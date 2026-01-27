Tvrdé postupy Trumpova ICE čelí zúčtování, vzrůstá pobouření nad zastřelením Alexe Prettiho
27. 1. 2026
Prezident říká, že jeho administrativa přezkoumává zastřelení Prettiho, republikáni a demokraté kritizují ICE
Úsilí Donalda Trumpa nasadit militarizované imigrační agenty do amerických měst může konečně být odsouzeno, protože čelí rozsáhlému odporu v celých Spojených státech, nesouhlasu zákonodárců ve Repoublikánské straně a blížícím se soudním rozhodnutím po zastřelení Alexe Prettiho gangstery z ICE v Minneapolis.
Ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by agresivní taktika používaná imigračními úřady měla skončit, Trump a jeho lidé zřejmě začnou ustupovat od své tvrdé rétoriky ohledně tohoto incidentu. Trump a guvernér Minnesoty Tim Walz – jinak pravidelný terč hněvu a posměchu prezidenta – uvedli, že v pondělí ráno měli telefonický rozhovor, během kterého diskutovali o nárůstu federálních imigračních sil ICE, což prezident popsal v pozitivním duchu.
„Byl to velmi dobrý rozhovor a zdálo se, že jsme na stejné vlně,“ napsal Trump na Truth Social. Walzova kancelář vydala prohlášení, které také naznačovalo známky budoucího uklidnění situace. Uvedla, že guvernér a prezident měli „plodný“ telefonát, během kterého Trump „souhlasil, že prozkoumá možnost snížení počtu federálních agentů v Minnesotě a bude s tímto státem koordinovaněji spolupracovat na prosazování imigračních zákonů v případě násilných zločinců“.
Během pondělní tiskové konference v Bílém domě zaujala tisková mluvčí Karoline Leavitt také smířlivější tón, když označila Prettiho smrt za „tragédii“ a zdálo se, že se distancuje od předchozích výroků poradce Stephena Millera, který označil tohoto zdravotníka z jednotky intenzivní péče za „potenciálního vraha“.
Trump v pondělí dříve uvedl, že jeho administrativa přezkoumává střelbu federálního policisty na Prettiho v Minneapolis a že do Minnesoty pošle pohraničního cara Toma Homana.
„Tom je tvrdý, ale spravedlivý, a bude se zodpovídat přímo mně,“ napsal Trump v pondělí v příspěvku na Truth Social. Ve stejném příspěvku prezident uvedl, že Kongres a ministerstvo spravedlnosti „sledují“ Ilhan Omar, demokratickou kongresmanku z Minnesoty, která byla terčem velké části Trumpova hněvu při jeho nedávném zásahu proti státu.
Federální soudce také v pondělí vyslechl argumenty o tom, zda ukončit nasazení federálních agentů v Minneapolis.
Trump v neděli v krátkém rozhovoru pro Wall Street Journal řekl, že imigrační úředníci „v určitém okamžiku“ opustí oblast Minneapolis. Publikace uvedla, že Trump přímo neodpověděl, když byl dvakrát dotázán, zda úředník, který zastřelil Prettiho, 37letého zdravotníka na jednotce intenzivní péče, udělal správnou věc.
Ve stejném rozhovoru Trump kritizoval Prettiho za to, že měl u seb zbraň během protestních akcí. „Nemám rád žádné střelby. Nelíbí se mi to,“ řekl Trump deníku. „Ale nelíbí se mi, když někdo jde na protest a má u sebe velmi výkonnou, plně nabitou zbraň se dvěma zásobníky nabitými náboji. To také není dobré.“
V dopise, který zaslala generální prokurátorka Pam Bondiová po střelbě na Prettiho, byla nastíněna řada kroků, které by Walz měl podniknout, aby „obnovil zákon a pořádek“ v Minnesotě. Mezi těmito kroky je i požadavek, aby minnesotské úřady respektovaly zadržovací příkazy ICE.
V pondělí odpoledne zveřejnil Wall Street Journal názorový článek Walze, v němž obvinil federální úředníky ze lži ohledně dodržování federálních imigračních opatření v Minnesotě. „Vězeňská služba mého státu respektuje všechny zadržovací příkazy v oblasti imigrace,“ napsal.
Trumpova administrativa čelí kritice ze všech stran kvůli střelbám a zesílenému vymáhání práva. NRA zaútočila na návrh federálního prokurátora jmenovaného Trumpem, že ozbrojené protesty vytvářejí „vysokou pravděpodobnost“, že federální agenti „budou mít právní oprávnění“ střílet na protestující. Guvernér Minnesoty Tim Walz označil komentáře ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemové, vedoucího pohraniční stráže Grega Bovina a dalších úředníků ohledně střelby za „lži“.
V Minneapolis vyvolala Prettiho smrt ohlas u tisíců lidí, kteří pomáhali s rychlou reakcí a komunitní pomocí. Rozhořčení nad Prettiho zabitím přimělo některé k protestům, při nichž v neděli v noci došlo k demonstraci před hotelem, která přiměla federální agenty opustit své pokoje a střílet na protestující chemikálie.
