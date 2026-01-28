Haaretz: Izrael se stává vzorem pro fašistické šílence z celého světa
Jak to, že krajní pravice v Izraeli stále vzkvétá?
Nově zvolený ultrapravicový prezident v Chile: „Syn nacisty: José Antonio Kast,“ křičí titulek.
To však nezabránilo izraelskému ministru zahraničí Gideonu Sa'arovi, aby byl mezi prvními, kdo nově zvolenému prezidentovi poblahopřál. Krajně pravicová ideologie? Křížová výprava proti nelegálním imigrantům, které hodlá deportovat „jen s tím, co mají na sobě“? Temná rodinná minulost propletená s nacismem? Prohlášená sympatie k krvavému diktátorovi Augustu Pinochetovi, který Chile utopil v moři krve a mučení?
To vše je zastíněno skutečností, že tento muž je horlivým zastáncem Izraele. Překvapivě Sa'arovo blahopřání synovi nacisty v Izraeli vyvolalo jen mírné překvapení, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Země lidí, kteří byli hlavními oběťmi nacistů, se stala předmětem náklonnosti krajně pravicových a neonacistických stran po celém světě.
Než se však zamyslíme nad Saarovými výroky, musíme si položit otázku: Proč Kast v Izraeli nachází přítele? Co ho přitahuje k židovskému státu? Koneckonců, historie by zdánlivě diktovala, že on a jemu podobní by měli Izrael, židovský stát, nenávidět a dokonce bojkotovat. Změnili neonacisté svůj názor? Pokud ano, jak se najednou stali přáteli židů?
Myslím, že odpověď na tyto otázky je, že ačkoli jádrem nacismu a fašismu byla a stále je nenávist k druhým, zejména k židům, krajní pravice přikládá velký význam nespoutané krutosti, slepému ultranacionalismu a zjevnému pohrdání světem a mezinárodními normami.
Režimy, které mají všechny tyto vlastnosti, se stávají předmětem obdivu, a někdy dokonce uctívání, pro novou vlnu extrémní krajní pravice po celém světě. Trumpova administrativa dnes tyto vlastnosti prokazuje a Izrael jde v jejích stopách, někdy dokonce před ní.
Tato odporná situace, ve které je americký prezident Donald Trump zahrnován lichotkami a chválou a vykreslován téměř jako nadlidská postava, je charakteristickým znakem éry, která se formuje před mýma očima, ve které se před ním plazí nejbohatší židé Spojených států, včetně Miriam Adelsonové, a naléhají na něj, aby kandidoval na (zakázané) třetí funkční období.
To vše je pro morálně a duševně zdravé lidi odporné, ale Trump ztělesňuje přesně ty hrůzné vlastnosti, které uchvacují srdce nové fašistické pravice: rutinní porušování mezinárodního i amerického práva, udělování milostí na všechny strany a naprosté ignorování aféry Jeffreyho Epsteina a dalších podobných případů jsou přijímány nadšenou skupinou příznivců, kteří žíznivě nasávají jeho slova.
A tak je tomu i v Izraeli: přetékající ultranacionalismus, slepota, která popírá veškerou politickou logiku; ohromující, ďábelská krutost; zjevné pohrdání kýmkoli, kdo má odlišný názor, v Izraeli i v zahraničí; vymazání veškerých lidských emocí ohledně všeho, co se děje v pásmu Gazy a na Západním břehu.
Naopak, politici a jejich stoupenci jsou sami se sebou velmi spokojeni – stačí se podívat na místní televizi, zejména na Channel 14 News, jehož vedoucí představitel vyjádřil spokojenost s lidským utrpením v Gaze po ničivých povodních.
Izrael se stává vzorem pro šílence z celého světa. Vidí jeho šílené chování a jejich oči se rozzáří. A reakce Izraele plně odpovídají jejich očekáváním. Zde je nejnovější zpráva: V říjnu přijal prominentní britský krajně pravicový politik Stephen Yaxley-Lennon, známější jako Tommy Robinson, pozvání ministra pro diaspora Amichai Chikli a přijel na návštěvu do Izraele.
Rada zástupců britských židů a Židovská rada vedení země reagovaly společným prohlášením, ve kterém Robinsona označily za „gangstera, který představuje to nejhorší z Británie“. Ukázalo se, že skutečnou rolí Chikliho není podpora židovské diaspory, ale spíše fašistické krajní pravice v zahraničí. Pokud je tomu tak, jeho agentura by měla být přejmenována na Ministerstvo pro neonacistické záležitosti.
Díky Chikliho velkorysé pomoci se Izrael mění ze státu shromažďujícího vyhnance na stát shromažďující fašistické šílence.
