Nenechte se mýlit: jsme uprostřed občanské války
29. 1. 2026
Když bombardoval lodě v Karibském moři a zabil sto lidí, neptal se, zda je to legální. Jako zdůvodnění uvedl, že lodě převážely drogy do Ameriky, což nebylo možné ani pravdivé vzhledem k tomu, kde se lodě nacházely. Když zabavil lodě převážející ropu z Venezuely, neptal se. Lodě unesl bez žádosti o povolení. Vyslal vojáky do amerických měst bez ohledu na místní vlády, využívaje váhu federální vlády.
Trumpova pravicová agenda inspirovala a uvolnila krutost, která se projevuje v činech vycvičených a také narychlo přijatých členů federálních bezpečnostních složek. Renee Good byla třikrát postřelena, když sloužila jako pozorovatelka těchto úderných jednotek. Zdálo se, že se snažila apelovat na lidskost federálních agentů, jak je vidět na videu. Když otočila volantem svého vozidla, aby opustila místo, zabil ji jeden z agentů bez zjevného důvodu. Pak, přibližně o dva a půl týdne později, byl zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče Alex Pretti agenty sražen k zemi, brutálně zbit a během pěti sekund zastřelen. Zemřel na místě. Byl také americkým občanem, který uplatňoval své právo na protest a snažil se chránit komunitu před touto bezprávnou okupací.
Trumpova administrativa rychle přistoupila k akci, aby diskreditovala a znehodnotila jejich životy tím, že je nazvala „teroristy“. Toto slovo používají DHS a Kristi Noem k ospravedlnění všech střeleb a zabíjení ze strany ICE. ICE a imigrační úředníci vystřelili ze svých zbraní na americkou veřejnost nejméně 16krát. V lednu 2026 identifikoval list Wall Street Journal nejméně 13 případů, kdy imigrační úředníci stříleli na civilní vozidla, ale na konci měsíce je toto číslo již zastaralé. V postoji těchto takzvaných strážců zákona je zakořeněna násilná, vražedná nenávist.
Místní vláda se pokusila klást odpor. V Montgomery County v Marylandu je v současné době projednáván návrh zákona, který by vyžadoval soudní příkaz pro ICE k přístupu do neveřejných prostor v krajských zařízeních. Zakázal by také používání krajských parkovišť, garáží a volných pozemků pro účely vymáhání imigračních zákonů. Existuje také zákon The Unmask ICE Act, který by zakázal federálním, státním a místním orgánům činným v trestním řízení nosit při výkonu služby masku. V současné době asi 15 států navrhlo zákony, které by zakazovaly orgánům činným v trestním řízení nosit masky. Federální orgány činné v trestním řízení tvrdí, že masky slouží k ochraně úředníků DHS a jejich rodin tím, že zakrývají jejich identitu. To je ironické tvrzení, protože ICE a další federální agentury používají kamery k vytváření databáze pro rozpoznávání obličejů. Existují a existovaly pokusy o odpor proti federálním maskám a chování federálních agentů. Návrhy zákonů byly předloženy na Aljašce, v Illinois, Massachusetts, Michiganu, Minnesotě, New Jersey, New Yorku, Oregonu, Pensylvánii, Vermontu, Washingtonu, Floridě, Georgii a Tennessee. Všechny tyto zákonodárné orgány jsou zděšeny nebezpečím, které představují jednotky v ulicích, a snaží se obnovit demokratické normy.
Dvacet jedna státních generálních prokurátorů sepsalo a zaslalo členům Kongresu dopis, v němž je vyzývá, aby přijali zákon zakazující imigračním agentům nosit masky. Varovali, že agenti ICE nosící masky „místo ochrany komunit spíše vyvolávají v nich strach“. V dopise dále uvedli, že „běžné používání masek a neschopnost ICE identifikovat se jako orgán činný v trestním řízení snižuje bezpečnost všech a oslabuje integritu našich soudních systémů“. Tento odpor je obdivuhodný a potřebný, ale problémem nejsou jen masky, ale celková krutost a násilné útoky, které jsou beztrestně páchány na amerických ulicích proti imigrantům i občanům.
Tyto návrhy zákonů a dopisy pocházejí od místních samospráv a politických představitelů, kteří působí v rámci struktury americké konformity, kde se dodržuje etiketa a platí tradiční právní předpisy. Občanské protesty a diskuse se vedou v přesvědčení, že tyto struktury mají moc. Mezitím federální kolos pošlapává standardní politickou etiketu tím, že věci ohýbá, až se zlomí, a využívá váhu federální vlády k potlačení jakéhokoli odporu. Nyní, než bude příliš pozdě, je třeba záměrně vyvolat ústavní krizi.
Místní samospráva musí požadovat, aby členové místních bezpečnostních složek pronásledovali maskované agenty a zatýkali je za každou osobu unesenou bez řádného soudního řízení, za každé porušení vlastnických práv a za násilné činy proti místnímu obyvatelstvu. Jinými slovy, místní orgány činné v trestním řízení by měly být pod tlakem, aby dělaly to, co vždy dělaly při každém povstání za sociální a rasovou spravedlnost – vyžadovaly pořádek, chránily majetek, lidi a prováděly zatýkání.
Jsme v občanské válce a historie se obrátila, protože federální vláda pošlapává všechna práva na místní úrovni.
Tento historický okamžik vyžaduje, abychom našli strategii, jak to zvrátit, a možná i sami zasáhnout v tomto hrozném okamžiku americké historie. Až bude tento federální kolos poražen, můžeme obnovit normální pořádek. Nicméně, zatímco kolos šlape po americké krajině a ohýbá věci, až je zlomí, je zapotřebí něco výraznějšího a demonstrativnějšího než návrhy zákonů, které jsou předkládány a schvalovány, ale nemají skoro žádný dopad. Místní samosprávy a státy musí vyvolat národní a ústavní krizi, ve které místní samosprávy zpochybní zákonnost federální vlády.
Místní samosprávy musí požadovat, aby místní úředníci prosazovali místní zákony, a ve většině případů zákony, které již existují. To by bylo varovným signálem, který je potřebný, aby soudy věnovaly celé věci větší pozornost, aby se vyvolala živá debata v Kongresu a zpochybnila pravomoc těchto jednotek, které okupují naše města a obce a střílejí a zabíjejí naše sousedy a přátele.
