Channel 4 News. Demonstrace v Minneapolis pokračují, Trump vydává zmatené výroky
27. 1. 2026
Reportérka: Toto řekli o Renee Goodeové.
"ednalo se o akt domácího terorismu."
"Snažila se toho muže srazit autem."
Toto říkají o Alexi Prettim
Jedinec dorazil na místo, aby způsobil co největší škody a zabil příslušníky bezpečnostních složek."
"Oběťmi jsou příslušníci pohraniční stráže. Neobviňuji příslušníky pohraniční stráže. Ale toto je to, co vidíme."
Reportérka: Pretti byl zastřelen federálními agenty, jejichž životy se nezdály být ohroženy.
Svědkyně: Zavolejte 911.
Reportérka: Mnozí mají pocit, že Trumpova administrativa se snaží zkreslit realitu, kterou lidé vidí na vlastní oči. Prezident popsal tyto scény jako válku proti vnitřnímu nepříteli. Nepříteli, který zřejmě zahrnuje imigranty, proti nimž se zaměřují razie ICE, demokraty, politiky, kteří nyní povolávají státní národní gardu, aby bránila jejich ulice. A dokonce i tyto protestující. Je děsivé, že Trump se zřejmě zaměřuje na státy, které hlasovaly pro jeho politické oponenty. Modré státy jako Minnesota.
"Je naprosto důležité, jak se ICE chová v našem městě. Jsem rozzlobená, jsem naštvaná, jsem smutná, je těžké vyjádřit slovy, jak se všichni cítíme. Je to šok, je to vztek, je to prostě naprosto ohromující."
"Nikdy jsem opravdu nevěřila, že něco takového uvidíme ve Spojených státech amerických."
"Ice pryč z Minnesoty!"
Reportérka: V pátek vyšly do ulic Minnesoty tisíce lidí. Možná si neuvědomovali, že se vrátí tak brzy, ale mnozí varovali, že další tragédie je nevyhnutelná. A bojí se, že jich může být ještě víc.
"Ptáte se, co se děje v Americe?"
"Na sto procent!"
Reportérka: Tato učitelka mluví o prázdných třídách, protože děti imigrantů studují online z domova a jejich rodiny se prakticky skrývají. Cítíte smutek?
"Jsme rozzuření. Jsme smutní, ale také velmi rozzlobení. Jsme velmi rozzlobení. Nemůžeme uvěřit, že se to děje v našem městě lidem, které známe, a lidem, kteří... jsou dobří lidé. Mají přátele, kterým vzali rodiče. Nejsou na to slova. Bojí se o své životy. Bojí se o své rodiny. Zůstávají doma. Skrývají se."
Proč jste sem přijel?
"Protože jsem věděl, že to, co dělají, není v pořádku, a nemůžeme to jen tak nechat."
Reportérka: Ale mohlo by zabití zdravotníka z intenzivní péče Alexe Prettiho být zlomovým bodem? Dnes prezident nečekaně zveřejnil, že mluvil přímo s guvernérem Minnesoty Timem Waltzem, který chtěl spolupracovat. Přestože Donald Trump několik týdnů Waltze hanil, nyní podle svých slov pochopil, že jsou na stejné vlně, a vysílá do státu svého pohraničního cara. Myslí si nyní administrativa, že zašla příliš daleko v obraně policistů, kteří zastřelili Prettiho?
Tito agenti nebyli vůbec v nebezpečí. Ospravedlnění jejich jednání argumentem, že měl u sebe nabitou zbraň, rozhněvalo i přirozené spojence, jako je Národní střelecká asociace.
"Nemůžete si vzít nabitou zbraň s několika zásobníky na jakoukoli demonstraci, na kterou se vám zachce. Je to tak jednoduché."
Reportérka: Ve skutečnosti měl Pretti v Minnesotě právo nosit zbraň.
"Je to naprosto legální. Každý, kdo je tady, má plné právo nosit zbraň. Můžete demonstrovat. Můžete nosit zbraň otevřeně. Můžete nosit zbraň skrytě. Můžete nosit několik zásobníků s municí."
Reportérka: Je zajímavé, že Národní asociace pro zbraně i levicoví protestující kritizují prezidenta za to, jak se chová, pokud jde o ústavu.
"Je to zajímavé spojení neobvyklých spojenců. I když nesouhlasíte s některými aspekty druhého dodatku, právo existuje a není jen pro jednu stranu nebo jeden účel. Je to právo, které má každý."
Reportérka: Existuje známé americké rčení: Komu budete věřit, mně nebo svým vlastním lživým očím? Tvrzení Trumpovy administrativy o tom, co se stalo v ulicích Minneapolis, působila někdy téměř surrealisticky. Ale o tragických důsledcích těchto událostí není pochyb. Je jasné, že Trumpova administrativa je rozrušena reakcí na zabití Alexe Prettiho. Stále útočí na to, co nazývají zaujatými médii. Stále tvrdí, že protestující jsou agitátoři. A podívejte, včera v noci došlo k několika velmi nepříjemným scénám, když byla rozbita okna v hotelu, kde se údajně nacházeli agenti ICE. Celkově se však tón dramaticky změnil, a to nejen v příspěvku Donalda Trumpa, ale také v poslední hodině jsme slyšeli tiskovou mluvčí Caroline Levittovou, která nastínila, jak by mohli být agenti pohraniční stráže z tohoto města odstraněni. Chce, aby místní starosta Jacob Frey spolupracoval s federálními úředníky, a tvrdí, že zdejší policie by měla pomoci tím, že předá nelegální přistěhovalce a skutečně vyjde do ulic a pokusí se federálním úředníkům pomoci zadržet lidi.
