až 2014, kdy do této země vyslala více než 40 000 příslušníků kanadských ozbrojených sil. Ačkoli se Kanada oficiálně nezúčastnila invaze do Iráku vedené USA v roce 2003, poskytla této operaci, která měla za následek smrt stovek tisíc Iráčanů, rozsáhlou materiální a logistickou podporu tím, že udržovala námořní plavidla v Perském zálivu a umožnila kanadským vojenským příslušníkům sloužit v koaličních silách v rámci výměnných programů.
Kanada hrála ústřední roli v USA organizovaném svržení demokraticky zvoleného prezidenta Haiti Jeana-Bertranda Aristida v roce 2004, což byla klíčová událost, která prohloubila zahraniční vliv a přispěla k pokračující nestabilitě Haiti. Hrála také aktivní roli ve válce NATO proti Libyi v roce 2011, která zničila ústřední vládu země a uvrhla ji do trvalého chaosu a násilí.
Kromě toho Kanada v posledních dvou letech napomáhala masakru Palestinců v Gaze tím, že pokračovala v dodávkách zbraní Izraeli. A v nedávné době nabídla implicitní podporu pro zjevně nelegální útok Spojených států na Venezuelu a únos prezidenta Nicoláse Madura.
Lze tedy říci, že upřímné zhodnocení „řádu založeného na pravidlech“ vedeného USA by muselo uznat nejen jeho selhání, ale i jeho skutečně kriminální důsledky – a spoluúčast Kanady na nich. Carney však nejenže tuto skutečnost zamlčel, ale dokonce tvrdil, že právě tento řád umožnil Kanadě „prosazovat zahraniční politiku založenou na hodnotách“, tedy přesně tu politiku, kterou podle něj nyní Trump brzdí a kterou Kanada a další státy musí usilovat prosazovat nezávisle. Tím Carney zdá se podporuje právě tu fikci, kterou tvrdí, že boří.
Totéž platí pro jeho tvrzení, že teprve nyní – za Trumpa – vstoupil svět do nemilosrdné éry mocenské politiky, v níž „silní mohou dělat, co chtějí, a slabí musí trpět, co musí“, nebo že teprve nyní začaly Spojené státy používat „ekonomickou integraci jako zbraň, cla jako páku a finanční infrastrukturu jako donucovací prostředek“. Tento příběh o „roce nula“ je hluboce neupřímný.
Ve skutečnosti je zbraňování ekonomických vztahů a brutální důsledky sankcí realitou již desítky let. V 90. letech uvalily Spojené národy po invazi Iráku do Kuvajtu na tuto zemi rozsáhlé sankce; tyto sankce, podporované a prosazované západními mocnostmi včetně Kanady, byly spojeny s vážným nedostatkem, rozšířenou podvýživou, nedostatkem léků a čisté vody a dramatickým poklesem životní úrovně – natolik, že odhady hovoří o stovkách tisíc nadbytečných úmrtí, zejména mezi dětmi.
Stejně tak jednostranné sankce Spojených států proti Venezuele měly závažné lidské náklady. Bývalý zvláštní zpravodaj OSN Alfred de Zayas odhadl, že do začátku roku 2020 zemřelo v důsledku sankcí více než 100 000 Venezuelanů, protože pod tlakem politiky ekonomické blokády se prohloubil nedostatek potravin a léků.
Kanada tyto sankční režimy politicky a diplomaticky podporovala, když se připojila k politice USA vůči Venezuele a prosadila multilaterální sankce proti Iráku. Je pozoruhodné, že Mark Carney byl guvernérem Bank of England během prvního pokusu Trumpovy administrativy o převrat ve Venezuele v roce 2019, kdy dohlížel na nelegální zmrazení – v podstatě krádež – zlata v hodnotě miliard dolarů patřícího venezuelskému státu.
Tvrzení, že teprve nedávná politika USA proměnila ekonomické nástroje ve zbraně, zastírá dlouhou historii západních donucovacích ekonomických opatření, která způsobila obrovské utrpení civilnímu obyvatelstvu, zejména na globálním Jihu.
Rebranding impéria?
Stejný příběh o „roku nula“ je základem i Carneyho komentářů k suverenitě. Ve svém projevu naznačuje, že integrace se Spojenými státy teprve nyní – za vlády Trumpa – vede k podřízenosti západních zemí druhé kategorie. Ve skutečnosti tomu tak bylo vždy. Od konce druhé světové války jsou západní státy politicky, ekonomicky a vojensky podřízeny Spojeným státům.
Často se tvrdí, že tyto země těží ze své subimperiální role v rámci systému vedeného USA. Tyto výhody však nikdy nebyly rovnoměrně rozděleny. I v rámci Západu byly systematicky potlačovány alternativní modely socioekonomické organizace – větší přerozdělování bohatství, nacionalismus v oblasti zdrojů nebo nezúčastněná zahraniční politika. Toho bylo dosaženo nejen ekonomickým tlakem a politickou manipulací, ale někdy i skrytým a otevřeným násilím, včetně nezákonných operací prováděných západními vojenskými, zpravodajskými a bezpečnostními službami, obvykle pod vedením USA, s výslovným cílem potlačit levici.
V této souvislosti se západní vůdci spojili s řádem řízeným USA především v zájmu svých vlastních třídních a osobních zájmů, nikoli v zájmu svých společností. Ti, kteří se snažili odchýlit od strategických diktátů Washingtonu, často čelili závažným politickým důsledkům a v některých případech i násilnému konci. Tvrzení, že podřízenost Západu Spojeným státům je novinkou zavedenou Trumpem, je proto prostě nepravdivé.
Celý článek v anglickém originále ZDE
