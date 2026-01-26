Trump říká, že jeho administrativa po vraždě v Minneapolis „přezkoumává vše“, republikáni se připojují k výzvám k vyšetřování
Trump říká, že jeho administrativa „přezkoumává vše“ po vraždě Prettiho
Donald Trump, který je pod tlakem, aby provedl rozsáhlé nezávislé vyšetřování druhé vraždy spáchané federálními agenty v Minneapolis během několika týdnů a stáhl agenty ICE z oblasti Minneapolis, hovořil v neděli s Wall Street Journal v pětiminutovém telefonickém rozhovoru.
Prezident byl údajně dvakrát dotázán, zda federální agent, který zabil Prettiho, jednal správně. Odpověděl: „Prověřujeme to, přezkoumáváme vše a vydáme rozhodnutí.“
Novinám také řekl: „Nemám rád žádné střelby. Nemám je rád.“ Dodal: „Ale nemám rád, když někdo jde na protest a má velmi silnou, plně nabitou zbraň se dvěma zásobníky nabitými náboji. To také není dobré.“
Trump v rozhovoru také naznačil, že nakonec stáhne agenty z Minneapolis, i když neuvedl časový rámec. Řekl WSJ: „V určitém okamžiku odejdeme. Odvedli jsme fenomenální práci.“ „Necháme tam jinou skupinu lidí kvůli finančním podvodům,“ řekl Trump.
Trumpova administrativa se v uplynulém roce zaměřila na Minnesotu kvůli obviněním z podvodů, konkrétně se zaměřila na somálskou populaci v tomto státě, přičemž prezident se dopouštěl explicitně rasistických výpadů. V Minnesotě žije asi 84 000 lidí somálského původu a většina z nich jsou občané USA nebo legální rezidenti.
Republikáni požadují vyšetřování po zabití Prettiho
Rostoucí počet republikánů tlačí na důkladnější vyšetřování federálních imigračních taktik v Minnesotě po smrtelném zastřelení Alexe Prettiho – což je známkou toho, že vysvětlení událostí ze strany Trumpovy administrativy může čelit přezkoumání ze strany obou stran.
Republikánský předseda výboru pro vnitřní bezpečnost Sněmovny reprezentantů Andrew Garbarino požádal o výpovědi vedoucí představitele ICE, Celní a hraniční ochrany a Úřadu pro občanství a imigraci USA s tím, že „mojí nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost Američanů“, informuje Associated Press.
Řada dalších republikánských kongresmanů požaduje více informací, včetně zástupce Michaela McCaula z Texasu a senátorů Thoma Tillise ze Severní Karolíny, Billa Cassidyho z Louisiany, Susan Collinsové z Maine a Lisy Murkowské z Aljašky.
Jejich prohlášení, spolu s obavami vyjádřenými několika republikánskými guvernéry, odrážejí potíže strany s reakcí na zabití Prettiho federálními agenty.
Rodina Alexe Prettiho vydala v sobotu večer prohlášení, ve kterém uvedla, že je „zarmoucená, ale také velmi rozzlobená“ poté, co americký prezident Donald Trump a jeho úředníci označili Prettiho za „střelce“, který se přiblížil k americkým pohraničníkům.
„Odporné lži, které o našem synovi šíří administrativa, jsou zavrženíhodné a nechutné. Alex zjevně nedrží zbraň, když je napaden Trumpovými vražednými a zbabělými násilníky z ICE. V pravé ruce drží telefon a levou ruku má prázdnou a zvednutou nad hlavou, zatímco se snaží chránit ženu, kterou ICE právě srazila k zemi, a přitom je postříkána pepřovým sprejem,“ uvádí se v prohlášení rodiny. „Prosím, zveřejněte pravdu o našem synovi. Byl to dobrý člověk.“
Dva svědci vraždy v prohlášení pod přísahou uvedli, že Pretti nemával zbraní, když se v sobotu přiblížil k federálním agentům v Minneapolis. Jeden svědek řekl, že federální agenti ho srazili k zemi, když přišel na pomoc někomu, koho oni sami srazili na zem.
Nepodložené tvrzení Trumpovy administrativy o tom, co se stalo, je také přímo vyvráceno veřejně dostupným videem. Ministryněpro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová uvedla, že Pretti byl zastřelen, protože „mával“ zbraní.
Široce šířené video ukázalo, jak půl tuctu policistů srazilo Prettiho – který měl v ruce viditelně telefon, nikoli zbraň – k zemi poté, co ho postříkali chemickým prostředkem.
Soudce se chystá vyslechnout argumenty ohledně tvrdých opatření proti imigrantům v Minnesotě po zabití federálními agenty
Na Trumpovu administrativu roste tlak, aby důkladně vyšetřila smrtelné zastřelení uprostřed rostoucího odporu obou stran proti přítomnosti ICE v Minnesotě.
Federální soudce dnes vyslechne argumenty, zda by měla zastavit často brutální imigrační zásahy v Minnesotě, které vedly k zabití dvou 37letých amerických občanů během méně než měsíce vládními úředníky.
Stát Minnesota a města Minneapolis a St Paul zažalovaly Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které dohlíží na ICE, na začátku tohoto měsíce, pět dní poté, co Renee Good, matka tří dětí a oceněná básnířka, byla zastřelena úředníkem ICE, což vyvolalo pobouření a protesty v Minneapolis.
Žádají, aby americká okresní soudkyně Kathleen Menendez nařídila federálním orgánům činným v trestním řízení snížit počet agentů v Minnesotě (asi 3 000) na úroveň předtím, než ICE minulý měsíc zahájila v oblasti Minneapolis svou takzvanou „Operaci Metro Surge“.
Nárůst počtu federálních agentů – který zhruba pětkrát převyšuje počet policistů v Minneapolisu – vyvolal v komunitách po celém státě paniku. Objevily se zprávy o tom, že právní pozorovatelé byli odvezeni bez obvinění, školáci byli vystaveni slznému plynu a ozbrojení policisté se objevili v mateřských školách, kostelech a mešitách.
Na včerejší tiskové konferenci demokratický generální prokurátor Minnesoty Keith Ellison řekl, že on a města podali žalobu kvůli „bezprecedentní povaze tohoto nárůstu. Jedná se o nový druh porušování ústavy, který právě teď pozorujeme. Nikdo si nepamatuje, kdy jsme něco podobného viděli.“
Před jednáním nebylo jasné, kdy soudce vynese rozhodnutí. Právníci ministerstva spravedlnosti označili žalobu za „právně bezvýznamnou“ a uvedli, že „Minnesota chce vetovat federální vymáhání práva“.
