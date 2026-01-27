Zemřel akademický pedagog a rektor VŠUP, malíř a sochař Boris Jirků
27. 1. 2026 / Fabiano Golgo
Jirků náležel k určité kategorii lidí, které bychom mohli nazvat „klíčovými osobnostmi“. Stejně jako klíčový kámen v oblouku jeho role nespočívala pouze v tom, aby sám zářil, ale aby podpíral, propojoval a nesl váhu širší struktury – v tomto případě ekosystému českého figurativního umění a výtvarného vzdělávání. Sedmnáct let na VŠUP a později na Fakultě designu a umění v Plzni vedl výuku základního oboru – figurální kresby. V době zrychlující se abstrakce a digitálního odcizení byla jeho učebna útočištěm pro odlišné hodnoty. Tam se studenti věnovali pomalému, pokornému, fyzickému dialogu s lidskou postavou. Učili se vidět nejen tvar, ale příběh v gestu; nejen barvu, ale emoci v odstínu. Nebyl to pouhý technický výcvik. Byla to formace charakteru – výchova k pozornosti, k trpělivosti, ke vidění světa takového, jaký je, ve vší jeho nedokonalé a pulzující tělesnosti.
Jeho vlastní tvorba – ten živý, dynamický svět klasifikovaný jako „česká groteska“ – byla plodem této stejné hluboké pozornosti. Přehnané postavy, odvážné perspektivy, téměř kakofonní barevnost nebyly pouhou stylistickou okázalostí. Byly filozofickým jazykem. Vypovídaly o absurditě, vitalitě, krásné a tragické komedii moderní existence. Když ilustroval literární velikány jako Bulgakova nebo Garcíu Márqueze, jejich texty nezdobil. Vytvářel paralelní vizuální vesmír, který s nimi vedl rozhovor, doplňoval je a prohluboval jejich dosah. Byla to práce hlubokého integrátora, někoho, kdo dokázal syntetizovat příběh, formu a barvu do souvislé, ohromující vize.
Jeho nejtrvalejším odkazem je však možná jiný druh syntézy: budování společenství. Své vědění ani vášeň neshromažďoval pro sebe. Směroval je do projektů, jako byla FIGURAMA, ambiciózní série výstav propojující studenty kresby z patnácti univerzit napříč Evropou a Spojenými státy. To bylo budování národa v kulturním měřítku – vytváření sdíleného prostoru, společného jazyka řemesla a pozorování překračujícího hranice.
Pocty, které přicházejí od kolegů a bývalých studentů, nevypovídají předně o jeho cenách nebo prestižních titulech, ale o jeho přítomnosti jako „oblíbeného učitele“ a „milého kolegy“. To je nejvyšší možné ocenění dobře prožitého života. Naznačuje to člověka, jehož autorita byla zakořeněna v úctě a jehož vliv pramenil z velkorysosti.
Život Borise Jirků nám připomíná, že kultura se neudržuje pouze mistrovskými díly v galeriích, ale také mistry řemesla ve třídách. Udržují ji ti, kteří se věnují neokázalé, zásadní práci předávání jazyka – linie, formy, vidění – další generaci. Byl správcem určité humanistické tradice, která si cení ruky, oka a nezredukovatelné složitosti lidské zkušenosti.
Opustil scénu. Avšak struktury, které pomáhal budovat – v dovednostech svých studentů, v rozhovorech, které podněcoval napříč kontinenty, v živém, tázavém duchu svého umění – zůstávají. Jsou jeho skutečným a trvalým pomníkem.
