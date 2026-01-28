Francouzská letadlová loď míří do severního Atlantiku
28. 1. 2026
Ve středu se francouzský prezident Emmanuel Macron setká s lídry Dánska a Grónska v Paříži, uvedla jeho kancelář.
Evropské mocnosti se spojily, když americký prezident Donald Trump tento měsíc podkopal transatlantickou alianci hrozbou zabrání autonomního dánského území.
Grónsko je strategicky situováno mezi Severním mořem a severním Atlantikem.
Francouzské ministerstvo obrany neupřesnilo, kde bude Charles de Gaulle nasazen. Zdroje obeznámené se záležitostí však sdělily AFP, že letadlová loď míří do severního Atlantiku, který je středobodem geopolitických napětí.
"Námořní letecká skupina vyplula z námořní základny v Toulonu, aby se zúčastnila cvičení Orion 26, rozsáhlého společného a spojeneckého cvičení," uvedlo francouzské ministerstvo obrany.
"Toto cvičení, které se bude konat v následujících týdnech v atlantické zóně – strategické oblasti obrany evropských zájmů – spojí francouzské síly spolu s jejich regionálními spojenci a partnery."
Útočná skupina letadlové lodě zahrnuje letadlovou loď a její letadla, stejně jako různé eskortní a podpůrné lodě, jako je protiletadlová fregata, zásobovací loď a útočná ponorka.
Žádný ze zdrojů dotazovaných AFP neuvedl, jak daleko na sever v severním Atlantiku by útočná skupina letadlové lodě měla zamířit.
Ruské ponorky ze Severní flotily nebo Baltské flotily pravidelně proplouvají severním Atlantikem.
Trump tento měsíc pohrozil, že obsadí Grónsko a uvalí cla na všechny evropské země – včetně Francie, Německa a Británie – které by byly proti.
Po evropském odporu později ustoupil od hrozby vojenského zabrání území.
Šéf NATO Mark Rutte v pondělí varoval, že Evropa se nemůže bránit bez Spojených států. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot však reagoval a na X napsal, že "Evropané mohou a musí převzít odpovědnost za svou vlastní bezpečnost".
Zdroj v angličtině: ZDE