Na místě, kde byl Pretti zastřelen, stále roste památník s květinami, vzkazy a svíčkami.
Známky okupace federální vládou jsou vidět a slyšet po celém Minneapolis a jeho předměstích. Nápisy a spreje volají „ICE OUT“ (pryč s ICE). Po minutách ticha za Prettiho během sportovních akcí o víkendu dav skandoval proti americké imigrační a celní policii (ICE).
Obyvatelé se nenechají odradit násilím, i když jsou otřeseni. Stále nasedají do svých aut, aby sledovali a dokumentovali činnost ICE, a shromažďují jídlo a zásoby, které rozdávají rodinám, které se z obavy před deportací ukrývají doma.
„Možná z nás chtějí udělat odstrašující příklad. Možná se snaží zlomit našeho ducha. Možná se prostě jen zakopali,“ řekla v neděli členka městské rady Minneapolis Aisha Chughtai. „Toto je město, které má dlouhou historii odporu a boje za sebe a za druhé. Myslím, že to přečkáme.“
Rozhořčení se šíří i ve Washingtonu, kde stále více republikánů tlačí na důkladnější vyšetření federálních imigračních taktik v Minnesotě po smrtelné střelbě na Prettiho – což je známkou toho, že Trumpova administrativa bude muset čelit přezkoumání ze strany obou stran.
Republikánský předseda výboru pro vnitřní bezpečnost Sněmovny reprezentantů Andrew Garbarino požádal o výpovědi vedoucí představitele ICE, Celní a hraniční ochrany a Úřadu pro občanství a imigraci USA s tím, že „mojí nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost Američanů“, uvádí Associated Press.
Další republikáni v Kongresu, včetně texaského zástupce Michaela McCaula a senátorů Thoma Tillise ze Severní Karolíny, Billa Cassidyho z Louisiany, Susan Collinsové z Maine a Lisy Murkowské z Aljašky, požadují další informace. Jejich prohlášení, stejně jako obavy vyjádřené několika republikánskými guvernéry, odrážejí potíže strany s reakcí na zabití Prettiho federálními agenty.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) téměř okamžitě tvrdilo, že Pretti „násilně odporoval“ policistům, a uvedlo, že ti vystřelili „obranné výstřely“. Videozáznam tuto verzi popírá. Trump také sdílel fotografii pistole, která byla údajně nalezena u Prettiho, v příspěvku na Truth Social a napsal: „Toto je zbraň střelce, nabitá (s dvěma dalšími plnými zásobníky!) a připravená k použití.“
Pretti měl legální povolení k nošení zbraně. Široce šířené video jeho smrti při střelbě ho nezobrazuje s pistolí v ruce; ukazuje policistu, který sahá Prettimu na dolní část zad a odchází s něčím, co vypadá jako pistole – a Pretti je následně zastřelen.
Marjorie Taylor Greene, bývalá republikánská poslankyně ze státu Georgia, zveřejnila příspěvek na podporu orgánů činných v trestním řízení, ale bránila právo legálně nosit střelné zbraně.
„Bez výčitek věřím v bezpečnost hranic a deportaci nelegálních přistěhovalců, kteří spáchali trestný čin, a podporuji orgány činné v trestním řízení. Bez výčitek však také podporuji druhý dodatek,“ napsala Greeneová. „Legální nošení střelné zbraně není totéž jako mávání zbraní.
Dodala: „Podporuji práva Američanů podle prvního a čtvrtého dodatku. Na legálním pokojném protestování a natáčení videa není nic špatného.“
Demokraté uvedli, že pozastaví další financování DHS, pokud nebude brzy předložený návrh zákona Senátu pozměněn tak, aby zahrnoval reformy, které by omezily akce federálních agentů při jejich deportační vlně.
Chuck Schumer, vůdce menšiny v Senátu, řekl, že demokraté neposkytnou potřebné hlasy, pokud financování DHS zůstane v návrhu. Mluvčí vůdce většiny v Senátu, John Thune, řekl, že o financování DHS a dalších vládních fondů se bude hlasovat jako o jediném balíčku. Bez kompromisu čelí vláda na konci ledna částečnému uzavření.
Demokratický senátor za Connecticut Chris Murphy řekl v pořadu CNN State of the Union, že demokraté „nemohou hlasovat pro financování tohoto bezprávního Ministerstva vnitřní bezpečnosti... které porušuje zákon a vraždí americké občany a traumatizuje malé chlapce a dívky po celé zemi.“
Mezitím se Homan stal předmětem kontroverze a je nepravděpodobné, že by situace v Minnesotě uklidnila. Tajní agenti FBI nahráli, jak v roce 2024 přijal 50 000 dolarů v hotovosti výměnou za slib budoucí pomoci s vládními zakázkami. Trumpovo ministerstvo spravedlnosti loni uzavřelo vyšetřování úplatkářství s odůvodněním nedostatečných důkazů, což demokratičtí lídři označili za snahu o zamlžení.
