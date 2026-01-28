Ruské vysoké školy omezí placené vzdělávání právníků a ekonomů, aby zvýšily počet pracovníků
"V řadě oblastí, například v právu, studuje více než 80 % studentů za poplatek. Hromadně placené zápisy se nejčastěji vyskytují v programech, které jsou oblíbené mezi školáky, ale na trhu práce nejsou žádané. Současně reálný sektor ekonomiky zažívá nedostatek kvalifikovaných pracovníků a specialistů," řekla Abramčenko.
Na začátku školního roku 2024-25 absolvovalo v Rusku odborné vzdělání 3,8 milionu lidí. Z těchto škol 37,1 % (asi 1,4 milionu lidí) studovalo za poplatek, vyplývá z údajů Institutu pro rozvoj odborného vzdělávání (IRPO) Ministerstva školství. Nejoblíbenějšími komerčními oblastmi jsou právo, ekonomie a management, média a filmové umění.
Podle Abramčenko je plánováno omezit počet komerčních míst na vysokých školách podle stejného systému jako na vysokých školách. Pokud dnes počet platících studentů určuje každá fakulta samostatně, pak po vstupu zákona v platnost toto právo přejde na vládu. Vytvoří seznam specializací s omezeným počtem placených míst. Předtím již bylo na univerzitách zrušeno asi 45 tisíc neplacených studijních míst v oblastech práva, ekonomie, žurnalistiky, filologie, psychologie, architektury atd.
Státní duma začala připravovat zákon omezující komerční místa na vysokých školách poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil "vyloučit nadměrně placené studium oborů, po kterých není poptávka ze strany ekonomiky a trhu práce". "Naše ekonomika dnes zoufale potřebuje dělnické profesionály. Abychom zvýšili prestiž a popularitu těchto oblastí, budeme pokračovat ve vytváření partnerství mezi vysokými školami a technickými školami se zaměstnavateli," řekl Putin.
Premiér Michail Mišustin dříve odhadl nedostatek pracovníků s odborným vzděláním na střední škole na přibližně 1,5 milionu lidí. Aby problém vyřešily, zahájily úřady projekt Profesionalita, v jehož rámci plánují vyškolit přibližně 1 milion pracovníků pro domácí lehký průmysl, farmaceutický průmysl, stavbu lodí, letecký průmysl, výrobu obráběcích strojů a elektronických součástek.
Omezení placených míst na univerzitách a vysokých školách může způsobit odliv uchazečů za vzděláním do jiných zemí, což hrozí ztrátou lidského kapitálu, říká Irina Abankina, profesorka na Institutu vzdělávání na Vyšší škole ekonomie. Dalším negativním důsledkem podle ní může být zhoršení finanční situace vysokých škol, které riskují ztrátu významné části svých příjmů kvůli ztrátě studentů platících školné.
