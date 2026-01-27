Rodiny v Gaze potřebují zimní bundy, plachty a deky – můžete pomoci?
Každý den dostáváme naléhavé zprávy od rodičů, starších lidí a pečovatelů, kteří žádají o základní zimní potřeby nezbytné k přežití. Lidé nás žádají o bundu pro dítě, deku pro staršího rodiče, plachtu, která zabrání dešti zaplavit stan, nebo opravu přístřešku, který již nedokáže ochránit před chladem.
👉 Váš dnešní dar poskytne rodinám v Gaze nezbytné zimní potřeby: https://chuffed.org/campaign/159677-tents-waterproofing
Náš tým One Palestine v terénu navštěvuje komunity po celé Gaze a upřednostňuje rodiny žijící v nejtěžších podmínkách. Nasloucháme přímo tomu, co lidé říkají, že nejvíce potřebují. Často se jedná o jednoduché a relativně levné věci, které však mají okamžitý účinek.
Tisíce vysídlených rodin žijí v opotřebovaných stanech, které poskytují jen malou ochranu před deštěm, studeným větrem a povodněmi. S příchodem zimy se děti snaží udržet v teple přes noc, starší členové rodiny onemocní a ti, kteří již jsou nemocní, čelí zhoršujícím se podmínkám bez bezpečného přístřeší.
S vaší podporou poskytujeme zimní nezbytnosti podle nejnaléhavějších potřeb každé rodiny 👉
- Teplé zimní oblečení pro děti a dospělé
- Přikrývky a nezbytné zimní potřeby
- Stany, plachty nebo vodotěsné materiály
- Opravy nebo zpevnění poškozených přístřešků
- Pytle s pískem ke snížení povodní a prosakování vody
U každé podporované rodiny shromažďujeme ověřené údaje, dokumentujeme pomoc pomocí fotografií před a po a zaznamenáváme podrobné náklady na materiál a práci. Vedení podrobného přehledu, abyste mohli jasně vidět, jak jsou dary utraceny a jaké nezbytné věci byly dodány.
Vaše laskavost pomáhá rodinám čelit zimě s větší bezpečností a důstojností.
👉 Darujte ještě dnes a poskytněte naléhavě potřebné zimní zásoby: https://chuffed.org/campaign/159677-tents-waterproofing
S vděčností, One Palestine
Tuto kampaň spravuje One Palestine, registrovaná veřejná charitativní organizace 501(c)(3) (EIN 39-3059481). Dary přímo podporují ověřené příjemce v Gaze a jsou rozdělovány na základě plánovaných výplat. Identita každého příjemce je ověřena a všechny převody jsou v souladu s americkými předpisy pro charitativní organizace a proti praní špinavých peněz. Více informací najdete na one-palestine.org.
