28. 1. 2026
Je zjevné, že i u nás už jsme se posunuli do stadia typického pro země na cestě k autoritářství, jako je Slovensko nebo USA, píše Martin Freund. A sice, že mafiánské a silové praktiky, včetně vysmívání se veřejnosti a médiím, už se nijak nezastírají ani nekamuflují, ale naopak se hrdě cpou do popředí. Je to všude jako přes kopírák. Snaží se nám tím vnutit nový, pokřivený obraz reality tak, abychom jej přijali jako normu. Abychom zapomněli na staré pořádky, jako by vůbec nikdy nebyly. Nezapomínejme na to, co je normální.
1) Rozhodnutí o tom, zda poslat na Ukrajinu letadla, má souviset s tím, zda je to správné a zda tyto kapacity máme k dispozici. Jestli nám za to Ukrajina stojí a jestli je to ve strategickém zájmu ČR. Nikoli na vnitropolitických šarvátkách, v jejichž centru je pouze něčí ego.
2) O tom, kdo nás má zastupovat na důležitých mezinárodních událostech, jako je summit NATO, má rozhodovat zažitý protokol důležitý pro naši předvídatelnost vůči zahraničním partnerům a to, co je v zájmu naší země a její zahraniční politiky. Nikoli otázka jmenování, nebo nejmenování jednoho „mašíbla“ do ministerské funkce. Tohle není položka v supermarketu, se kterou se obchoduje.
3) O tom co je a není ústavní jednání, rozhoduje v našem systému pouze Ústavní Soud. Nikoli ministr. To je základ dělby moci, která je základem jakékoli funkční demokracie.
4) Na tiskové konference členů vlády mají být zvána všechna relevantní seriózní média, protože ministr je ze své funkce odpovědný veřejnosti a média mají právo a povinnost veřejnost informovat. Není to soukromý pašalík, kde si svévolně ukazujete na to, koho pustíte a koho ne, podle osobních rozmarů a křivd.
5) Funkce a moc, kterou vykonává jakýkoli politik, mu nepatří. Je propůjčena na určitou dobu k tomu, aby jednal v zájmu celé společnosti, které slouží. Kdykoli ji jakýkoli politik uplatňuje, je jeho povinností se ptát: „Slouží tohle zájmům české veřejnosti?“ Způsob realizace politiky postavené pouze a jen na soukromých zájmech a jejich prosazování využitím síly a momentální moci je diskvalifikační pro jakoukoli vysokou funkci ve státě.
