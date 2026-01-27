Hroutí se nám stát a demokraté a experti náměsíčně bloudí v iluzích
27. 1. 2026 / Boris Cvek
Čili hroutí se nám stát. Ministr zahraničí vydírá prezidenta republiky, který dá podnět policii, aby prošetřila případnou trestnou činnost ministra zahraničí. To jsme na začátku, pár týdnů po vzniku vlády. Prezident se na tiskovce chytal stébla jako tonoucí: ministr zahraničí musí lhát, když říká, že má podporu premiéra ve vydírání prezidenta. Uvidíme, jak to bude hrát premiér. Cíl Macinky, Babiše i Okamury je stejný. Okamura, předseda Sněmovny, ostatně vysvětlil v pondělí ráno v Radiožurnálu, že máme dělat zahraniční politiku jako západní vyspělé země. Když se moderátor zeptal, jaké země má na mysli, Okamura vypálil smeč: Spojené státy americké. Trump.
Ale musím přiznat, že v něčem přece jen překvapen jsem. Nečekal jsem, že premiér otočí v otázce své covidové politiky. Už jde proti vakcínám a viní zlou Evropskou unii. Tohle říká: „Uvěřili jsme Evropské unii o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé. Nechali jsme se napálit.“ Takže model Trump-Orbán-Fico zvládl bravurně i v tomhle. Zemřelo tu čtyřicet tisíc lidí a vědci nám stále nedali analýzy, co se stalo, že to tak dopadlo (připomenu, že v České republice umíralo nejvíce lidí v lednu-březnu 2021, tedy rok po vypuknutí epidemie, kdy bylo už v západní Evropě dobře… připomenu i to, že podle článku publikovaném v roce 2024 v Lancet Regional Health – Pizzato M. et al., Figure 1c – dopadlo nejlépe ze všech zemí Švédsko). Čtyřicet tisíc lidí a nikoho to nezajímá. Proč? Je z toho už dávno jen odporná politická radikalizace velkých mas lidí a bude to asi gradovat.
Zmíním ještě poslední aktuální věc. Babišova vláda přidá státním zaměstnancům. Už dávno Jiří Horecký jménem Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů bije na poplach, že u nás jsou stovky tisíc lidí ve veřejné sféře placeny pod úrovní minimální mzdy. Je pro mě naprosto děsivé, demokracii likvidující, že to Fialova vláda připustila. Půl bilionu nechala odtéci z rozpočtu na snížení daní pro bohaté (snížení daní pro bohaté při rušení tzv. superhrubé mzdy v režii koalice ANO-ODS-SPD, nízkopříjmoví z toho nic neměli), neustále opakovala, jak zásadní je držet zdravé finance, ale nízkopříjmové nechala v době akutního ohrožení republiky napospas vysokým daním a nízkým příjmům. Babišova vláda podle článku na Novinkách zvedne platy školníkům, uklízečkám atd. Podívejte se, jak se předá:
„Zmíněný školník může spadat do třetí až šesté tarifní třídy. U třetí je nyní rozmezí podle odpracované doby 15 390 až 21 630 korun, nově stoupne na 16 780 až 23 580. U šesté platové třídy je rozmezí mezi 18 780 až 26 690 korunami. Nově bude 20 440 až 29 100.
Nejnižší platy uklízeček v první třídě se pohybují mezi 13 540 až 18 840. Nově nejnižší rozmezí bude 14 760 až 20 540 Kč.“
Zastanou se demokraté těchto lidí proti Babišově vládě? Vyčtou jí nízké daně pro bohaté a ždímání chudých? V době, kdy ředitelka Finanční správy Hornochová veřejně říká, že u nás jsou všechny daně nastavené ve prospěch bohatých! V době, kdy bankéřka Horská veřejně říká, že máme extrémně vysoké zdanění nízkopříjmových! To je plod Fialovy vlády! Jak by mohli demokraté hájit demokracii, když v tomhle mají tak strašnou vinu?
Diskuse