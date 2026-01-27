Velitel pohraniční stráže po zastřelení Alexe Prettiho opouští Minneapolis
27. 1. 2026
Gregory Bovino, agresivní propagátor Trumpovy deportační agendy, byl údajně také zbaven titulu „velitel v terénu“.
Gregory Bovino, velitel pohraniční stráže, který se stal veřejnou tváří Trumpovy administrativy v rámci imigračního zásahu v Minneapolis, by měl město opustit v úterý, protože Trumpova administrativa provádí reorganizaci vedení svých imigračních operací a omezuje přítomnost federálních sil po druhé smrtelné střelbě ze strany policistů.
Vysoký úředník Trumpovy administrativy řekl agentuře Reuters, že 55letý Bovino, který byl terčem kritiky demokratů a aktivistů za občanské svobody, opustí Minnesotu spolu s některými agenty, kteří byli nasazeni s ním.
Jiná osoba obeznámená s touto záležitostí uvedla, že Bovino byl zbaven svého speciálně vytvořeného titulu „velitel v terénu“ pohraniční stráže a vrátí se ke své původní práci jako hlavní agent pohraniční stráže v kalifornském sektoru El Centro na hranicích USA a Mexika.
Donald Trump v pondělí oznámil, že vysílá Toma Homana, svého „pohraničního cara“, do Minnesoty, aby dohlížel na operace v terénu – nazvané Operace Metro Surge – a podával zprávy přímo prezidentovi.
Bovinův odchod přichází uprostřed ostré změny strategie Bílého domu po zabití 37letého ošetřovatele na jednotce intenzivní péče Alexe Prettiho. V pondělí Donald Trump uvedl, že vedl smířlivé rozhovory s guvernérem Minnesoty Timem Walzem a starostou Minneapolis Jacobem Freyem – demokraty, které dříve obviňoval z nepokojů, které eskalovaly do dvou smrtelných zabití amerických občanů federálními agenty.
O Bovinově degradování jako první informoval v pondělí magazín The Atlantic s odvoláním na úředníka z Ministerstva vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na pohraniční stráž a imigrační a celní úřady, a na další dvě osoby, které o této změně věděly. Magazín The Atlantic uvedl, že Bovino by měl brzy odejít do důchodu.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti popřelo zprávy o degradování v reakci na tweet konzervativního influencera Nicka Sortora, který tvrdil, že Bovinova oficiální funkce – velitel v terénu – byla „zrušena“.
„Šéf Gregory Bovino nebyl zbaven svých povinností,“ odpověděla mluvčí DHS Tricia McLaughlin a poukázala na dřívější komentáře tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt, která chválila Bovina jako „klíčovou součást týmu prezidenta a skvělého Američana“.
Zpráva o Bovinově odchodu nezabránila desítkám protestujících, aby se shromáždili před hotelem, kde podle nich Bovino pobýval. Pískali na píšťalky, bouchali na hrnce a jeden z nich hrál na trombón. Policie je sledovala a držela je daleko od vchodu do hotelu.
Během pondělní tiskové konference v Bílém domě zaujala Leavittová smířlivější tón, když označila Prettiho smrt za „tragédii“ a zdálo se, že se distancuje od předchozích komentářů poradce Bílého domu Stephena Millera, který označil zdravotníka z jednotky intenzivní péče za „potenciálního vraha“. Trump v pondělí dříve uvedl, že jeho administrativa přezkoumává střelbu federálního úředníka na Prettiho.
Trump a Walz – jinak pravidelný terč prezidentova hněvu a posměchu – uvedli, že v pondělí spolu telefonicky diskutovali o nárůstu federální imigrace. Prezident to popsal v pozitivním duchu. „Byl to velmi dobrý hovor a zdálo se, že jsme na stejné vlně,“ napsal Trump na Truth Social.
Walzova kancelář vydala prohlášení, které naznačovalo známky budoucího uklidnění situace. Uvedla, že guvernér a prezident měli „plodný“ telefonát, během kterého Trump „souhlasil, že prozkoumá možnost snížení počtu federálních agentů v Minnesotě a bude se státem koordinovaněji spolupracovat na prosazování imigračních zákonů v případě násilných zločinců“.
Později v pondělí Trump uvedl, že měl „velmi dobrý telefonický rozhovor“ s Freyem, který ostře kritizoval nasazení agentů vládou. Ve svém prohlášení Frey uvedl, že Trumpovi sdělil, že současné nasazení „musí skončit“.
„Prezident souhlasil, že současná situace nemůže pokračovat,“ řekl Frey a dodal: „Někteří federální agenti začnou zítra opouštět oblast a já budu i nadále tlačit na to, aby odešli i ostatní, kteří se této operace účastní.“
Bovino byl jedním z nejagresivnějších propagátorů Trumpovy deportační kampaně a operace propagoval v propracovaných videích, která měla připomínat akční filmy. Bovino, který se vyznačoval sebevědomým vystupováním a byl snadno rozpoznatelný díky krátce střiženým vlasům, byl často jediným odhaleným obličejem uprostřed týmu agentů s černými nákrčníky a zakrytými obličeji. Nedávno se objevil v minneapoliském sněhu v armádním zeleném plášti, což vyvolalo srovnání s gestapem.
Podle magazínu Atlantic se Bovino vrátí do El Centro v Kalifornii, kde dříve působil jako hlavní agent hlídky v tomto sektoru. Bovino díky neustálým vystoupením v konzervativních médiích, své agresivní taktice „otoč a spalte“ a hlasité podpoře deportačního programu Donalda Trumpa proměnil svou regionální roli v národní a vedl represivní opatření vlády v jednotlivých městech.
CNN v pondělí informovala, že DHS pozastavilo Bovinovi přístup k jeho účtům na sociálních médiích.
Bovino agresivně bránil své agenty, navzdory videozáznamům, které jeho tvrzení vyvracely, po smrtelné střelbě na Renee Goodovou na začátku tohoto měsíce a na Prettiho o víkendu.
„Vypadá to jako situace, kdy jednotlivec chtěl způsobit maximální škody a masakrovat příslušníky bezpečnostních složek,“ řekl Bovino po zabití Prettiho. Video ukázalo, že Pretti držel v ruce telefon, nikoli zbraň, a že agenti Prettiho před zabitím odzbrojili.
V loňském roce byl Bovino federálním soudcem pokárán za lhaní soudu.
Zdroj v angličtině ZDE
