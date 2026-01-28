Situace v Gaze je zoufalá, izraelská blokáda humanitární pomoci nejvíce zasáhla děti, konstatuje OSN
28. 1. 2026
- Palestinci zoufale čekají na znovuotevření hraničního přechodu v Rafahu, protože jeho dlouhodobé uzavření Izraelem zhoršuje všeobecné utrpení, varuje OSN.
- Izraelské síly pokračují ve svých smrtících útocích v rozporu s říjnovým příměřím s Hamasem, přičemž nejméně čtyři Palestinci byli zabiti v oblasti al-Sanafour ve válkou zničené Gaze.
Násirova nemocnice zaznamenala 9 případů meningitidy
Podle vedoucího pediatrického oddělení nemocnice Nasser bylo tento měsíc do nemocnice přivezeno devět Palestinců trpících meningitidou.
Meningitida je infekce, která způsobuje nebezpečné otoky kolem mozku a míchy.
Zástupce nemocnice v jižním městě Khan Younis v Gaze řekl, že většina lidí trpících touto infekcí pochází z rodin, které bojují s podvýživou.
Izrael plánuje vybudovat obrovský uprchlický tábor v jižní Gaze
Izrael vyčistil pozemky v jižní Gaze pro výstavbu obrovského tábora pro Palestince, který bude pravděpodobně vybaven technologií pro sledování a rozpoznávání obličejů u vchodu, uvedl izraelský generál ve výslužbě, který je poradcem armády.
Brigádní generál v záloze Amir Avivi řekl agentuře Reuters, že tábor bude postaven v oblasti Rafah, kde byly odstraněny tunely vybudované hnutím Hamás, a vstup a výstup z něj bude sledován izraelským personálem.
Avivi uvedl, že tábor bude sloužit k ubytování Palestinců, kteří chtějí opustit Gazu a přejít do Egypta, stejně jako těch, kteří chtějí zůstat. Izrael chce zajistit, aby z Gazy odešlo více Palestinců, než je povoleno vstoupit, uvedly zdroje agentuře Reuters tento měsíc.
„Je třeba v Rafahu vybudovat infrastrukturu, která je pojme, a pak si mohou vybrat, zda chtějí odejít, nebo ne,“ řekl Avivi. Uvedl, že struktura bude pravděpodobně „velký, organizovaný tábor“ schopný pojmout stovky tisíc lidí.
Izraelští představitelé v minulosti hovořili o podpoře emigrace obyvatel Gazy, i když popírají, že by měli v úmyslu přesunout obyvatelstvo násilím – což je pro Palestince velmi citlivá otázka.
V červenci izraelský ministr obrany Israel Katz řekl izraelským médiím, že nařídil vojákům připravit tábor v Rafahu pro ubytování obyvatel Gazy. Od té doby úředníci o takových plánech veřejně nemluvili.
Palestinští sourozenci postřeleni izraelskými silami na okupovaném Západním břehu
Palestinský bratr a sestra byli postřeleni a zraněni izraelskými vojáky poté, co opustili svůj dům v Tulkaremu na okupovaném Západním břehu.
Agentura Wafa s odvoláním na místní zdroje uvedla, že Khader Muhammad Shahada a jeho 19letá sestra Sadeel, děti představitele Fatahu, byli při útoku zraněni na nohou.
Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že obdržela hlášení o dvou zraněných, ale zdravotníci se zpočátku nemohli k obětem dostat kvůli silné přítomnosti izraelských vojáků.
Ženská oběť byla později převezena do nemocnice k ošetření, ale záchranáři se nemohli dostat k mužské oběti, protože byla zadržena izraelskými úřady a převezena na neznámé místo.
Izraelské gangy osadníků zaútočily na palestinské vesnice jižně od Hebronu
Izraelští osadníci přepadli vesnice poblíž Hebronu na okupovaném Západním břehu a zranili několik Palestinců, včetně žen a dětí.
Izraelské gangy zapálily majetek a palivové dřevo, rozbily okna a vozidla a zablokovaly sanitky poté, co bylo zraněno několik Palestinců.
