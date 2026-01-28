Evropa bude potřebovat bilion dolarů na nahrazení amerických zbraní a vojáků
28. 1. 2026
Válka, kterou rozpoutal Vladimir Putin na Ukrajině, a útoky Donalda Trumpa na Evropu, včetně pokusu získat Grónsko, nutí Starý svět zesílit úsilí o přechod na soběstačnost v obranných otázkách. V některých oblastech to lze provést nečekaně rychle, v jiných může trvat roky, než budou americké schopnosti nahrazeny.
Podle Mezinárodního institutu pro strategická studia budou náklady na výměnu amerických zbraní a vojenského personálu v Evropě přibližně 1 bilion dolarů. V řadě oblastí má region vážné mezery, včetně stealth stíhaček, raket dlouhého doletu, protivzdušné obrany a satelitního průzkumu. V jiných však Evropa dělá více a rychleji než Spojené státy: jedná se o válečné lodě, ponorky, dělostřelecké granáty, houfnice, tanky a některá obrněná vozidla.
Například německá společnost Rheinmetall, největší evropský obranný koncern, po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 postavila nebo staví 16 továren. Brzy její roční výroba 155 mm granátů, které Evropa nemohla Ukrajině dodat více než rok, dosáhne 1,5 milionu – více než v celých Spojených státech. V mnoha zemích vznikly startupy s vývojem dronů, částečně díky přílivu investic rizikového kapitálu a urychlení práce agentur odpovědných za nákup zbraní. Na konci roku 2024 tehdejší německá společnost Twentyfour Industries neměla žádný vývoj dronu – nyní již prodává UAV evropským armádám. Estonsko se stalo světovým lídrem na trhu pozemních dronů.
Pokud Američané "začnou snižovat svou přítomnost na evropském kontinentu... samozřejmě musíme naplánovat, jak vybudovat to, co lze nazvat evropským pilířem NATO," řekl evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Dříve také navrhl vytvoření celoevropské armády o 100 000 vojácích a Evropské bezpečnostní rady.
"Rubikon byl překročen. Tohle je šoková terapie. Evropa se nemůže vrátit ke svému předchozímu stavu," řekl diplomat z východoevropské země EU pro Politico po čtvrtečním setkání lídrů bloku v Bruselu. Stalo se tak den po Trumpově projevu v Davosu, kde opět požadoval "kus ledu" – Grónsko. Ačkoliv se konfrontaci vyhnuli, "už mu nikdo nemůže věřit," vysvětlil vysoký diplomat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen po setkání novinářům řekla: "Víme, že musíme jednat jako nezávislá Evropa."
V obranné oblasti to zejména znamená, že Evropa musí najít náhradu za strategické schopnosti, jako jsou satelitní komunikace a zpravodajství, kde je silně závislá na Spojených státech. Rheinmetall a výrobce satelitů OHB vyjednávají společnou účast na výběrovém řízení na vytvoření "Starlinku pro Bundeswehr" – analogie satelitní komunikace Elona Muska. Tento projekt bude muset zajistit komunikaci německým ozbrojeným silám, píše Financial Times a cituje tři osoby obeznámené se situací.
Další evropské země se také snaží zvýšit svůj vesmírný potenciál. Francie již poskytuje Ukrajině dvě třetiny satelitních zpravodajských informací, uvedl nedávno Emmanuel Macron. Velká Británie, která dříve spoléhala na Spojené státy, nedávno vytvořila vlastní konstelaci vojenských satelitů.
Několik projektů je zaměřeno na výrobu raket s doletem přes 1 600 km, píše WSJ, protože Evropa nemá vlastní rakety dlouhého doletu. Nemá také analogy raket Patriot, které Ukrajina tolik potřebuje (to je vzhledem k existenci francouzskoitalského systému SAMP/T velmi nepřesné tvrzení - pozn. KD) a stealth stíhačky F-35. Matthew Saville, ředitel Royal United Services Institute, řekl WSJ:
"Dokáže se Evropa sama vyzbrojit? Ano, ale chce to čas. Požadovaný objem výroby zatím není dostupný a stojí za to si přiznat, že v některých oblastech není kvalita zbraní příliš dobrá."
Zdroj v angličtině: ZDE
