V mrazu jde o hodiny
28. 1. 2026
Milí dárci a podporovatelé Armády spásy,
v noci, kdy teploty klesají hluboko pod nulu, není ulice jen studená – je i nebezpečná. Beton táhne chlad do těla, vlhké oblečení nemá kde uschnout a únava se sčítá den po dni. Naši pracovníci potkávají muže i ženy, kteří mají za sebou několik nocí venku: s popraskanýma rukama, nachlazením, bolestí kloubů a strachem, jestli tělo další noc zvládne. Nocleženka pro ně znamená víc než střechu nad hlavou. Znamená možnost se vysvléknout z mokrých věcí, dát si teplé jídlo, sednout si beze spěchu a na chvíli zavřít oči bez obav, že je probudí mráz. Jediná noc v teple může zastavit rozjíždějící se nemoc, zabránit kolapsu vyčerpáním a dát člověku šanci vstát ráno o něco silnější. Díky vaší podpoře mají lidé bez domova v těchto třeskutých mrazech místo, kde se nemusí bát o holé přežití – a kde s nimi někdo jedná jako s lidmi, ne jako s problémem.
Příběh paní Kláry – pomoc díky Nocležence
Paní Klára poprvé navštívila nízkoprahové denní centrum Armády spásy v doprovodu svého partnera. Do náročné životní situace se dostala poté, co společně přišli o bydlení v pronajatém bytě. Partner ztratil zaměstnání a paní Klára měla pouze nepravidelné brigády, které už nestačily na úhradu nájmu. Oba se tak ocitli bez střechy nad hlavou.
V době příchodu neměla paní Klára ani občanský průkaz – přišla o něj poté, co jí byl odcizen batoh. Zůstala bez dokladů, financí i rodinného zázemí a mohla se spolehnout jen na sebe a podporu svého partnera.
Ještě téhož dne využila noclehárnu Armády spásy, kde jí byla poskytnuta Nocleženka. Ta jí umožnila mít alespoň na několik nocí jistotu bezpečného přespání a základního zázemí. Právě taková první stabilizace je pro mnoho lidí v podobné situaci klíčová.
Následně začalo řešení jejích akutních potřeb. Pracovníci služeb pomohli paní Kláře s vyřízením nových osobních dokladů – prostřednictvím finanční půjčky Armády spásy a doprovodu na příslušné úřady. Společně připravili také životopis, který rozeslala na různé pracovní pozice.
„U paní Kláry bylo vidět, že má vůli svou situaci změnit, jen k tomu potřebovala záchytnou síť. Poskytnutí nocleženky, pomoc s doklady a hledáním práce pro ni byly klíčové kroky,“ říká sociální pracovnice Vendula Gál z Armády spásy.
Díky vlastnímu úsilí a kontinuální podpoře se její situace postupně stabilizovala. Paní Klára dnes bydlí ve vlastním ubytování mimo služby Armády spásy a pravidelně chodí do zaměstnání.
Její příběh ukazuje, že kombinace odhodlání, dostupných sociálních služeb a včasné podpory může člověku dát reálnou šanci vrátit se k důstojnému životu.
Dnes pro vás máme i pozvánku na poslední krásné představení plné emocí
Slova jednoho z protagonistů taneční show La Dolce Vita – a bohužel i častá zkušenost lidí bez domova.
Je bezdomovectví nekonečný večírek, nebo konec hry? A může se stát i začátkem nové naděje?
Oceňovaný soubor DEKKADANCERS otevírá tato témata už počtvrté – a tentokrát naposledy.
Zveme vás na poslední možnost zhlédnout představení La Dolce Vita. Přijďte na Jatka78 v pražských Holešovicích od 11. do 13. února 2026 a zažijte netradiční večer, který zůstává v paměti ještě dlouho po odchodu z divadla, a který zároveň pomáhá.
Ještě před představením se můžete osobně setkat s kolegy z terénu, kteří každý den pomáhají lidem bez domova. Přiblíží vám realitu ulice tak, jak ji zažívají oni sami.
Výtěžek z benefičních vstupenek v hodnotě 1.500 Kč promění Armáda spásy, Nový Prostor a Pragulic ve skutečnou pomoc lidem, kteří byli kdysi také „nepostradatelní“.
Podpořte dobrou věc – jednou vstupenkou, silným zážitkem a nadějí pro druhé.
Vaše pomoc dává lidem bez domova to nejcennější: bezpečí, teplo a pocit, že na ně někdo myslí. Velký dík za to, že pomáháte lidem i v tuto chvíli.