Jeden ze zraněných, Samir Hamamda, řekl oficiální tiskové agentuře Wafa, že byl osadníky zbit, když dav vtrhl do jeho domu, házel na něj kamením a dovnitř stříkal pepřový sprej, což způsobilo, že jeho žena a děti omdlely a utrpěly modřiny a další zranění.
Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že ošetřila dva pacienty ve vesnici al-Fakhit, včetně mladého muže s poraněním hlavy a dívky se zlomenou rukou.
Další obyvatelé oblasti Masafer Yatta byli také zraněni, včetně žen a dětí, když osadníci rozbili okna vozidel a domů.
V Khirbet al-Halawa bylo několik Palestinců zraněno kameny hozenými osadníky, kteří také ukradli 150 ovcí z této oblasti, informovala agentura Wafa.
Humanitární situace v Gaze je „katastrofální“, nejvíce trpí děti: OSN
Humanitární situace v Gaze zůstává „katastrofální“ a děti patří mezi ty, které jsou nejvíce postiženy nedostatkem přístřeší, jídla, vody a léků, varuje Organizace spojených národů.
Na tiskové konferenci v New Yorku v úterý mluvčí OSN Stephane Dujarric řekl, že stovky tisíc rodin v pásmu Gazy i přes mírné zvýšení dodávek pomoci nadále čelí naléhavým potřebám. Zvláště postiženy zůstávají děti.
Partneři OSN v oblasti zdravotnictví rozšířili základní služby, včetně kampaně na doočkování, která byla zahájena minulý týden. Více než 6 000 dětí ve věku do tří let již bylo rutinně očkováno.
Denní příděly chleba nyní dostává nejméně 43 procent obyvatel Gazy. Měsíční distribuce pšeničné mouky dosáhla tento měsíc 1,2 milionu lidí.
Více než milion lidí však podle Dujarrice stále potřebuje naléhavou pomoc s ubytováním během zimního chladu a deště, což podtrhuje potřebu dlouhodobějších řešení, jako jsou sady nářadí na opravu domů, společné vytápěné prostory a vybavení na odklízení obrovských hromad trosek.
UNICEF vyzývá k urgentnímu otevření hraničního přechodu Rafah, rodiny jsou „zoufalé“
James Elder, mluvčí UNICEF, zdůraznil naléhavou potřebu znovu otevřít hraniční přechod Rafah na jihu pásma Gazy a označil jej za „záchrannou linku“ pro lékařské evakuace, sjednocení rodin a základní služby.
Palestinské rodiny „zoufale“ čekají na znovuotevření přechodu, řekl Elder a dodal, že jeho dlouhodobé uzavření Izraelem přispívá k humanitární katastrofě v Gaze.
Hraniční přechod Rafah, klíčový hraniční přechod Gazy s Egyptem, je většinou uzavřen od května 2024, kdy palestinská strana přešla pod kontrolu izraelských invazních sil.
Hraniční přechod měl být znovu otevřen během první fáze příměří mezi Izraelem a Hamasem, které začalo v říjnu.
Izraelská vláda však jeho otevření podmínila nalezením těla Rana Gviliho, posledního izraelského zajatce v Gaze, jehož ostatky byly nalezeny během izraelské operace v pondělí.
Izrael nadále udržuje hraniční přechod Rafah uzavřený.
„Celá generace v ohrožení“ kvůli zničení školského systému v Gaze
UNICEF tvrdí, že izraelská genocidní válka proti Gaze zničila roky pokroku ve vzdělávání v palestinské enklávě, kde byly téměř všechny školy poškozeny nebo zničeny během dvouletého útoku.
„Téměř dva a půl roku útoků na školství v Gaze ohrozily celou generaci,“ řekl mluvčí UNICEF James Elder.
Podle UNICEF nemá asi 60 procent dětí školního věku přístup k prezenční výuce, zatímco více než 90 procent vzdělávacích zařízení bylo poškozeno nebo zničeno.
Elder uvedl, že UNICEF rozšiřuje svůj program „Back to Learning“ (Zpátky do školy), aby v roce 2026 oslovil 336 000 dětí prostřednictvím dočasných vzdělávacích center. Třídy budou dětem také zprostředkovávat služby v oblasti zdraví, výživy a hygieny.