Mluvila jsem s lidmi blízkými starostovi Jacobu Freyovi. Říkají, že to nejsou žádosti, ale výkupné, a některé z nich jsou naprosto nepřijatelné. Místní policisté se takovýchto razií proti přistěhovalcům nezúčastní. A nevěří argumentu, že se jedná o násilné zločince, kteří jsou odstraňováni z ulic. Uvádějí příklady amerických občanů a imigrantů, kteří neudělali nic špatného.
A musím říct, že jsem to také viděla. Dnes ráno jsem byla s matkou tří dětí, která byla dva týdny ve vězení, ale neudělala nic špatného. A tak říkají, že to vlastně není začátek války. Je to seznam výkupného a oni zůstávají velmi znepokojeni tím, co se v tomto městě děje.
Moderátor: Anushko v Minneapolis, moc děkuji. Mimochodem, tam je minus 14 stupňů Celsia. Nyní si promluvme s Andrewem McCabem, bývalým zástupcem ředitele FBI. Byl propuštěn Donaldem Trumpem poté, co ten také propustil ředitele FBI Jamese Comeyho. Děkuji vám, že jste přišel do našeho pořadu. Slyšeli jste reportáž Anushky Astany. Dnes večer z Bílého domu přicházejí poněkud rozporuplné zprávy. Na jedné straně Caroline Levittová zostřila rétoriku proti demokratům, radikální levici a tak dále. Na druhé straně se zdá, že existuje cesta k deeskalaci. Co si myslíte, že se ve skutečnosti děje?
Andrew McCabe: Myslím, že jim dáváte velkou zásluhu, když to charakterizujete jako smíšené signály. Myslím, že jde o chaotické, špatně organizované a špatně komunikované signály, z nichž mnohé jsou prokazatelně nepravdivé. A to je v zásadě problém administrativy v této otázce. Když tedy zdánlivě mění taktiku a žádají o něco, nemají velkou důvěryhodnost. Opakovaně zkreslují fakta, která se denně odehrávají v ulicích Minneapolis. Zkreslili vraždu Renee Goodové. Označili ji za domácí teroristku. Její manželku označili za domácí teroristku. Ani jedna z těchto věcí není pravda. Zveřejnili nepravdivé informace na sociálních sítích Bílého domu a přiznali, že úmyslně upravili fotografie zatčených osob a podobné věci. Situace, která nastala o víkendu s vraždou pana Prettiho, toho všeho opravdu využila. Nazvali ho domácím teroristou. Řekli, že mával zbraní. Řekli, že byl uprostřed nepokojů. Nic z toho není pravda. A fakta, která to dokazují, jsou zcela zřejmá z mnoha videozáznamů, které máme k dispozici.
Moderátor: A zdá se, že jsou velmi, velmi rychlí v tom, jak vynášejí soudy, jakmile je někdo zabit, aniž by se podívali na důkazy. Jak nebezpečná je podle vás tato situace, zejména pokud jde o střet federální agentury ICE s místními orgány činnými v trestním řízení nebo s vaší bývalou organizací, FBI?
Andrew McCabe: Je to docela nebezpečné. Je to docela nebezpečné. Jedná se o organizace, které musí denně spolupracovat, aby splnily své velmi odlišné úkoly. Mají jedinečné pravomoci a schopnosti, které vzájemně posilují jejich účinnost a přispívají k veřejnému pořádku. To však není možné v situaci, kdy si strany navzájem nedůvěřují. Nyní máme situaci, kdy došlo ke dvěma notoricky známým vraždám neozbrojených občanů v Minneapolis, z nichž ani jedna nemůže být účinně vyšetřena, protože federální vláda převzala část důkazů a ve skutečnosti neprovedla velmi důkladné vyšetřování, ale státním úředníkům odepřela přístup k těmto důkazům. Veřejnost tak v tomto případě tratí, protože se nedozvíme, jaké budou výsledky spravedlivého a nestranného vyšetřování, dokud se takové vyšetřování skutečně neuskuteční a jeho výsledky nám nebudou sděleny.
Moderátor: Myslíte si, že to, co jsme viděli v ulicích Minneapolis, by se mohlo opakovat v ulicích New Yorku nebo Chicaga? Některé prvky jsme viděli i jinde. Toto je však jiná kategorie. Myslíte si, že bychom mohli být svědky dalších podobných událostí?
Andrew McCabe: Není pochyb, že ano. Minulý týden zahájili další operaci v Maine a během prvních 24 hodin provedli notoricky kontroverzní zatčení aktivního vězeňského dozorce. Stává se to tedy znovu a znovu. A pokaždé, když se to stane, dále to podkopává důvěru veřejnosti v orgány činné v trestním řízení a ztěžuje práci všem policistům v zemi. Ale musím říct, že doufám, že tato zkušenost v Minneapolis se pro Bílý dům stala jasným problémem v oblasti public relations. A možná to změní jejich názor na to, jak agresivně chtějí některé z těchto úkolů prosazovat.
Moderátor: Protože pokud v tom budou pokračovat, nevím z jakého důvodu, ale opravdu se vydávají velmi nebezpečnou cestou, že? Vždyť vaše země prošla občanskou válkou.
Andrew McCabe: Ano, prošla. A dá-li Bůh, už se to nebude opakovat. Ale mluví se o návratu prezidenta Trumpa do Bílého domu. Neustále se mluví o jeho zájmu uplatnit takzvaný zákon o povstání. A zákon o povstání je formulován velmi obecně. Dává prezidentovi velkou pravomoc vyslat armádu do jakéhokoli města v USA, pokud se rozhodne, že existuje stav povstání nebo že je nutné zachovat vymáhání federálních zákonů. Mohli bychom se tedy velmi rychle ocitnout v jedné z těchto měst na pokraji takové situace.
